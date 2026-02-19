Trump dijo que la energía eólica es para “estúpidos”. Esto hicieron los países europeos cinco días después

Por Laura Paddison y Ella Nilsen, CNN

En un discurso en Davos el mes pasado, el presidente Donald Trump criticó duramente a los “molinos de viento”, a los que calificó de “perdedores” y definió como “estúpidos” a los países que los compran. Tan solo cinco días después, nueve países europeos firmaron un acuerdo para construir un vasto centro de energía eólica marina en el mar del Norte, epicentro de la industria petrolera y gasística del continente.

El acuerdo, que no es una respuesta directa al discurso de Trump contra la energía eólica, ofrece un inmenso potencial para Europa: podría aumentar la seguridad energética y liberar al continente de su fuerte dependencia del petróleo y el gas estadounidenses, en un momento en que Estados Unidos se está convirtiendo en un socio volátil.

Europa es una de las muchas potencias económicas importadoras de energía que cada vez consideran más las energías renovables como sinónimo de independencia energética: India está incorporando energía solar a un ritmo acelerado y China instaló más energía eólica y solar en 2024 que la cantidad total de energía renovable que opera en Estados Unidos.

Estados Unidos, por su parte, se opone rotundamente y apuesta a fondo por los combustibles fósiles mientras intenta cerrar proyectos eólicos y solares. En materia energética, Estados Unidos está ahora más “alineado con petroestados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Rusia”, afirmó Thijs Van de Graaf, profesor asociado de política internacional en la Universidad de Gante.

El gigantesco proyecto eólico marino europeo será “el mayor centro de energía limpia del mundo”, según la declaración conjunta firmada por Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido en la Cumbre del Mar del Norte celebrada en Alemania en enero.

Se espera que produzca 100 gigavatios de energía eólica marina —suficiente para abastecer a unos 50 millones de hogares— conectados a países mediante cables submarinos de alta tensión. Se plantea como una forma de fomentar la resiliencia energética, proporcionar electricidad asequible y salvaguardar la seguridad energética.

Europa, a diferencia de Estados Unidos, no cuenta con grandes reservas de combustibles fósiles locales, y la producción nacional está disminuyendo. Un enorme yacimiento de gas en los Países Bajos se ha desmantelado tras años de causar terremotos, y la producción de la envejecida cuenca de petróleo y gas del mar del Norte está en declive.

El bloque importa actualmente casi el 60 % de su energía. Este nivel de dependencia “es una especie de vulnerabilidad […] para que otros presionen”, afirmó Louise van Schaik, investigadora principal de Clingendael, un centro de estudios sobre relaciones internacionales con sede en los Países Bajos.

Y en los últimos años, los países han ejercido una fuerte presión sobre él.

Rusia ha “utilizado el gas como arma” contra Europa desde que invadió Ucrania en 2022, afirmó van Schaik. A medida que Rusia reducía los flujos, los precios se dispararon, lo que elevó las facturas energéticas y contribuyó a agravar la crisis del coste de la vida.

Europa actuó con rapidez para reducir su dependencia de Rusia, pero en lugar de diversificarse, cambió su dependencia de Rusia por la de Estados Unidos, explicó van Schaik. Casi el 60 % de las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Europa en 2025 provendrán ahora de Estados Unidos.

El auge del GNL estadounidense que abastece a Europa supuso un importante reemplazo del gas ruso, pero también ha expuesto al bloque a la volatilidad de los precios del gas natural, que pueden aumentar cuando aumenta la demanda.

“Hemos visto un gran impacto en la economía real al no contar con el barato gas ruso y luego optar por el GNL, que era mucho más caro”, declaró Linda Kalcher, fundadora del grupo de expertos Strategic Perspectives, con sede en la UE.

Además, si bien confiar en Estados Unidos podía parecer una apuesta segura hace unos años, la relación es cada vez más precaria bajo el Gobierno de Trump, quien no ha dudado en ejercer su poderío económico contra enemigos y aliados.

El verano pasado, mientras Trump intensificaba las amenazas arancelarias, Europa se comprometió a comprar US$ 250.000 millones anuales en petróleo, gas y energía nuclear estadounidense durante los próximos tres años, más del triple de la cantidad que actualmente importa de Estados Unidos. En octubre, la administración de Trump contribuyó al fracaso de los planes de la industria naviera para el “primer impuesto global al carbono del mundo” y, en noviembre, publicó una estrategia de seguridad nacional que criticaba duramente las políticas europeas de energía limpia y afirmaba explícitamente que la expansión de las exportaciones energéticas estadounidenses “nos permite proyectar poder”.

Pero las exigencias de Trump de adueñarse de Groenlandia —que llegó a implicar temores de que considerara el uso de la fuerza militar para conseguirla— fueron el verdadero “momento decisivo”, según Van de Graaf. Fue un duro golpe para la relación transatlántica.

Estados Unidos está recurriendo a “tácticas intimidatorias”, afirmó Jennifer Morgan, exenviada alemana para el clima. “Creo que esto ha despertado a la UE hasta el punto de que ahora es muy dependiente y vulnerable ante otro líder”, añadió.

La energía limpia ofrece una vía para superar la dependencia estadounidense y avanzar hacia la seguridad energética, según informaron expertos a CNN. Es algo que el continente tiene en abundancia, desde el soleado sur hasta el ventoso norte. El mar del Norte, con sus aguas poco profundas y su clima ventoso, es la “zona más prometedora del mundo” para la energía eólica marina, afirmó Van de Graaf.

La energía eólica y solar generaron el 30 % de la electricidad de la Unión Europea en 2025, superando por primera vez a los combustibles fósiles. La energía eólica domina el sector, ya que generó el 19 % de la electricidad de la UE el año pasado. “Ya no se puede hablar de estas fuentes de energía como alternativas; son la nueva columna vertebral de nuestro suministro eléctrico”, declaró Van de Graaf.

A nivel mundial, la industria de las energías renovables se enfrenta a desafíos: las materias primas y la mano de obra son más caras, los niveles de inversión han flaqueado y, en Estados Unidos, Trump intenta, sin éxito aún, frenar los proyectos eólicos, lo que mina aún más la confianza de los inversores. Sin embargo, el acuerdo europeo sobre energía eólica marina espera reducir los costos gracias a su gran escala y al énfasis en la interconexión entre países.

La forma en que Europa concibe las energías limpias ha cambiado, afirmó Morgan. Donde antes se centraba en la política climática, ahora se centra en los costes y la política. La energía renovable ha “transformado la economía”, afirmó. “Ha transformado la economía política”.

A medida que el Gobierno de Trump se aleja de las energías limpias y redobla su apuesta por los combustibles fósiles, está contribuyendo a acelerar este movimiento de energía limpia al otro lado del Atlántico, afirmó Van de Graaf. “A pesar de toda su retórica, [Trump] en realidad le está haciendo un favor al sector de las energías renovables”.

