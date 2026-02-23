Trump enfrenta a un público escéptico y a innumerables desafíos antes del discurso sobre el Estado de la Unión

Por Adam Cancryn

El presidente Donald Trump tendrá el martes por la noche su más grande oportunidad para convencer a los estadounidenses escépticos de que sus políticas están funcionando, y de que una prometida edad de oro económica está a la vuelta de la esquina.

Pero antes de un discurso sobre el Estado de la Unión destinado a marcar el inicio no oficial de la campaña rumbo a las elecciones intermedias, ni siquiera Trump parecía convencido de que tenía posibilidades de cambiar muchas opiniones.

“Si lograra encontrar una cura para el cáncer, dirían que debí haberlo hecho años atrás”, se quejó durante un evento en la Casa Blanca el lunes. “No hay nada que pueda hacer para que estas personas me den crédito”.

El discurso en horario estelar llega en un momento especialmente problemático para el presidente, quien enfrenta una serie de desafíos en casa y preguntas apremiantes en el extranjero. En las encuestas, Trump es tan impopular como siempre, golpeado por la ansiedad de los estadounidenses por el costo de vida y la insatisfacción con su enfoque para abordarlo. Su índice de aprobación del 36 % ha bajado desde el 48 % de febrero pasado, según una encuesta de CNN publicada el lunes que mostró su nivel más bajo de aprobación con independientes: apenas un 26 %.

La administración está luchando por generar conciencia pública de sus principales logros o por impulsar su futuro en el Congreso. Al mismo tiempo, Trump, quien se ha proclamado el “presidente de la paz”, está considerando más ataques sobre una nación extranjera. Además está el manejo desordenado de su Gobierno de los archivos de Jeffrey Epstein, el cierre parcial del Gobierno, la reacción negativa por una redada migratoria en Minnesota que llevó a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, y —en un giro mal calculado para Trump— el fallo de la Corte Suprema invalidando los aranceles que están en el centro de la agenda económica de la Casa Blanca.

Estos vientos en contra han formado un telón de fondo ominoso para un discurso que los aliados y asesores de Trump esperan que use para unir a los estadounidenses detrás de una visión optimista para el país — aunque temen que pueda verse entorpecido por la tendencia del presidente a ajustar cuentas y expresar agravios.

“Trump solo tiene una nota, que es la furia”, dijo Matthew Bartlett, estratega del Partido Republicano y funcionario de primer mandato de Trump. “No estoy seguro de que eso vaya a cambiar, o de que logre encontrar un tono perfecto para el trabajador estadounidense”.

Antes del discurso del martes, los asesores de la Casa Blanca se han enfocado en un mensaje intermedio más matizado que equilibra la promoción de los logros del primer año de Trump con la presentación previa de una agenda agresiva aún por venir. Han concluido que los desafíos políticos del presidente son principalmente un problema de mensaje, dijeron personas familiarizadas con las discusiones internas, convirtiendo el Estado de la Unión en una de varias oportunidades clave para cambiar el ánimo de los estadounidenses respecto a su agenda y la economía en general.

“Si no se percibe que estamos haciendo que la gente se sienta mejor con la economía, haciendo sus vidas más asequibles, no vamos a ganar”, dijo una de las personas.

Se espera que el discurso de Trump se enfoque fuertemente en resaltar la fortaleza general de la economía, mientras argumenta que los estadounidenses eventualmente lo verán reflejado en sus cuentas bancarias a medida que las políticas de la administración surtan efecto.

Los funcionarios de la Casa Blanca confían particularmente en las disposiciones fiscales que los republicanos aprobaron como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” del año pasado, y que han pronosticado resultarán en reembolsos de impuestos mayor a lo esperado para las personas este año.

Es probable que Trump también presuma de políticas de las cuales se siente orgulloso, como la eliminación de ciertos impuestos sobre propinas y horas extras, y los compromisos de inversión realizados por varias empresas y países desde que asumió el cargo.

