La imagen de Kim Jong Un al volante de un lanzacohetes móvil pone en alerta a la región

Kim Jong Un, el líder de Corea del Norte, fue captado al volante de un avanzado lanzador múltiple de cohetes con capacidad nuclear. Según informaron los medios estatales del país, la aparición del mandatario durante la ceremonia no fue solo simbólica: Kim calificó personalmente a esta pieza de artillería como una de las armas más poderosas de su tipo a nivel mundial.

Los medios estatales de Corea del Norte publican rutinariamente imágenes llamativas de su líder como una forma de reforzar su reputación en el país y enviar mensajes amenazantes a quienes se consideran enemigos.

El estado autoritario de partido único se está preparando para un congreso clave del partido en este mes, una época en la que la maquinaria de propaganda de Corea del Norte y las exhibiciones de su poder militar suelen intensificarse.

La exhibición del miércoles llega mientras Corea del Norte continúa apoyando a Rusia en su invasión ilegal de Ucrania, suministrando misiles y miles de soldados a Moscú.

Analistas dicen que la experiencia que está ganando el ejército norcoreano en la lucha contra Ucrania –junto con el posible conocimiento técnico desde Moscú– puede ayudarlo a perfeccionar sus armas y tácticas.

Mientras tanto, las relaciones siguen tensas entre Pyongyang y Seúl, que cuenta con el respaldo de decenas de miles de soldados estadounidenses.

Las imágenes más recientes de los medios estatales norcoreanos muestran 50 portadores del sistema de cohetes de 600 mm alineados en filas de siete en una plaza. Cada uno de los vehículos de transporte y lanzamiento de cuatro ejes lleva cinco tubos para cohetes.

En las imágenes se ve a Kim con una chaqueta negra, bajando de un lanzador móvil de misiles cerca del escenario principal mientras miles de personas ondean pequeñas banderas norcoreanas.

Una foto también lo muestra con una gran sonrisa mientras se sienta detrás del volante.

“Condujo personalmente un vehículo lanzador para revisar el armamento simbólico del poder absoluto alineado en la plaza del lugar del glorioso Congreso del Partido”, dijo la agencia de noticias estatal KCNA de Corea del Norte en su informe.

Kim dijo que los cohetes de 600 mm –el doble de tamaño que los encontrados en la mayoría de los sistemas de lanzacohetes múltiples– son tan buenos como los misiles balísticos de corto alcance.

Y su uso de inteligencia artificial en sus sistemas de guía los coloca en una clase aparte.

“Ninguna otra nación tiene este tipo de sistema de armas”, dijo Kim, según la Agencia Central de Noticias de Corea, administrada por el Estado.

Ha “cambiado completamente el papel y la concepción de la artillería aceptados por la guerra moderna”.

Esta no es la primera vez que Kim promociona los lanzadores de 600 mm. A fines de 2022, su régimen exhibió 30 lanzadores de cohetes del mismo tamaño, pero esos estaban en vehículos de orugas, cada uno con seis cohetes.

Según un informe de KCNA de entonces, el sistema de cohetes tiene a toda Corea del Sur en su rango de alcance y puede ser cargado con ojivas nucleares tácticas.

Sin embargo, los observadores internacionales creen que Corea del Norte solo posee alrededor de 50 ojivas nucleares, con suficiente material fisible para fabricar de 30 a 40 más.

Además de los sistemas de lanzacohetes múltiples, Pyongyang tiene una gama de vehículos de entrega nuclear, desde misiles balísticos intercontinentales que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, hasta armas de corto alcance que ostensiblemente serían utilizadas en la Península de Corea o para atacar adversarios en el Pacífico Occidental.

Corea del Norte tiene piezas de artillería convencional que podrían provocar estragos en Corea del Sur.

Hace dos años, realizó una demostración masiva de poder de fuego “de las subunidades de artillería de largo alcance cerca de la frontera que han puesto la capital enemiga dentro de su alcance de ataque”, dijo KCNA en ese momento.

Un informe de 2020 del centro de estudios RAND Corp., con sede en Washington, señaló que los sistemas de artillería norcoreanos, con casi 6.000 cañones de gran calibre dentro del alcance de los principales centros de población surcoreanos, representan un peligro tan grande para Corea del Sur como los programas de armas nucleares y misiles de Kim.

“Si se disparan contra objetivos civiles, esos casi 6.000 sistemas podrían potencialmente matar a más de 10.000 personas en solo una hora”, decía el informe de RAND.

Los lanzadores con ruedas exhibidos el miércoles estaban frente a la Casa de la Cultura 25 de Abril en Pyongyang. Pancartas rojas y carteles para el próximo Noveno Congreso del Partido rodeaban la exhibición militar.

Pyongyang suele mostrar nuevas armas antes de reuniones del partido, eventos clave y aniversarios.

Kim insinuó el miércoles que se podría exhibir más equipo militar en los próximos días.

“El Noveno Congreso de nuestro Partido dejará claro el plan y objetivo de la próxima etapa para fortalecer las capacidades de defensa autosuficientes”, dijo Kim, mientras instaba a los desarrolladores de armas y a quienes ensamblan municiones a trabajar más arduamente para ejecutar el plan estratégico del partido.

