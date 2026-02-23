Interrumpen los premios BAFTA de cine por insulto racista de un hombre con síndrome de Tourette

Por Tom Page, CNN

Fue el clip escuchado en todo el mundo tras la ceremonia de los premios BAFTA del domingo por la noche en Londres: un hombre gritó un insulto racista mientras dos reconocidos actores negros, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, presentaban un premio en el escenario.

El hombre era John Davidson, cuya historia real inspiró el filme independiente británico “I Swear”, sobre un hombre con síndrome de Tourette. Davidson, quien desde hace tiempo lucha por la concienciación sobre la condición, dijo a CNN antes de la ceremonia que le preocupaban los tics involuntarios que la caracterizan.

El actor Robert Aramayo, quien interpreta a Davidson en la película, ganó el premio de la noche a mejor actor. Davidson contó que el joven actor inglés lo estudió de cerca, haciéndole preguntas como: “Cuando tienes un tic, ¿sabes de dónde viene? ¿Y los desencadenantes de los tics?” Hablando en la concurrida alfombra roja, Davidson añadió: “Ciertas cosas —como hoy, mucha gente alrededor— me hacen sentir, ya sabes, más tics por si acaso me descontrolo. Diferentes situaciones pueden desencadenar distintas emociones y tics y esas cosas”.

El público había sido advertido antes de la ceremonia de que podrían ocurrir tics o palabrotas involuntarias, y Davidson recibió una gran ovación dentro del recinto. Tras el incidente, el presentador Alan Cumming pidió “comprensión” por el “lenguaje fuerte y ofensivo”. Recordó a la audiencia que el síndrome de Tourette es una discapacidad y que los tics son involuntarios, y dijo: “Pedimos disculpas si alguien se siente ofendido esta noche”.

Contactada por CNN, la BBC, que transmite la ceremonia con un largo retraso, reiteró ese mensaje. No respondió a preguntas sobre por qué el momento no fue eliminado de la transmisión televisiva.

Lindo, en particular, se mostró sorprendido por el estallido, pero luego continuó con la ceremonia, en la que él y Jordan presentaron el primer premio de la noche: a mejores efectos visuales para “Avatar: Fire and Ash”.

“I Swear” ha recaudado el equivalente a US$ 8 millones en la taquilla del Reino Unido hasta la fecha y se estrenará en cines de EE.UU. en abril.

Al aceptar su premio a mejor actor, Aramayo dijo: “No puedo creer que esté aquí arriba mirando a personas como usted”, señalando a Leonardo DiCaprio, quien había sido nominado por su papel en “One Battle After Another”. Aramayo continuó contando a un emocionado Ethan Hawke, otro nominado, cómo una charla que el experimentado actor dio en Julliard cambió su propia perspectiva como estudiante de actuación.

La noche más importante del cine británico se mantuvo fiel a algunas narrativas tradicionales de la temporada de premios, pero se desvió en otras.

Otorgó el premio a mejor actriz de reparto a Wunmi Mosaku de “Sinners” (por cierto, una de las pocas actrices británicas nominadas) por encima de Teyana Taylor de “One Battle After Another”. Stellan Skarsgård y Benicio del Toro, ambos ganadores de premios importantes esta temporada, perdieron ante Sean Penn como mejor actor de reparto.

“Hamnet” fue galardonada como mejor película británica, pero el título local, que ganó mejor drama en los Globos de Oro el mes pasado, se fue con relativamente poco, siendo su único otro premio el de mejor actriz para Jessie Buckley (la apuesta más segura de la temporada).

La mayor película que se fue con las manos vacías fue “Marty Supreme”. Timothée Chalamet deja Londres con un discurso sin leer y otra oportunidad de confirmar su grandeza en los premios Oscar del próximo mes. Con Aramayo fuera de competencia, nada sugiere que no lo logre.

Aunque los BAFTA repartieron reconocimientos, otorgando tres premios a “Sinners” y tres a “Frankenstein”, no pudieron negar la grandeza de “One Battle After Another”. Las seis victorias de la película, que abarcan mejor película, mejor director, guion adaptado, cinematografía, edición y actor de reparto, son suficientes para considerar la posibilidad de un arrase en los Oscar.

Los BAFTA y los Oscar rara vez coinciden en la mejor película del año, y si Paul Thomas Anderson se impone, sería solo la tercera vez en poco más de una década que ambos premios coinciden (“Nomadland” y “Oppenheimer” son los otros, para quienes llevan la cuenta).

Con información de Sandra González, de CNN.