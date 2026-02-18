José María Balcázar es elegido presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí

Por CNN en Español

José María Balcázar, del partido Perú Libre, fue elegido este miércoles presidente interino de Perú un día después de la destitución de José Jerí, convirtiéndose en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década de inestabilidad política en el país.

Con un total de 64 votos, Balcázar fue elegido en segunda vuelta como presidente del Congreso de Perú y, por tanto, asumió también como presidente interino, ante la ausencia autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

Balcázar conseguió la mayoría de los votos necesarios en segunda vuelta, tras una sesión extraordinaria en el pleno en la que los legisladores eligieron entre los 4 candidatos a la presidencia que fueron presentados por las bancadas.

El abogado de 83 años compitió y ganó como representante de Perú Libre, el partido que llevó a la Presidencia en 2021 a Pedro Castillo, quien fue posteriormente destituido y cumple condena por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto a fines de 2022.

Balcázar sorprendió en una votación donde la favorita era la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido de derecha Acción Popular (AP), a quien finalmente superó en segunda vuelta.

En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos frente a los 43 de Alva, mientras que otros dos candidatos, el derechista Héctor Acuña y el izquierdista Édgard Reymundo, recibieron 13 y 7 votos respectivamente.

Como presidente interino, Balcázar presidirá el Congreso y dirigirá el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el cargo al ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.

La llegada de Bácazar a la presidencia se produce tras la destitución de Jerí, quien había asumido hace apenas cuatro meses y perdió un día antes una moción de censura en su contra. Tomó posesión del cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Castillo tras un año y medio de mandato.

Jerí era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

