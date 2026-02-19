Explosión de camión con gas líquido deja al menos cuatro muertos en Chile

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Un camión que transportaba gas líquido en la comuna de Renca, en Santiago de Chile, perdió el control e impactó las barreras de contención de la ruta donde transitaba, causando daños a siete automóviles y provocando la muerte de al menos cuatro personas.

“Producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos”, señaló el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una rueda de prensa desde Rapa Nui, donde se encuentra de visita oficial.

Por su parte, desde Carabineros de Chile señalaron que “a raíz de la colisión y posterior emergencia, el fuego alcanzó además a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector. Actualmente el incendio se mantiene activo y está siendo combatido por personal de Bomberos”, señaló el director de tránsito, carreteras y seguridad vial, General Víctor Vielma, en una rueda de prensa.

Boric recalcó a través de su cuenta de X que equipos de Gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes. “Mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia y mucha fuerza para los heridos, para que tengan una pronta recuperación”, dijo el presidente.

Según las autoridades chilenas, de forma preliminar se registran al menos diez personas lesionadas de diversa consideración, quienes están siendo atendidas por equipos de emergencia.

De momento, Carabineros de Chile y Bomberos se encuentran trabajando en el lugar y han realizado varios cortes de tránsito en el sector para resguardar la seguridad de las personas.

