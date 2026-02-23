¿Qué puedes hacer si estás varado en México?

Por Lex Harvey, CNN

El Gobierno de EE.UU. instó a los estadounidenses que se encuentran en varios estados mexicanos, incluidos lugares de vacaciones populares en Jalisco, Baja California y Quintana Roo, a refugiarse en sus alojamientos luego de que estallara la violencia estalló en todo el país tras la muerte del líder narco Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

Si bien los aeropuertos están operando con normalidad, algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el occidente de México.

Adryan Moorefield, residente de Dallas, tenía previsto viajar a su casa desde Puerto Vallarta el domingo, pero se despertó con la noticia de que miembros de grupos del crimen organizado habían incendiado autobuses, bloqueado carreteras y se habían enfrentado con las autoridades.

“Fue una sorpresa total, casi como estar en la dimensión desconocida”, le dijo Moorefield a CNN. “Ya habíamos estado en Puerto Vallarta y pensamos que este sería el lugar ideal para unas vacaciones de playa rápidas y fáciles”.

El turista estadounidense Jim Beck le dijo a CNN que se aventuró a salir de su hotel en Puerto Vallarta para desayunar el domingo y vio “taxis explotando por toda la ciudad, que bloqueaban las carreteras”.

“Inmediatamente, todos corrieron por la calle, gritando y vociferando, y les dijeron a todos que regresaran a sus hoteles”, dijo Beck.

Desde entonces ha estado encerrado en su hotel, esperando instrucciones sobre cuándo podría ser seguro salir.

Mari, otra turista que pidió que solo la identificáramos por su nombre de pila por razones de privacidad, dijo que su joven familia ha estado refugiada en su propiedad de vacaciones y observando cómo se desarrollan los disturbios afuera.

“Tenemos dos niños pequeños y da mucho miedo”, dijo. “Toda la bahía estaba envuelta en llamas”, añadió. “Durante horas, solo había una columna de humo flotando. No se podía ver nada al otro lado”.

Si actualmente te encuentras en las zonas de México afectadas, esto es lo que debes hacer, según la orientación del Departamento de Estado de EE.UU.:

Busca refugio y minimiza los desplazamientos innecesarios. Permanece en tus residencias u hoteles.

Evita las áreas cercanas a la actividad policial.

Mantente consciente de tu entorno.

Monitorea los medios locales para obtener actualizaciones.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llama al 911.

Evita las multitudes.

Mantén a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Cualquier persona que necesite ayuda puede comunicarse con estos números:

Desde EE.UU. y Canadá: 1-888-407-4747

Desde el extranjero (incluido México): +1 202-501-4444

