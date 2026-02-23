Trump no cederá en los aranceles porque no puede

Análisis por Stephen Collinson, CNN

No, el presidente Donald Trump no está buscando una nueva “palabra más hermosa” en el diccionario para reemplazar sus queridos aranceles.

Fiel a su filosofía de nunca aceptar una derrota, ya está contraatacando después de que la Corte Suprema declarara ilegal su uso de poderes de emergencia para la guerra comercial.

Antes de su discurso sobre el Estado de la Unión este martes, Trump promete vengar la derrota más dañina de su segundo mandato prometiendo aranceles aún más altos a las importaciones. Sin embargo, muchos republicanos preferirían un cambio de rumbo ante la proximidad de las elecciones de medio término.

La actitud desafiante del presidente implica grandes riesgos políticos para él y su partido, y nuevas incertidumbres para una economía desigual. También ya está abriendo una nueva vía para los ataques demócratas.

Pero Trump sigue convencido de que los aranceles traerán una prosperidad explosiva, aunque el resultado más probable sea un mayor peso en el poder adquisitivo de millones de votantes estadounidenses.

“Lo que dijo la Corte Suprema es que el presidente no puede usar la IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para hacer esto”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Dana Bash de CNN el domingo. “El presidente sí tiene otras facultades”.

Bessent dijo en “State of the Union” que Trump reforzará sus aranceles utilizando otras leyes como un “puente” de cinco meses hacia un régimen más permanente.

Pero el senador demócrata Andy Kim dijo a Manu Raju de CNN en “Inside Politics” que su partido ya está trabajando en una legislación para obligar a Trump a reembolsar a los consumidores por los mayores costos provocados por los aranceles, la primera de una serie de medidas destinadas a avergonzar al presidente y dificultar la vida a los legisladores republicanos.

Trump seguirá adelante por dos razones principales.

Primero, cree en los aranceles con una intensidad casi evangélica. Su fe en ellos es tan fuerte que ignora cualquier evidencia de que son un impuesto para los consumidores o de que no funcionan. Considera que la devastación de los centros industriales por la globalización —donde ganó millones de votos— es una reivindicación de las posturas proteccionistas que sostiene desde los años 80.

“He utilizado los aranceles de manera muy efectiva durante el último año para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo el presidente el viernes, ignorando nuevos datos que muestran un déficit comercial anual sin cambios y una disminución de empleos manufactureros.

La segunda razón por la que Trump se niega a ceder es que los aranceles son un medio para sus fines últimos: una autoridad presidencial sin restricciones y el rechazo a un sistema constitucional que, por diseño, reparte el poder en el Gobierno.

Esto quedó en evidencia con el comentario más revelador de la airada conferencia de prensa de Trump el viernes tras la decisión de la corte, cuando le preguntaron por qué no trabajaba simplemente con el Congreso para aprobar nuevos aranceles.

“No tengo que hacerlo. Tengo el derecho de imponer aranceles”, respondió.

Trump ha utilizado los aranceles de manera más expansiva que cualquier presidente moderno, de una forma que va mucho más allá de la política económica. Si una nación extranjera lo enfada, es castigada; como Brasil, que recibió un arancel del 50 % por investigar a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por presunta injerencia electoral. Si un líder mundial muestra insuficiente deferencia, su país paga el precio. Por ejemplo, Trump explicó que aumentó los aranceles a Suiza después de molestarse por la forma en que su líder “nos habló”, aparentemente refiriéndose a la expresidenta Karin Keller-Sutter.

Pero mostrar tal fuerza será más difícil de ahora en adelante.

Los poderes alternativos que Trump planea usar para mantener los aranceles incluyen requisitos de cumplimiento y autoridades más limitadas, lo que podría significar que no podrá usar los gravámenes como un termostato personal para aumentar la presión según su antojo.

