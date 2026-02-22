Nemesio “el Mencho” Oseguero, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, murió en una operación federal

Por Fidel Suárez, CNN en Español

El líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, murió este domingo durante una operación dirigida por militares de México, según confirmó a CNN un funcionario del Gobierno.

El Mencho resultó herido durante el operativo en Tapalpa y murió cuando era trasladado por vía aérea a Ciudad de México, informó en un comunicado la Secretaría de Defensa Nacional.

Las autoridades detallaron que en el operativo intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención del Mencho, y que el personal militar fue atacado, por lo que repelieron la agresión. Cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo murieron en el enfrentamiento y otros tres, incluido Oseguera, fallecieron durante el traslado, mientras que otros dos quedaron detenidos, detalló el comunicado. Además, tres militares resultaron heridos.

Presuntos miembros del crimen organizado incendiaron autobuses, bloquearon vías en la zona y se enfrentaron a autoridades tras un operativo de las fuerzas de seguridad, informó previamente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien pidió a la población mantenerse en sus hogares.

La violencia desatacada Jalisco, que es una sede del Mundial 2026 y albergará en junio a cuatro partidos del torneo en Guadalajara, también llegó a otros estados como Michoacán y Guanajuato, donde las autoridades reportaron autobuses y negocios incendiados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a la prensa en medio de un tumulto que el Gabinete de Seguridad ofrecería la información correspondiente, durante una visita en Coahuila.

Estados Unidos ofrecía hasta US$ 15 millones por información que lleve a la captura del Mencho, acusado de fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo para su importación. La agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) considera al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de México, surgida en la década del 2010 de los restos del Cartel Milenio, afiliado al Cartel de Sinaloa.

El gobernador Lemus afirmó que la violencia se extiende a al menos cinco entidades federativas e instó a la población a no circular por carreteras.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que “se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros”, producto de “labores para la captura de objetivos criminales”.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos del estado. “No se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales”, agregó el comunicado, que informó el despliegue de un operativo de seguridad en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y policías municipales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.