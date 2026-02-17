¿Quién es Eileen Gu, la medallista olímpica china nacida en EE.UU. que lanzó críticas contra la federación de esquí?

Por CNN en Español

La cuatro veces medallista olímpica Eileen Gu criticó a la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en inglés) por su programación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La esquiadora de 22 años, quien nació en Estados Unidos pero representa a la República Popular de China, ganó este lunes una medalla plateada en la disciplina de big air y se convirtió en la mujer con más preseas en deportes de freeski.

Criada entre dos culturas y formada desde la infancia en un entorno exigente, Eileen Gu representa una nueva generación de atletas globales. Nació en San Francisco en 2003, hija de padre estadounidense y madre china, y desde muy pequeña combinó el deporte con una intensa vida académica. Empezó a esquiar a los tres años y, mientras crecía, sumó también el atletismo de larga distancia a su rutina.

Su progresión en las competencias no tardó en llegar. Con solo nueve años ya dominaba el circuito juvenil estadounidense, donde se coronó campeona en la Asociación de Snowboard y Freeski de Estados Unidos, y antes de cumplir 13 ya competía en categorías superiores. Durante la adolescencia decidió enfocarse por completo en el alto rendimiento y, en 2019, tomó una decisión que marcó su proyección internacional: competir representando a la República Popular de China.

El gran salto a la fama mundial llegó poco después. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 protagonizó una actuación histórica al subir tres veces al podio en una misma edición, algo nunca antes logrado por una esquiadora de freestyle. Allí conquistó dos medallas de oro y una de plata, y además se convirtió en la campeona olímpica más joven de su disciplina. Su impecable ejecución de un forward double cork 1440, truco nunca antes hecho hasta entonces en una competencia femenina, terminó de consolidar la reputación de su técnica excepcional.

Pero su dominio no se limita al escenario olímpico. También ha acumulado títulos mundiales, triunfos en los Winter X Games y medallas doradas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno.

De todos modos, el alcance de su figura pública va mucho más allá de las pistas. Gu protagoniza una agenda internacional que combina deporte, estudios y moda de alto perfil. En los últimos años participó en eventos y campañas para Victoria’s Secret en Nueva York y Barcelona, desfiló para Louis Vuitton en París, encabezó el desfile de Bosideng en Milán y cerró el de Brunello Cucinelli en Shanghái, entre otros eventos de moda. También mantuvo acuerdos comerciales con marcas globales.

Como si fuera poco, en paralelo la esquiadora estaba estudiando física cuántica en la Universidad de Stanford. Si bien pausó sus estudios en 2025 para la preparación de los Juegos, tiene previsto reincorporarse como estudiante de tercer año tras la finalización de la competencia.

“La gente siempre piensa que la moda y el esquí son dos entidades completamente dispares […] cuando en realidad, los aspectos centrales son muy similares”, le dijo al corresponsal deportivo de CNN Coy Wire en 2023. “Ambos se basan en la autoexpresión y la creatividad. Ambos requieren mucha confianza, capacidad para actuar bajo presión y ser uno mismo sin complejos. Y creo que esas cualidades son muy importantes”.

La dimensión de su popularidad en China también resulta extraordinaria ya que su presencia genera multitudes y una intensa atención mediática, y durante las competencias aficionados ondeaban banderas con su nombre al pie del halfpipe. “Los números dicen que soy, competitivamente, la mejor esquiadora libre de la historia”, le dijo Gu a The Times.

Según le comentó al medio británico, representar a China fue también una decisión con sentido estratégico y simbólico. En un país donde el esquí acrobático tenía escasa tradición, Gu vio la oportunidad de impulsar el crecimiento del deporte y convertirse en referente para nuevas generaciones, especialmente niñas. “Estados Unidos ya tiene la representación”, explicó. “Me gusta construir mi propio estanque”.

