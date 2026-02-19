El expresidente Pedro Castillo, condenado por conspiración para la rebelión, pide un indulto al nuevo presidente de Perú

Por Jimena De La Quintana y Mauricio Torres, CNN en Español

Pedro Castillo, expresidente de Perú condenado a prisión por conspiración para la rebelión, pidió al nuevo mandatario interino del país sudaméricano, José María Balcázar, que le otorgue un indulto con el argumento de que en el proceso penal en su contra fue blanco de “una persecución política”.

En su solicitud enviada a Balcázar este jueves, Castillo rechaza nuevamente la condena de 11 años de cárcel dictada en su contra a finales del año pasado. Como lo hizo durante todo el juicio, insiste en que es inocente y que por esa razón debería estar en libertad.

“Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”, dice Castillo sobre la sentencia en su contra.

En diciembre de 2022, el entonces mandatario intentó disolver el Congreso, tras lo cual el propio Legislativo lo destituyó. Posteriormente, fue detenido y procesado.

“Fui sentenciado a once años de prisión por el delito de ‘conspiración para la rebelión’, una figura legal cuya aplicación en mi caso ha sido cuestionada por constitucionalistas, dado que no hubo violencia efectiva ni se materializó un golpe de estado exitoso. Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional”, asegura Castillo.

Una fuente cercana al Ejecutivo dijo a CNN que la solicitud de Castillo ingresó este jueves al Palacio de Gobierno.

CNN contactó a la Presidencia de Perú y al abogado de Castillo, Walter Ayala, para pedir comentarios sobre el asunto. Hasta el momento, de ambos lados esperamos respuesta.

En su solicitud, Castillo también dice que, durante las negociaciones previas a que fuera elegido presidente interino, Balcázar se comprometió a atender la situación de las personas presas por motivos políticos, como asegura que es su caso.

“Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de estado; fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas en los millones de peruanos que me otorgaron su voto en las urnas”, dice el exmandatario.

La petición de Castillo, quien está preso en el penal de Barbadillo, se produce un día después de que Balcázar fuera elegido por el Congreso de Perú como presidente interino del país luego de la destitución de José Jerí, quien a su vez ocupaba la presidencia de forma interina en relevo de Dina Boluarte, removida por el propio Legislativo en octubre del año pasado. Boluarte encabezó el gobierno desde diciembre de 2022, después de que Castillo fue destituido.

Balcázar es integrante de Perú Libre, el mismo partido político de izquierda que postuló a Castillo en las elecciones de 2021. Su llegada al Ejecutivo se suma a una década de inestabilidad política en Perú y ocurre a menos de dos meses de las elecciones del domingo 12 de abril.

Yadira Gálvez, profesora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que Perú pasa por un momento difícil producto de, entre otros factores, la fragmentación de los partidos políticos, acusaciones de corrupción contra diversos actores y la falta de capacidad de los mandatarios para impulsar un proyecto político.

“Sin duda, este nuevo cambio de presidente de Perú sí refleja, desde mi perspectiva, una profunda crisis en la clase política del país y en la misma lógica de representación”, dijo la académica a CNN este jueves.

Un primer reto de Balcázar en este sentido será revisar la petición de indulto de Castillo con apego a la institucionalidad de Perú, agregó.

