Las 5 cosas que debes saber este 19 de febrero

EE.UU. estaría listo para atacar Irán, pero Trump no ha tomado una decisión final. Interrogan a Zuckerberg sobre si Instagram fue diseñado para ser adictivo. La vida en Cuba se paraliza bajo la presión de Washington. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, dijo la policía británica. Las autoridades habían dicho previamente que estaban revisando las acusaciones de que una mujer fue traficada al Reino Unido por Jeffrey Epstein para tener un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor, y las afirmaciones de que compartió información confidencial con el delincuente sexual convicto mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido.

Sin comida, sin combustible, sin turistas. Cuba podría estar viviendo el momento de mayor incertidumbre económica que los residentes han soportado en décadas. A través de la acción militar en Venezuela y amenazas de aranceles sobre México, el Gobierno de Trump ha cerrado el flujo de petróleo a la isla, intentando forzarla a hacer reformas políticas y económicas significativas.

El Congreso de Perú eligió a José María Balcázar, del partido Perú Libre, como su presidente, por lo que dirigirá el Gobierno hasta la investidura del ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril. Tras la destitución de José Jerí, Balcázar se convierte en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década de inestabilidad política en el país.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para atacar a Irán desde este fin de semana, aunque el presidente Donald Trump aún no ha tomado una decisión final sobre si autorizará tales acciones, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó este miércoles Venezuela, donde se reunió con autoridades interinas para hablar de temas como seguridad y “la estabilización” del país sudamericano tras el derrocamiento en enero del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con comunicados difundidos por Estados Unidos.

Interrogan a Zuckerberg sobre si Instagram fue diseñado para ser adictivo

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue interrogado este miércoles sobre si su empresa diseñó intencionalmente Instagram para que fuera adictivo, frente a la joven que acusa a Meta y YouTube de haberla enganchado cuando era niña y de perjudicar su salud mental.

Trump quiere renombrar el aeropuerto de Florida en su honor y críticos alegan que beneficiaría económicamente a su familia

Mientras la Legislatura de Florida intensifica las gestiones para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump, una reciente solicitud de marca registrada ha hecho que algunos legisladores estatales se pregunten si la familia Trump busca beneficiarse económicamente.

La deportación separó al perro Eclipse de su familia, pero Jaime lo adoptó y el español se convirtió en su lenguaje para comunicarse

Jaime Simpson, una estadounidense residente de Arizona cuenta la historia de Eclipse, un perro que vagaba solo en el desierto. Los vecinos le comentaron que el perro se quedó sin hogar tras la deportación de sus antiguos dueños y su separación forzosa. Jaime decidió adoptarlo. Esta es su historia.

54

La cantidad de clínicas de aborto que han cerrado en Estados Unidos entre 2020 y 2025, según un nuevo informe que aborda las dificultades en la prestación del servicio.

“Esto no ha terminado. Es solo la punta del iceberg. Veremos a más personas prominentes implicadas”

—Lo dijo Bill George, miembro ejecutivo de la Escuela de Negocios de Harvard y exdirector de Goldman Sachs, ExxonMobil y Target, en referencia a las personas mencionadas en los archivos de Epstein.

Científicos graban por primera vez a un tiburón dormilón nadando en las aguas heladas de la Antártida

Investigadores de la Universidad de Australia Occidental lograron captar, por primera vez, imágenes de esta especie de tiburón en las gélidas aguas de la Antártida.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Bad Bunny dará un nuevo salto en su carrera artística al asumir su primer papel protagónico en cine en “PORTO RICO”, el largometraje con el que el también puertorriqueño René Pérez Joglar, Residente, debutará como director.

