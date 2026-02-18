El Vaticano no participará de la “Junta de Paz” de Trump

Por Christopher Lamb y Donald Judd, CNN

El papa León XIV no se sumará a la “Junta de Paz” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes su principal diplomático, quien añadió que las situaciones de crisis deben dejarse en manos de las Naciones Unidas.

La junta, que será presidida de manera indefinida por Trump, se creó originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, su objetivo se ha ampliado desde entonces para convertirla en un organismo global para la paz.

El papa León fue invitado a integrarse a la junta el mes pasado.

En respuesta a la negativa del Vaticano, la Casa Blanca declaró el miércoles que la decisión era “profundamente desafortunada”.

“No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida, y, por supuesto, la administración quiere que todos los invitados a unirse a la Junta de Paz se unan, porque, insisto, busca supervisar la reconstrucción de un territorio que ha estado plagado de violencia, derramamiento de sangre y pobreza durante demasiado tiempo”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas durante la rueda de prensa del miércoles.

Leavitt enfatizó que “esta es una organización legítima con decenas de países miembros de todo el mundo, y consideramos que es una decisión desafortunada”.

CNN informó el miércoles que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, declaró a la prensa que no aceptarían la invitación, al añadir que algunos puntos del plan los habían dejado “perplejos” y que aún quedaban “cuestiones críticas” por resolver. El Vaticano también ha expresado su preocupación de que la Junta de Paz de Trump pueda suplantar la labor de las Naciones Unidas.

Los comentarios de Parolin se produjeron tras asistir a un acto con el Gobierno de Italia para conmemorar el aniversario de los Pactos de Letrán, que crearon la Ciudad del Vaticano como Estado soberano hace casi un siglo.

Aunque Italia y la Unión Europea han dicho que planean asistir a la junta como observadores, el cardenal señaló que el Vaticano no “participará en la Junta de Paz debido a su naturaleza particular, que evidentemente no es la de otros Estados”.

El Vaticano no es el único Estado que ha declinado la invitación. El Reino Unido, Francia y Noruega tampoco se han inscrito. Diplomáticos, funcionarios y líderes mundiales han expresado preocupación por la ampliación del mandato de la junta, la presidencia indefinida de Trump y el posible impacto negativo que podría tener en el trabajo de la ONU.

El papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, ha hecho de la construcción de la paz un eje central de su pontificado. El mes pasado advirtió que “la guerra vuelve a estar de moda” en un importante discurso diplomático. León subrayó que la ONU “debe desempeñar un papel clave” en la resolución de conflictos, al tiempo que insistió en la importancia del derecho internacional humanitario.

El Papa ha hecho repetidos llamamientos a favor de Gaza desde su elección, ha pedido una solución de dos Estados y ha defendido el derecho de los palestinos a vivir en paz “en su propia tierra”. Durante la guerra entre Israel y Hamas, presionó por la liberación de los rehenes del 7 de octubre, mantuvo el diálogo con los líderes de Israel y lamentó el aumento del antisemitismo.

León ha criticado las políticas migratorias de Trump, mientras que la insistencia del pontífice en el derecho internacional y humanitario contrasta con un presidente que dijo a The New York Times en enero que solo se siente limitado por su “propia moral”, al tiempo que restó importancia al derecho internacional y al orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Está previsto que la junta celebre su primera reunión en Washington este jueves.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.