Y a pesar de los estrechos márgenes del Partido Republicano en el Congreso, se espera que Trump presione a los legisladores para que adopten leyes que aborden áreas importantes de asequibilidad como la atención médica y la vivienda. El presidente ya ha pedido que se codifiquen los acuerdos de precios de medicamentos que su Gobierno negoció con más de una docena de compañías farmacéuticas, y que se apruebe una ley de atención médica más amplia centrada en redirigir ciertos subsidios de Obamacare a los afiliados individuales.

Esas iniciativas, como su impulso populista para impedir que grandes inversionistas institucionales participen en el mercado de la vivienda, han recibido una respuesta tenue en el Capitolio. Pero los asesores de Trump han enfatizado la necesidad de ofrecer una visión sustancial que muestre a los estadounidenses que la administración sigue trabajando para aliviar sus mayores preocupaciones, y que pueda compararse directamente con la agenda que los demócratas están desarrollando.

Pero incluso mientras Trump ha trabajado estrechamente con sus asistentes para afinar su retórica en las últimas semanas, ha seguido mostrando destellos de frustración ante su sombría situación política.

En un evento en Georgia la semana pasada destinado a probar su mensaje sobre temas cruciales de asequibilidad, Trump enumeró una serie de logros que, según él, ya estaban beneficiando a las empresas y residentes del área. Luego, se desvió abruptamente del mensaje.

“¿Qué palabra no han escuchado en las últimas dos semanas? Asequibilidad”, dijo. “Porque yo he ganado. Yo he ganado la asequibilidad”.

Más recientemente, Trump ha pasado los últimos días despotricando públicamente contra el veredicto de la Corte Suprema sobre sus poderes arancelarios, lanzando ataques tanto a la decisión como a los seis jueces que la apoyaron, incluidos dos a quienes él nombró.

En una ráfaga de publicaciones en redes sociales, ha prometido reconstituir un régimen comercial potencialmente más estricto que antes, a pesar de las advertencias dentro de su propio partido de que esto aumentaría los precios y generaría aún mayor incertidumbre económica.

“Cualquier país que quiera ‘jugar juegos’ con la ridícula decisión de la Suprema Corte, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EE.UU. durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que recientemente aceptaron”, escribió Trump en una publicación este lunes.

A pesar del descenso sostenido de Trump en las encuestas, sus asesores se han sentido animados por la incapacidad de los demócratas para reconstruir su imagen, argumentando que solo necesitan retratar eficazmente las elecciones intermedias como una elección entre dos visiones competitivas.

Es probable que Trump se aferre a ese contraste entre los dos partidos el martes en una variedad de temas, destacando su impulso a favor de una medida de identificación de votantes que él afirma tiene un amplio apoyo público, presumiendo avances en la lucha contra el crimen y la frontera sur, y presentando sus distintos conflictos en el extranjero como parte de un esfuerzo por restablecer la supremacía estadounidense en el mundo. Tras supervisar la destitución del presidente de Venezuela el mes pasado, Trump viajará al Capitolio esta semana en medio de deliberaciones sobre un ataque a Irán.

El lunes, Trump indicó que esa extensa agenda podría tardar en abordarse.

“Tenemos la mayor economía que hemos tenido jamás. Tenemos la mayor actividad que hemos tenido jamás”, dijo. “Va a ser un discurso largo, porque tenemos mucho de qué hablar”.

Sin embargo, para la considerable proporción de votantes que aún no está convencida de la grandeza de la economía que Trump ansía celebrar, una preocupación principal sigue siendo cuánto tiempo permanecerán atentos.

A pesar del espectáculo que rodea el Estado de la Unión, rara vez tiene un impacto duradero en la dinámica política nacional más amplia, dijo Bartlett, ni en la propia trayectoria del presidente.

“Históricamente, los presidentes en su segundo mandato pierden credibilidad”, dijo. “Y nunca la recuperan”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.