Jueces conservadores de la Corte estaban unidos contra Biden. Estas son las razones por las que se dividieron frente a Trump

A primera vista, la decisión de la Corte Suprema que anuló los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump parecía centrarse en el poder del mandatario para impulsar una agenda económica global y aplicar lo que la mayoría consideró que equivalía a un impuesto de US$ 134.000 millones (aproximadamente US$ 134.000 millones) a los consumidores estadounidenses.

Pero por debajo del rechazo categórico del tribunal a los aranceles de Trump, se desarrolló un tenso debate entre los jueces conservadores sobre una teoría jurídica poco comprendida —y a menudo criticada— conocida como la “doctrina de las cuestiones de gran importancia”. Es una disputa que podría tener consecuencias significativas para el resto del mandato de Trump y más allá.

En una opinión que superó en más del doble las 21 páginas que el presidente del tribunal, John Roberts, utilizó para resolver el caso, el juez Neil Gorsuch cuestionó tanto a sus colegas de izquierda como de derecha por sus posturas sobre la doctrina, que establece que el Congreso debe “hablar con claridad” cuando otorga al presidente facultades para abordar asuntos de “gran” relevancia económica o política.

La Corte Suprema, por lo tanto, puede determinar que los presidentes no pueden encontrar un poder específico y significativo en una ley ambigua.

Roberts también rechazó la idea planteada por los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas de que el Congreso pretendía conceder a los presidentes flexibilidad mediante un lenguaje amplio. Es precisamente en los casos que tratan asuntos de gran relevancia, escribió el presidente del tribunal, cuando la Corte debe mostrarse escéptica ante amplias afirmaciones de poder presidencial.

“No existe”, escribió Roberts, “una excepción de cuestiones de gran importancia a la doctrina de las cuestiones de gran importancia”.

El intenso intercambio puede explicar por qué el caso de los aranceles tomó meses en resolverse y dejó al descubierto divisiones que podrían resultar relevantes para Trump y para futuros presidentes.

Los jueces conservadores parecían unidos respecto a cómo funcionaba la doctrina cuando la aplicaban a un presidente demócrata. La invocaron para invalidar políticas del presidente Joe Biden, incluido su programa de condonación de préstamos estudiantiles, medidas ambientales y sus respuestas a la pandemia de covid-19.

Sin embargo, esos mismos jueces estuvieron profundamente divididos el viernes sobre su aplicación en el caso de los aranceles de Trump.

Tres conservadores en disidencia afirmaron que no aplicaba, tres liberales en la mayoría dijeron que no era necesaria y dos conservadores dedicaron decenas de páginas a debatir qué es exactamente.

“Críticos anteriores de la doctrina de las cuestiones de gran importancia no objetan su aplicación en este caso”, escribió Gorsuch —primer nominado de Trump al máximo tribunal, aunque votó contra el presidente el viernes— en referencia al ala liberal de tres jueces que también declaró ilegales los aranceles.

“Otros que se han sumado a decisiones sobre cuestiones de gran importancia en el pasado disienten hoy de la aplicación de la doctrina”, escribió sobre los tres jueces conservadores que habrían permitido a Trump mantener los aranceles. “Es un giro interesante de los acontecimientos”.

Al final, una combinación de jueces conservadores y liberales concluyó que la ley de poderes de emergencia de 1977 en la que Trump se apoyó para imponer sus amplios aranceles no le otorgaba la autoridad para hacerlo. El presidente tiene otras facultades para aplicar esos gravámenes y dejó claro, en una combativa conferencia de prensa horas después del fallo, que recurriría rápidamente a esas otras leyes.

“Cuando el Congreso otorga el poder de imponer aranceles, lo hace con claridad y con limitaciones cuidadosas”, escribió Roberts. “Aquí no hizo ninguna de las dos cosas”.

La doctrina ha sido criticada durante años, especialmente desde la izquierda, como una teoría creada por jueces que puede aplicarse de forma inconsistente. Las disputas en la decisión del viernes sobre cómo —y si— debía aplicarse al caso de Trump harán poco por disipar ese escepticismo.

“La división interna entre los designados republicanos sobre cuán poderosa es realmente esta herramienta”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, “probablemente será aún más relevante para los presidentes después de Trump que para el resto de este Gobierno —suponiendo que mandatarios de ambos partidos sigan teniendo que apoyarse en leyes antiguas para implementar sus agendas internas en lugar de nuevas—”.

En 2023, el tribunal recurrió a la doctrina para bloquear el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. El demócrata había intentado perdonar la deuda mediante una ley que permitía al Departamento de Educación “eximir o modificar” normas vinculadas a programas de ayuda financiera. Ese lenguaje, dictaminó la Corte con seis conservadores en la mayoría, no era lo suficientemente claro para autorizar la cancelación de US$ 430.000 millones en deuda.

