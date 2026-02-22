Zohran Mamdani prohíbe viajes por Nueva York debido a la tormenta de nieve

Por Katherine Koretski,

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, prohibió la mayoría de los viajes en la ciudad más grande del país desde las 9 p.m. del domingo hasta el mediodía del lunes, una medida extraordinaria que refleja la prueba que representa una ventisca histórica que azota la región.

Mamdani también canceló las clases para las escuelas públicas de la ciudad el lunes, sin aprendizaje remoto.

El clima entrante es la segunda gran tormenta de nieve de Mamdani desde que asumió el cargo de alcalde el día de Año Nuevo. Una vez más, las decisiones del exasambleísta estatal de 34 años, y cómo afectarán a los 8,5 millones de neoyorquinos, serán observadas de cerca tanto por sus partidarios como por sus detractores.

Recibió algunas preguntas por haber implementado el aprendizaje remoto durante la tormenta de nieve de enero, dadas las dificultades que las clases virtuales representan para muchas familias. Con esta tormenta, anunció el día de nieve publicando una grabación de pantalla de una llamada de FaceTime con una estudiante de la ciudad de Nueva York llamada Victoria. En el video, la saludó alegremente diciendo “Hola, Victoria” y le compartió la noticia.

“No hay escuela en línea, no hay aprendizaje remoto, es un clásico día de nieve,” le dijo mientras ella celebraba. “Mi única petición para ti es que te mantengas segura y permanezcas en casa durante el punto máximo de la tormenta. Una vez que pase, siéntete libre de salir y deslizarte en trineo”.

Otras oficinas y servicios municipales no esenciales, incluidas las bibliotecas, también estarán cerradas al público.

El transporte también se verá afectado: el servicio de ferry de Staten Island fue suspendido a partir de las 5 p.m. del domingo y se espera que se reanude a última hora de la mañana del lunes.

Al menos 18 personas murieron durante la tormenta de nieve de enero y la posterior ola de frío.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder, en todo el gobierno de la ciudad, para responder a la tormenta lo más rápido posible”, dijo Mamdani durante una conferencia de prensa el domingo.

La ciudad ha declarado el estado de emergencia y ha ampliado su respuesta de saneamiento, con más de 2.000 quitanieves listos para salir a las calles de la ciudad en cuanto se acumulen 50 milímetros de nieve, y más de 2.600 empleados de saneamiento trabajando turnos de 12 horas.

Pero un enfoque importante de las preparaciones incluye reforzar la respuesta para los neoyorquinos sin hogar, quienes representaron un gran número en el total de muertes en el evento climático anterior, dijo Mamdani. La ciudad ha reforzado sus operaciones de Código Azul, incluyendo la apertura de más centros de calefacción y manteniendo abiertos los centros de prevención de sobredosis durante la noche.

Unas 84 personas fueron trasladadas a refugios el sábado. Los reportes adicionales que entren a la línea 311 sobre personas vulnerables en la calle serán redirigidos al 911.

La administración anunció a principios de esta semana que reanudaría el desalojo de campamentos de personas sin hogar, pero el alcalde dijo en una rueda de prensa el sábado que no se realizarían desalojos durante el tiempo invernal. “Así que nuestro enfoque durante el transcurso de esta tormenta no estará en la infraestructura física, sino en lograr que las personas sin hogar estén adentro,” agregó.

El alcalde ha continuado con su activa presencia en TV y redes sociales para difundir los anuncios. El domingo, con su chaqueta Carhartt personalizada, Mamdani publicó un video en X, sumándose a los equipos del Departamento de Transporte en el Bronx con sus operaciones de esparcimiento de sal y apareciendo en The Weather Channel.