Trump tiene una visión del mundo directa y transaccional. Ve las restricciones a su capacidad de imponer aranceles como un debilitamiento de Estados Unidos frente a rivales que, según él, explotan sin cesar la economía más poderosa del mundo. El fallo de la Corte Suprema podría debilitar su guerra comercial antes de las cumbres previstas con el líder chino Xi Jinping este año.

“Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, están tan felices, y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo; eso se los aseguro”, dijo el presidente el viernes.

Bessent explicó en CNN que la administración respondería a la pérdida de poderes de emergencia con otros instrumentos legales. Esto incluye aranceles justificados por motivos de seguridad nacional, conocidos como aranceles de la Sección 232, y aquellos que apuntan a países extranjeros por prácticas comerciales desleales, llamados aranceles de la Sección 301.

Pero Bessent evitó responder si el Gobierno debería reembolsar a las empresas y consumidores afectados por los aranceles más altos —que en la práctica son un impuesto—. Dijo que esto “no depende de la administración, depende del tribunal inferior”.

Por ahora, esta puede ser una posición legalmente sostenible. Pero es políticamente peligrosa.

“Esta administración sacó dinero de los bolsillos de las familias estadounidenses, hasta US$ 1.700 por familia. Deberían devolverlo”, dijo Kim a CNN. “Estamos trabajando en una legislación que permitiría este reembolso al pueblo estadounidense”.

Trump no perdió tiempo tras la decisión de la Corte Suprema para imponer un arancel global del 10 % a todos los bienes, que luego elevó al 15 %, utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero se requeriría la aprobación del Congreso para prolongar tal medida más allá de 150 días. Pocos legisladores republicanos desearían votar sobre este tema a mediados de julio, ya que las encuestas muestran que es profundamente impopular.

Una opción a largo plazo disponible para la administración es usar la legislación Smoot-Hawley de 1930 para imponer nuevos aranceles. Pero esto invitaría a desafíos legales de quienes creen que leyes posteriores del Congreso han reemplazado tales poderes.

Y podría no ser políticamente inteligente invocar una ley notoria a la que se culpa de agravar la Gran Depresión, cuando los votantes ya están descontentos con la economía de Trump.

Trump ya ha enfrentado varias rebeliones republicanas sobre los aranceles. Ahora, cada voto sobre el tema será aún más importante. Una vez que termine la temporada de primarias, Trump tendrá menos margen para presionar a los rebeldes republicanos. Más legisladores podrían seguir el ejemplo del representante de Colorado Jeff Hurd, quien se unió a los demócratas para votar en contra de los aranceles a Canadá, argumentando que perjudican a los votantes y a la industria en su distrito.

Los críticos dicen que los aranceles están causando mucho daño y generando pocos beneficios. Pero el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, dijo en “Fox News Sunday” que Trump heredó una emergencia y ya había transformado el comercio global.

“Inmediatamente, todos nuestros socios comerciales en el mundo se sentaron a negociar acuerdos de apertura de mercados con nosotros. Y protegimos nuestras industrias de inmediato. Así que, es exactamente lo correcto”, dijo Greer.

Los demócratas disfrutan del mal momento del presidente.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial en 2028, tiene un doble argumento dirigido a las preocupaciones económicas de los votantes y al temperamento de Trump.

“Es una presidencia demoledora. Está destruyendo esta economía. Todo su paradigma económico son deportaciones masivas, recortes de impuestos para multimillonarios y aranceles. Y ha quedado expuesto. Es un fraude”, dijo Newsom en “State of the Union”.

“Hablo de petulancia. Hace dos días era 10 %, tal vez mañana sea 20 %. Esto es una locura. Está dando tumbos. Es un boxeador aturdido por los golpes. Solo intenta golpear cualquier cosa, una sombra. Y es una sombra de sí mismo. Ha perdido uno o dos pasos”.

Pero Trump no va a cambiar. No puede. Hacerlo requeriría que rechazara todo lo que cree sobre el poder, la presidencia y sobre sí mismo.

“Francamente, esto debió hacerse hace muchos años por otros presidentes. Permitieron que nuestro país fuera devorado”, dijo Trump el viernes.

