¿Quién fue Willie Colón, el arquitecto de la salsa, fallecido a los 75 años?

Por CNN en Español

El trombonista y compositor Willie Colón, uno de los músicos más influyentes de la salsa, falleció este sábado a los 75 años, comunicó su familia.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. De padres puertorriqueños, creció en un entorno marcado por la música, la calle y la cultura caribeña. Se identificó siempre como puertorriqueño y su amor por el territorio quedó grabado en su disco “Hecho en Puerto Rico”.

Su interés por la música nació desde niño. A los 12 años su abuela le regaló una trompeta y le pagó las clases. Dos años más tarde cambió ese instrumento por el trombón que lo acompañó y caracterizó gran parte de su carrera, según la Enciclopedia Británica.

Fue también su abuela Antonia Román Pintor quien le enseñó español y le inculcó los elementos más emblemáticos de la cultura boricua, de acuerdo con la Fundación Nacional para la Cultura Popular. La relación entre ambos quedó plasmada en su canción “Abuelita”, del álbum “La Gran Fuga”, que dice: “Abuelita, tus refranes me hacían reír. Ay, abuelita de mi vida, cómo te recuerdo yo a ti. Yo te quiero, yo te adoro”.

A los 17 años (1967) hizo su debut discográfico con “El Malo”, que fue considerado un ejemplo temprano del sonido neoyorquino, el movimiento musical impulsado por el trombón que fusionó ritmos y arreglos caribeños con estilos de música popular.

Ese álbum incluyó su primera colaboración con Héctor Lavoe, con quien creó uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania Records.

“Lavoe le brindó los temas atrevidos de la calle, le dio las primeras lecciones de música y la actitud irreverente necesaria para cambiar instrumentación y estructura. El genio se impuso”, señala la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Considerado el arquitecto de la salsa urbana, Colón logró sus primeros grandes éxitos con Lavow, Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, con quienes produjo canciones ampliamente reconocidas.

Un hito de su carrera llegó en 1977 con el sencillo “Metiendo Mano”, grabado con Rubén Blades; un año más tarde lo hizo con “Maestra vida” y en 1981 con “Canciones del solar con los aburridos”, que ganó un premio Grammy en 1982.

Su álbum “Siembra” con Rubén Blades fue otra de sus obras maestras, considerado un clásico de la salsa y el más vendido del sello Fania Records. La canción principal es “Pedro Navaja”, una historia de gánsteres latinos, trabajadoras sexuales y borrachos que contenía referencias a Kafka, según la revista Rolling Stone. “La mayor virtud del dúo fue mantenerse fiel al espíritu exuberante de la salsa y demostrar que su núcleo emocional no tenía límites”, agrega.

Una encuesta de lectores realizada por Latin New York lo nombró músico, productor y trombón del año en 1978. Tres años después recibió el premio como Músico del Año y su álbum “Fantasmas” fue nombrado Álbum del Año, según su biografía en su página web.

Colón obtuvo 11 nominaciones al Grammy y recibió una beca CHUBB de la Universidad de Yale, el premio más prestigioso otorgado por una escuela de la Ivy League.

En total, el artista acumuló más de 32 álbumes, nueve discos de oro y cinco de platino, así como 16 LP con Lavoe, seis con Blades y cuatro con Celia Cruz. En 2004, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el Grammy a la trayectoria.

Con Lavoe, Colón inició una etapa de canciones con fuerte contenido político y social con temas como “Tiburón”, una metáfora política que simboliza la intervención de Estados Unidos en América Latina, o “El gran varón”, que narra la historia de Simón, una persona transgénero rechazada por su padre machista por su identidad de género.

A lo largo de su carrera, el también director de orquesta fue un defensor de las causas políticas y sociales hispanas, particularmente con el tema migratorio o la disponibilidad de atención médica asequible, según la Enciclopedia Británica.

En 1992, el trombonista se postuló para el Congreso de los Estados Unidos, en representación del Distrito 17 del Congreso de Nueva York, pero fue derrotado.

Además, Colón ocupó cargos de liderazgo en organizaciones sociales y culturales. La Fundación Nacional para la Cultura Popular afirmó que “A Willie Colón se le reconoce su faceta sociopolítica con la misma naturalidad con que se le reconoce el genio musical”.

La muerte del intérprete de “Idilio” enlutó al mundo de la salsa y la música latina. La historia de la música hubiera sido otra sin su presencia. Su nombre seguirá siendo sinónimo del sonido del ritmo y sabor en América Latina y el Caribe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.