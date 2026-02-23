Subdirector de los CDC deja la agencia abruptamente

Por Jamie Gumbrecht, CNN

El Dr. Ralph Abraham dejará su cargo como subdirector principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), anunció la agencia este lunes.

La agencia indicó que Abraham, quien prestó juramento el 15 de diciembre, “decidió dimitir para atender obligaciones familiares imprevistas”.

“Ha sido un honor servir junto a los dedicados profesionales de la salud pública en los CDC y apoyar la misión crucial de la agencia”, declaró Abraham en un comunicado.

Como director general de Salud Pública del estado de Louisiana, Abraham ordenó a las autoridades sanitarias que dejaran de promover la vacunación masiva.

El director de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Jay Bhattacharya, asumió temporalmente el cargo de director en funciones de los CDC a principios de este mes, tras la salida de Jim O’Neill del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

