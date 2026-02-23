La súplica de Zelensky a Trump: Quédese de nuestro lado

Por Clarissa Ward y Ivana Kottasová

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky hizo una súplica a Donald Trump el lunes, diciendo a CNN que quiere que el presidente de Estados Unidos “se quede de nuestro lado”.

Hablando en el Palacio Presidencial en Kyiv en la víspera del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, Zelensky dijo que Estados Unidos es demasiado grande e importante como para alejarse del conflicto. Y espera que Trump, durante su discurso del Estado de la Unión de este martes, respalde a Ucrania mientras lucha contra la Rusia del presidente Vladimir Putin.

“Tienen que quedarse con… un país democrático que está luchando contra una sola persona. Porque esta persona es una guerra. Putin es una guerra. Todo se trata de él mismo. Todo se trata de una persona. Y el país, todo su país está en la prisión”, dijo Zelensky a CNN.

“Si realmente quieren detener a Putin, EE.UU. es muy fuerte”, dijo. Al preguntársele si cree que Trump está ejerciendo suficiente presión sobre Putin, Zelensky dijo: “No”.

En una entrevista amplia y — por momentos — emotiva, Zelensky reconoció que los ucranianos están agotados por el conflicto. Pero ceder a las demandas de Putin simplemente no es una opción, dijo.

“No podemos simplemente darle todo lo que quiere. Porque él quiere ocuparnos. Si le damos todo lo que quiere, perderemos todo, todos nosotros, la gente tendrá que huir o ser rusa”.

A medida que la guerra entra en su quinto año, las conversaciones trilaterales de paz que involucran a Ucrania, Rusia y Estados Unidos aún no han llevado a un avance.

Zelensky dijo a CNN que las garantías de seguridad, especialmente la cuestión de cómo reaccionarían los aliados de Ucrania si Rusia invadiera Ucrania nuevamente en el futuro, siguen siendo un punto de fricción.

Dijo que le siguen diciendo que Rusia simplemente no iniciaría otra guerra. “Esa no es la respuesta para mí. Lo siento”, dijo.

“Tenemos cosas buenas en estas garantías de seguridad, es cierto”, dijo sobre las promesas actualmente sobre la mesa. “Pero quiero una respuesta muy específica: qué estarán listos para hacer (nuestros) socios si Putin vuelve. Esto es lo que los ucranianos quieren escuchar”, afirmó.

También hay un desacuerdo sobre la secuencia de los pasos hacia la paz, dijo Zelensky. Trump quiere que Zelensky firme un acuerdo de paz con Rusia y un acuerdo con Estados Unidos y naciones europeas que dé a Ucrania sus garantías de seguridad todo de una vez, idealmente en una gran ceremonia para marcar el fin de la guerra.

Pero Zelensky es enfático en que primero deben acordarse y ratificarse las garantías de seguridad por el Congreso de Estados Unidos. Dijo que esto daría al pueblo ucraniano la confianza de que podrían confiar en sus aliados en el futuro — porque los han decepcionado demasiadas veces en el pasado.

Al hablar de otra cuestión espinosa, Zelensky dijo a CNN que Ucrania está dispuesta a congelar la guerra en las actuales líneas del frente. Pero dijo que el ejército ucraniano no se retirará de las áreas de la región oriental de Donetsk que aún están bajo su control.

Rusia exige que Ucrania renuncie aproximadamente al 20 % de la región que aún está bajo control de Kyiv, incluido el “cinturón fortaleza” de ciudades industriales, ferrocarriles y carreteras que conforman la columna vertebral de la defensa de Ucrania y abastecen la línea del frente.

“Rusia quiere que simplemente saquemos nuestro ejército. … No podemos ser tan, perdón, ingenuos. No somos niños. Hemos pasado por esta guerra, durante todos estos años, así que simplemente, no podemos darles el país en (una) bandeja”, afirmó.

“Para las personas que viven allí, es muy importante qué seguridad tendrán… 200.000 personas viven allí”, dijo Zelensky. “¿Qué les tengo que decir (a ellos) y qué tienen que decir nuestros soldados— “¿Ok, adiós, adiós. Nos vamos. ¿Ustedes son rusos desde este momento?”.

Zelensky también abordó las elecciones y su propio futuro. Fue elegido en 2019 para un mandato que terminaba en mayo de 2024, pero ha permanecido en el poder ya que la ley marcial ucraniana prohíbe la celebración de elecciones durante tiempos de guerra. Sin embargo, Trump ha sugerido que Ucrania debería celebrar elecciones, llegando incluso a calificar a Zelensky de “dictador”.

“Es muy interesante cuando los presidentes de diferentes países, incluidos Estados Unidos y Rusia, hablan sobre elecciones en… Ucrania”, señaló Zelensky en la entrevista con CNN. “¿Qué quieren? ¿Otro presidente? Está bien”, dijo, preguntándose si pensaban que un líder diferente retrocedería ante Rusia.

Zelensky dijo que no le queda claro si Trump quiere que otra persona sea presidente de Ucrania. “No lo sé”, afirmó. “Él no me lo dijo.”

Zelensky habló con CNN después de una ceremonia de homenaje para los soldados ucranianos caídos. Uno tras otro, Zelensky habló con los seres queridos de los fallecidos, agradeciéndoles su sacrificio y ofreciéndoles palabras de consuelo.

El dolor era claramente visible en su rostro al entregar medallas a madres, esposas y niños pequeños llorando por aquellos que han muerto en la guerra implacable y sangrienta.

“Es un honor… dar la orden a la madre o al padre, esposo, esposa (de) personas heroicas que no están aquí con nosotros, sólo en nuestro corazón. Pero es muy doloroso, muy emotivo”, dijo posteriormente a CNN.

“Quiero hacerlo. Pienso que es importante que lo reciban del presidente. Y para mí, es muy importante entregárselos. Siempre tengo que encontrar tiempo para esto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.