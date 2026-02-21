La música latina despide a la leyenda de la salsa Willie Colón

Marisol Jimenez, CNN en Español

La salsa amaneció de luto. Willie Colón, trombonista, compositor y productor clave en la historia del género, murió a los 75 años en Nueva York, según confirmó su familia en un comunicado.

El artista, intérprete de temas icónicos como Idilio y Gitana, y figura central en colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades, fue uno de los arquitectos del sonido salsero que emergió en el Nueva York de los años sesenta y setenta.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo, entre otros, expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió Rubén Blades en su cuenta de X. En su mensaje envió condolencias a la esposa, hijos y familiares del músico, y adelantó que más adelante se referirá a su “vital e importante legado musical”.

El bajista Bobby Valentín expresó: “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra”. Lo describió como “un gran visionario, con una identidad propia” y afirmó que “su legado vivirá en todos nosotros”.

El salsero Víctor Manuelle lamentó una nueva pérdida en “el universo de la salsa”, tras las muertes recientes de Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025. Calificó a Colón como productor y visionario, “responsable de un nuevo sonido de la salsa”, y aseguró que “su legado quedará para la historia”.

El cantante Elvis Crespo agradeció haber crecido escuchando su música y lo definió como “el productor más influyente que ha dado la salsa”. “Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón”, escribió, recordando que nació en el Lincoln Hospital de Nueva York cuando la música de Colón dominaba la escena.

Alejandro Sanz recordó la emoción que transmitía la música de Colón: “Hoy no despedimos a un artista, despedimos una época, una emoción, una forma de vivir y sentir la salsa. Hasta siempre, Willie”, escribió en X.

El Gran Combo de Puerto Rico también compartió su sentir, destacando la trascendencia del músico: “Recibimos con profunda tristeza el fallecimiento del maestro Willie Colón, una de las figuras más influyentes e indispensables en la historia de la salsa y de la música latina. Un visionario que ayudó a definir una generación. Su legado trasciende escenarios, generaciones y fronteras”.

El Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, también manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como “trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura”.

Desde el ámbito político, la senadora de Nueva York Jessica Ramos destacó el impacto cultural del artista en la ciudad. “Willie Colón ayudó a darle a Nueva York su sonido”, afirmó. “Para muchos de nosotros, la salsa no es solo ritmo, es identidad”. Instituciones como CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe también lamentaron su fallecimiento y señalaron que su música convirtió la salsa en una forma de encuentro e identidad en América Latina y el Caribe.

Con su muerte, la salsa pierde a uno de sus pilares. Pero su obra, marcada por colaboraciones históricas, una visión innovadora del género y un sonido inconfundible, continúa formando parte de la banda sonora de millones de personas dentro y fuera de la comunidad latina.

Nacido en el Bronx, Colón comenzó su carrera siendo apenas un adolescente y se convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento salsero vinculado al sello Fania Records y a las legendarias Fania All-Stars. Su estilo, marcado por el protagonismo del trombón y una estética urbana, ayudó a consolidar la salsa como fenómeno internacional.

Décadas después, su influencia seguía vigente: su mánager Pietro Carlos publicó en Facebook: “Willie no solo cambió la salsa. La expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde antes no había estado. Su trombón fue la voz del pueblo”.

La Academia de la Grabación Latina lo reconoció con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy y destacó que su legado transformó la salsa en un fenómeno global que sigue influyendo a nuevas generaciones.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, escribió en X: “Desde su música hasta el tiempo que dedicó a servir a sus comunidades, Willie Colón fue una leyenda del Bronx y su legado perdurará”.

Con información de EFE.