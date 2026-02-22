“No te acerques”: así es la rana venenosa de Ecuador que fue ligada a la muerte del opositor ruso Alexey Navalny

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Con piel rayada, de colores vistosos, ágiles y muy pequeñas, así son a simple vista las ranas epipedobates tricolor que encontramos en el Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios, ubicado a las afueras de Quito. La visita de CNN tuvo el objetivo de conocer más detalles, características y efectos de este tipo de rana venenosa después de un curioso hallazgo asociado al opositor ruso Alexey Navalny, quien murió en prisión en Rusia hace dos años.

Esta especie de rana venenosa originaria de Ecuador contiene en su piel una sustancia tóxica denominada “epibatidina”, que fue encontrada en el cuerpo de Navalny, según un nuevo informe revelado la semana pasada por cinco países europeos. Los análisis de las muestras tomadas del cuerpo de Navalny confirmaron “de forma concluyente” la presencia de la epibatidina, una neurotoxina que no se encuentra de forma natural en Rusia.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la epibatidina es un “alcaloide natural” procedente de la piel de la rana venenosa epipedobates tricolor, que puede llegar a ser 100 a 200 veces más potente que la morfina y 30 veces mayor que la nicotina. Esta sustancia también mantiene a decenas de investigadores tratando de encontrar un mecanismo para desarrollar su potencial farmacológico.

La epibatidina puede ocasionar espasmos musculares, parálisis, convulsiones, insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos severos, asfixia y la muerte.

A miles de kilómetros de Rusia, en Ecuador, los expertos estudian y analizan a esta especie de rana que se encuentra en la parte tropical y subtropical de Ecuador, en las provincias de Azuay, El Oro y Loja y en el noroccidente de Perú hasta cerca de 2000 metros de altitud. El biólogo y director del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios, Luis Coloma, dijo a CNN que para multiplicar el veneno de estos anfibios o producir un efecto letal se necesitarían cientos de ranas para —por ejemplo— obtener apenas 1 miligramo de la toxina.

“En el caso de esta rana el veneno está en su piel. Las cantidades que tiene este animal de epibatidina son mínimas, estamos hablando de submiligramos. Inicialmente para extraer un miligramo se tuvo que extraer la piel de 750 ranas. Entonces en ciertos laboratorios especializados con las tecnologías actuales es posible sintetizar esta molécula y producir en cantidades mayores”, explica.

El biólogo Coloma insiste en que para aumentar la cantidad de epibatidina se podría requerir el apoyo de un laboratorio para su multiplicación. “Eso es frecuente en la investigación farmacológica. El primer paso es conocer la estructura química de la molécula. A partir de eso, una vez que ya se conoce la estructura, los laboratorios la pueden sintetizar. En el caso de la epibatidina no es tan fácil pero laboratorios especializados sí lo pueden hacer”, agrega.

El veneno que producen estas ranas depende mucho de la alimentación que obtengan en su vida silvestre. Se alimentan de ciertos animales que determinan la producción de la epibatidina. “Las ranas cuando están en el campo tienen una dieta particular. Son especializadas en comer tipos de ácaros, tipos de hormigas, algunos coleópteros. La epibatidina proviene de su alimento en el campo”, comenta Coloma.

Esta sustancia puede ser almacenada bajo condiciones de refrigeración o a través del uso de metanol para su preservación. Coloma insiste en que la epibatidina tiene un alto potencial para tratar una variedad de patologías o enfermedades como el Alzheimer, el síndrome de Tourette, la depresión, la adicción al tabaco y otras patologías. Los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., consideran esta sustancia como un “alcaloide prometedor para la salud”, pero aún se necesita más investigación sobre su interacción, composición y efectos para contrarrestar el dolor.

Coloma aclara que la rana ecuatoriana de la epibatidina, cuyo nombre científico es “epipedobates tricolor”, es diferente a la especie de rana dardo localizada en Colombia, que toma el nombre genérico de “phyllobates terribilis”. Agrega que la rana originaria de Ecuador es la que produce la sustancia de la epibatidina, que fue el veneno que se encontró en el cuerpo de Alexey Navalny, según el informe de cinco países europeos: Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

El biólogo sostiene que la rana colombiana no produce el mismo veneno que la rana originaria de Ecuador que también ha sido encontrada en el norte de Perú, país fronterizo con Ecuador. La sustancia que secreta la rana dardo de Colombia es la “batracotoxina”, utilizada para envenenar las puntas de los dardos para la cacería en ciertas comunidades indígenas de ese país.

Por eso aconseja que a la rana ecuatoriana en cuestión se la denomine “rana de la epibatidina”, pues el veneno es distinto y es el que tiene relación específicamente con el hallazgo en el cuerpo del opositor ruso, dos años después de su muerte en una cárcel del norte del Círculo Polar Ártico.

Esta rana también se puede diferenciar por las rayas que caracterizan su tronco y cabeza que pueden ser de diferentes colores y con una raya predominante en el centro. Coloma dice que esa rayas significan “no te acerques”, pues responden a una especie venenosa en la vida silvestre. “Son sustancias muy peligrosas, hay que tener cuidado porque si estos químicos ingresan al torrente sanguíneo pueden ser letales”, insiste. El macho de esta rana venenosa de la epibatidina produce un canto tipo trino para cortejar a la hembra y eso también sirve para distinguirla.

Algunas poblaciones de esta rana están en peligro crítico y otras en condición vulnerable. En el Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios junto a Wikiri Sapoparque en el Valle de los Chillos, a las afueras de Quito, se hacen esfuerzos para su conservación pues esta especie es vital para el equilibrio del ecosistema.

El informe de los cinco países europeos sobre la muerte de Navalny afirma que el estado ruso tuvo la combinación de medios, el motivo y la oportunidad de administrar el veneno a critico del Kremlin. Funcionarios rusos han negado cualquier responsabilidad en la muerte de Navalny. Mientras que la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, indicó en su cuenta de X que siempre tuvo la certeza de que su esposo fue envenenado: “ahora hay pruebas: (el presidente ruso Vladimir) Putin mató a (Alexey) con un arma química”, expresó.

CNN solicitó comentarios al Kremlin.

