Trump quiere renombrar el aeropuerto de Florida en su honor y críticos alegan que beneficiaría económicamente a su familia

Mientras la Legislatura de Florida intensifica los esfuerzos para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump, una reciente solicitud de marca registrada ha hecho que algunos legisladores estatales se pregunten si la familia Trump busca beneficiarse económicamente.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes para renombrar este centro del sur de Florida como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump fue aprobado por la Cámara estatal con 81 votos a favor y 30 en contra el martes. Pero algunos demócratas manifestaron su preocupación por las solicitudes de marcas registradas relacionadas que fueron presentadas la semana pasada por la entidad privada que gestiona licencias y marcas registradas para la Organización Trump.

El representante estatal demócrata de Florida Shevrin Jones apoyó inicialmente el cambio de nombre y lo votó favorablemente en una comisión, diciendo que habría hecho lo mismo por un presidente demócrata. Sin embargo, dijo que la solicitud de marca registrada fue uno de los dos factores que le hicieron cambiar de opinión (el otro fue el reciente video racista publicado y luego eliminado en la cuenta Truth Social de Trump, que mostraba al expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama como simios).

“Ningún presidente, demócrata o republicano, debería poder beneficiarse” de una licencia de marca registrada de un aeropuerto, dijo Jones.

Jones presentó rápidamente una enmienda para evitar explícitamente que la Organización Trump pudiera beneficiarse con la marca registrada, pero no prosperó. El proyecto de ley complementario del Senado de Florida ya fue aprobado por las comisiones requeridas y pronto será considerado por la cámara plenaria, antes de pasar al escritorio del gobernador republicano Ron DeSantis.

Un portavoz de la Organización Trump dijo que Trump y su familia no recibirían regalías ni honorarios por licencias derivados del cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach, y el texto del proyecto de ley de la Cámara especifica que la marca no supondrá ningún costo.

“Para ser claros, el presidente y su familia no recibirán regalías, honorarios de licencia ni ninguna contraprestación económica de ningún tipo por el cambio de nombre propuesto del aeropuerto”, dijo Kimberly Benza, directora de operaciones ejecutivas de la Organización Trump. Subrayó que el proyecto de ley de Florida exige un acuerdo de licencia de la Organización Trump, pero que están “dispuestos a otorgar este derecho a su condado natal sin costo alguno”.

Aun así, las solicitudes de marca registrada para “AEROPUERTO INTERNACIONAL DONALD J. TRUMP”, “AEROPUERTO INTERNACIONAL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP” y “DJT” llamaron la atención, dado el conocido interés de Trump por poner su nombre a edificios, estaciones de tren o aeropuertos, el amplio alcance de las solicitudes y el potencial para que su familia obtenga beneficios.

La solicitud de marca registrada es inusual: los aeropuertos que llevan los nombres de líderes como Ronald Reagan, John F. Kennedy o Bill y Hillary Clinton no fueron protegidos con solicitudes de marca por los expresidentes o sus familias, comentó el abogado de marcas registradas Josh Gerben a CNN. Por ejemplo, la marca registrada del Aeropuerto Nacional Reagan pertenece a la Autoridad Metropolitana de los Aeropuertos de Washington.

“Normalmente, la persona privada a la que se le rinde homenaje no protege su nombre como marca registrada”, dijo Gerben.

Además, la marca incluye una larga lista de bienes y servicios que quedarían bajo su ámbito. Incluye relojes, relojes de pared, joyas, ropa, monedas de colección, pasadores de corbata, cinturones, restaurantes, facturación de equipaje en el aeropuerto, construcción aeroportuaria y “pantuflas de plástico usadas en el entorno aeroportuario al pasar por seguridad para mantener limpios los pies y los calcetines”.

“Desde una perspectiva legal, el abogado que redactó esto hizo un muy buen trabajo”, dijo Gerben. “Podría haber todo un mercado dentro del aeropuerto, o incluso fuera de las instalaciones aeroportuarias. Y, de nuevo, la Organización Trump poseería la marca y podría licenciar ese nombre a cualquiera que fabricara y vendiera esa mercancía”.

Benza no respondió a la pregunta de si la Organización Trump recaudaría regalías u honorarios de licencia específicamente relacionados con la mercancía.

Existen otras razones para registrar un nombre como marca además del potencial de lucrar con tarifas de licencias, señaló Gerben. Esto incluye prevenir la infracción en plataformas de terceros y establecer estándares de calidad en relación con la marca.

Benza dijo que la marca registrada impediría que “actores malintencionados infrinjan o hagan mal uso del nombre”.

Trump también ha propuesto específicamente cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Dulles de Washington por el suyo, así como el de la estación Penn de Nueva York, informó anteriormente CNN. Y el Kennedy Center ahora lleva su nombre, después de que una junta integrada por aliados de Trump votara para cambiar el nombre de la institución a “Trump Kennedy Center”.

El representante republicano de Carolina del Norte Addison McDowell presentó una legislación para cambiar el nombre de Dulles por el de Trump, que fue copatrocinada por un grupo de republicanos y aún está en discusión, según el asistente de un miembro del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara. Sin embargo, esos esfuerzos podrían complicarse con el cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach, ya que dos aeropuertos con el nombre de Trump podrían causar una confusión significativa.

