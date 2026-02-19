Muere a los 25 años el rapero Lil Poppa

Por Lisa Respers France, CNN

Un popular rapero de Florida fue encontrado muerto el miércoles en Atlanta, según confirmó el médico forense del condado de Fulton a CNN.

Lil Poppa, cuyo nombre legal es Janarious Mykel Wheeler, fue declarado muerto poco después de las 11 a.m. en el condado de Fulton, que forma parte de Atlanta, Georgia.

Tenía 25 años.

La causa de la muerte aún está siendo investigada, según informó la oficina del médico forense en un comunicado de prensa posterior.

Con un contrato con Collective Music Group de Yo Gotti, el residente de Jacksonville, Florida, era “conocido por proyectos como ‘Blessed, I Guess’ y su mixtape ‘Under Investigation’”, según Revolt. El rapero también colaboró ​​con Yo Gotti en el sencillo “H Spot”, según el medio.

La última publicación en la cuenta verificada de Instagram de Lil Poppa a principios de esta semana anunció el lanzamiento del video musical de su sencillo “Out Of Town Bae”. Menciona Atlanta en el vídeo compartido en la cuenta, que tiene un millón de seguidores.