Dos años antes, el tribunal determinó que una ley de salud pública de 1944 que permite al Gobierno imponer cuarentenas no facultaba al Gobierno de Biden a aplicar una moratoria nacional de desalojos durante la pandemia de covid-19.

En la decisión sobre los aranceles, Gorsuch adoptó la interpretación más amplia de la doctrina y acusó a su colega conservadora Amy Coney Barrett de darle un “barniz” que la volvería inaplicable. También responsabilizó a los tres conservadores en disidencia de crear excepciones que llevarían a resultados “difíciles de conciliar con la Constitución”.

Gorsuch también dijo que los tres jueces liberales del tribunal habían criticado reiteradamente el uso de la doctrina durante el Gobierno de Biden, pero que su razonamiento para oponerse a los aranceles de Trump parecía sospechosamente similar.

Barrett —quien también votó contra Trump— respondió que Gorsuch estaba atacando un “hombre de paja” y sugirió que su enfoque podría “desviarse de la interpretación para entrar en la formulación de políticas públicas”.

La jueza Elena Kagan, al escribir en nombre del ala liberal de tres magistrados, rechazó la insinuación de hipocresía de Gorsuch.

“Dado cuán fuerte es su aparente deseo de sumar adeptos, casi lamento informarle que yo no soy una de ellos”, escribió Kagan en una nota al pie.

“Pero esa”, añadió, “es la realidad del asunto”.

Los choques entre los jueces conservadores resultan particularmente llamativos porque fue el movimiento jurídico conservador moderno el que llevó la doctrina de las cuestiones de gran importancia al centro del debate.

Cuando la mayoría recurrió a esta teoría en una decisión de 2022 que limitó la capacidad de Biden para regular las emisiones de las plantas eléctricas, Kagan lamentó en disidencia que “cánones como la ‘doctrina de las cuestiones de gran importancia’ aparecen mágicamente como cartas para salir gratis del texto”. El punto de Kagan era que los jueces que afirman basarse en el texto claro de una ley, en su opinión, usarían la doctrina para alcanzar el resultado que desean.

Stephanie Barclay, profesora de Derecho en Georgetown y exasistente jurídica de Gorsuch, dijo que el debate entre los jueces demostraba que estaban “haciendo el trabajo difícil de teorizar” la doctrina. Ese nivel de discusión sostenida, afirmó, es señal de un enfoque jurídico que está “madurando y profundizándose”.

Y al final, señaló, la doctrina fue clave para la opinión mayoritaria de Roberts.

“Una de las cosas más importantes de esta decisión es lo que nos dice sobre la neutralidad de la doctrina de las cuestiones de gran importancia”, dijo Barclay. “No se trata de quién ocupa la Casa Blanca; se trata de si la persona que ocupa la Casa Blanca puede reclamar facultades que el Congreso nunca otorgó con claridad”.

Por otro lado, seis de los jueces —tres conservadores y tres liberales— sostuvieron que la doctrina no aplicaba en absoluto.

Al escribir en nombre de los disidentes, Kavanaugh encontró una excepción a la doctrina porque el caso involucraba política exterior, un ámbito en el que los tribunales han tendido a deferir a la autoridad presidencial.

“El tribunal nunca ha aplicado antes la doctrina de las cuestiones de gran importancia en el contexto de los asuntos exteriores, incluido el comercio exterior”, escribió Kavanaugh. En esos casos, añadió el segundo nominado de Trump al máximo tribunal, “los tribunales leen la ley tal como está redactada y no emplean la doctrina como un peso en contra del presidente”.

Kavanaugh, más que cualquier otro juez, recibió elogios de Trump el viernes por su postura en el caso de los aranceles. El presidente alabó el “genio y su gran capacidad” de Kavanaugh y dijo estar “muy orgulloso de esa designación”.

Sobre sus otros nominados que votaron en su contra, Gorsuch y Barrett, el presidente afirmó que eran “una vergüenza para sus familias”.

Aun así, por momentos la posición de Kavanaugh sonó similar a los argumentos que Biden utilizó para defender sus políticas. Kavanaugh señaló que la ley federal de comercio que Trump utilizó estaba destinada a “proporcionar flexibilidad” al presidente “para abordar amenazas inusuales y extraordinarias especificadas en una emergencia nacional declarada”.

La exprocuradora general adjunta Elizabeth Prelogar, al defender la moratoria de desalojos del Gobierno de Biden durante la pandemia, escribió que la ley en cuestión en ese caso estaba diseñada para proporcionar la “flexibilidad necesaria para abordar nuevas amenazas a la salud pública a medida que surgen”.

Pero, como suelen sugerir tanto jueces conservadores como liberales en sus escritos, la forma más confiable de que el Congreso otorgue poder a un presidente —independientemente de su partido— es aprobar una ley que deje claras sus intenciones.

“Si la historia sirve de guía”, escribió Gorsuch, “las tornas cambiarán y llegará el día en que quienes hoy se sienten decepcionados por este resultado apreciarán el proceso legislativo como el baluarte de la libertad que es”.

