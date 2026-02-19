Trump lanza su “Junta de Paz”: dice que en los próximos 10 días decidirá si ataca Irán

Por CNN

El presidente Donald Trump habló en la primera reunión de su “Junta de Paz” en Washington, donde instó a Irán a alcanzar un acuerdo por la vía diplomática y aludió a una posible acción militar si las negociaciones fracasan. También afirmó que Estados Unidos aportará US$ 10.000 millones a la junta para resolver conflictos globales.

Trump sugirió que su decisión sobre Irán podría llegar en los próximos 10 días.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo”, dijo Trump. “Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días, pero esta reunión de hoy demuestra que, con un liderazgo decidido, nada es imposible”, dijo el mandatario.

Las fuerzas estadounidenses están preparadas para atacar a Irán este mismo fin de semana, pero Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informó CNN el miércoles. El presidente ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor estrategia, según una fuente.

Este jueves, Trump volvió a instar a Irán a llegar a un acuerdo, y lo amenazó con “cosas malas” si no lo hace.

“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo”, declaró Trump.

“Si no sucede, no sucede. Sucederán cosas malas si no pasa”, añadió.

Trump anunció que Estados Unidos contribuirá con US$ 10.000 millones a la “Junta de Paz”, cuyo objetivo es resolver conflictos internacionales y que comenzó con la misión de reconstruir Gaza.

“Quiero informarles que Estados Unidos contribuirá con US$ 10.000 millones a la Junta de Paz”, declaró Trump, añadiendo que la cantidad “es una cifra muy pequeña comparada con el coste de la guerra”.

Dirigiéndose a los países miembros de la junta, Trump añadió: “Juntos podemos lograr el sueño de traer armonía duradera a una región atormentada por siglos de guerra, sufrimiento y masacre”.

Trump anunció el jueves que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han aportado más de US$ 7.000 millones para la ayuda a Gaza, y que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán han comprometido tropas y policías para estabilizar el enclave.

Egipto y Jordania, añadió, también están proporcionando una ayuda sustancial, tropas, entrenamiento y apoyo a una fuerza policial palestina muy fiable.

“Cada dólar gastado es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso; es una región tan importante, vibrante e increíble”, declaró Trump en la reunión inaugural de la junta en Washington.

Trump no proporcionó detalles inmediatos sobre el número de soldados ni sobre su despliegue, ni sobre cómo se utilizarían los fondos.

Trump añadió que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios está recaudando US$ 2.000 millones para apoyar a Gaza.

Señaló que Noruega organizaría un evento que reuniría a la Junta de Paz y, una vez más, lamentó no haber recibido el Premio Nobel de la Paz antes de afirmar que estaba más centrado en salvar vidas.

Japón también organizará un evento de recaudación de fondos para países de la región, afirmó Trump. Añadió que cree que China y Rusia participarán en las iniciativas. Ambos países han sido invitados a unirse a la Junta de Paz, pero no lo han hecho.

Funcionarios de la “Junta de Paz” anunciaron que planean entrenar y desplegar una nueva fuerza policial palestina de transición de 5.000 miembros en Gaza en 60 días.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza, afiliado a la junta, tiene como objetivo “restaurar la seguridad mediante una policía civil profesional bajo una sola autoridad… incluyendo la capacitación y el desarrollo de 5.000 policías gazatíes que se desplegarán en 60 días”, declaró el presidente del comité, Ali Shaath.

Momentos después, Nickolay Mladenov, funcionario de la “Junta de Paz”, afirmó que 2.000 personas ya han solicitado unirse a la nueva “fuerza policial palestina de transición” entrenada por egipcios.

“Esta fuerza de seguridad palestina, bajo la autoridad del comité nacional para la transición, nos permitirá garantizar que todas las facciones en Gaza sean desmanteladas y que todas las armas estén bajo el control de una sola autoridad civil”, continuó Mladenov.

Mladenov añadió que para iniciar el proceso de reconstrucción en el territorio destrozado, “no hay otra opción” que la desmilitarización total de Gaza y el desmantelamiento del armamento en el enclave.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien no estuvo presente, ha advertido repetidamente que Hamas debe desarmarse antes de que Israel permita el inicio de la reconstrucción. Sin embargo, las autoridades israelíes se han mostrado escépticas respecto a que cualquier fuerza bajo la “Junta de Paz” pueda desarmar a Hamas.

Poco después, el mayor general del ejército estadounidense Jasper Jeffers declaró que Egipto y Jordania se han “comprometido a capacitar a la policía”.

Trump afirmó que imagina que su “Junta de Paz” supervisará a las Naciones Unidas, lo que no disipa las preocupaciones de que busque suplantar al organismo mundial con su propia entidad.

“La Junta de Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen correctamente”, declaró.

Trump no sugirió que la ONU desaparecerá por completo. En cambio, afirmó que el organismo debería fortalecerse para abordar mejor los problemas mundiales como no lo ha hecho en los últimos años.

“Vamos a asegurarnos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Vamos a ayudarlos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables”, declaró Trump.

Una de las razones por las que la ONU ha experimentado problemas financieros es el impago de casi US$ 4.000 millones en cuotas por parte de Estados Unidos. Su secretario general ha advertido sobre un “colapso financiero inminente”.

Trump afirmó que quienes descartan a la ONU sin más se equivocan.

“Las Naciones Unidas tienen un potencial enorme. A mucha gente no le gustó lo que dije. Dijeron: ‘No deberías decir eso, porque, ya sabes, no nos importan las Naciones Unidas’. No, son realmente muy importantes, y creo que con el tiempo alcanzarán su máximo potencial. Ese será un gran día”, dijo.