“Para mí, de pequeña, no había muchas chicas en la industria del esquí”, le dijo a CNN, y añadió: “Soy joven y estoy intentando dar lo mejor de mí. Solo quiero ser la persona que una chica en casa pueda ver en la televisión o en el teléfono y decir: ‘Oye, si ella puede hacer eso, yo también quiero intentarlo. Parece que se lo está pasando bien. ¿Cuándo puedo intentarlo?’”.

De todos modos, el perfil internacional de la esquiadora también ha estado acompañado de debates sobre identidad y representación. Su decisión de competir por China generó críticas en distintos frentes: en Estados Unidos, algunos comentaristas cuestionaron su elección por haberse formado allí, mientras que en China ciertas voces la han señalado como una figura externa pese a su enorme popularidad.

Incluso, las normas olímpicas exigen tener la nacionalidad del país representado y China no permite la doble ciudadanía, pero no existe confirmación pública de que Gu haya renunciado al pasaporte estadounidense.

Más allá del debate público, el éxito temprano tuvo un fuerte impacto personal en ella. Según le contó Gu a The Times, tras alcanzar la cima del deporte a los 18 años, comenzó a cuestionarse si ya había vivido el momento más alto de su carrera. Luego de los Juegos de 2022 experimentó un cambio emocional que la desconcertó. “Me sentí sola conmigo misma, algo que no creo haber sentido antes”, dijo. “Me costaba más estar sola y sentirme en paz. […] Había mucha culpa, mucho de ‘debería estar haciendo más’”, relató.

El camino de Gu en estos Olímpicos no ha sido sencillo. La final coincide con el inicio de las prácticas oficiales de halfpipe, disciplina en la que también es campeona defensora, lo que la obliga a renunciar a una sesión clave de entrenamiento.

“Desafortunadamente, [la FIS] ha programado las finales de big air y el entrenamiento de pipe [pista en la que los atletas practican la disciplina] con una superposición del 100%, lo que significa que ahora me perderé un día entero de entrenamiento de pipe”, dijo la atleta china nacida en Estados Unidos en redes sociales.

La joven de 22 años se clasificó en segundo lugar para la final de big air de freeski femenino, pero Gu también competirá en halfpipe de freeski femenino más adelante en los Juegos Olímpicos.

“He pedido alternativas justas, como unirme a un entrenamiento con los snowboarders, o incluso tener una hora sola para entrenar, pero fue en vano”, agregó Gu.

“Ninguna otra mujer en el campo del halfpipe compite en otro evento, y por una buena razón: el halfpipe es diferente del slope y del big air, y requiere su propio tiempo de entrenamiento”.

Gu añadió que esto contradice el espíritu de los Juegos Olímpicos.

“Atreverse a ser la única mujer en competir en tres pruebas no debería ser penalizado; llegar a la final en una prueba no debería perjudicarme en otra. ¿Qué mensaje transmite esto a los futuros atletas que aman el esquí por su esencia y quieren competir en todas las pruebas?”

El desafío resulta aún mayor si se considera que Gu no disputaba una competencia de big air desde su triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Aun así, logró adaptarse rápidamente gracias a la similitud técnica entre esta disciplina y el slopestyle, modalidad en la que ha competido recientemente.

Por su parte, la FIS ha dicho que los conflictos de programación a veces son “inevitables”.

“La construcción del programa de competición olímpica es un proceso complejo que requiere una amplia cooperación entre el Comité Olímpico Internacional y las Federaciones Internacionales que representan a los miles de atletas en estos Juegos”, le dijo la FIS a CNN.

“Se ha hecho todo lo posible para facilitar el mejor programa de entrenamiento y competición posible para los atletas en los innumerables eventos regulados por la FIS, pero como ya hemos visto en estos Juegos, para los atletas que eligen competir en múltiples disciplinas o eventos, los conflictos a veces pueden ser inevitables”.

De todos modos, el calendario de esquí estilo libre se organizó hace al menos medio año y no se recibieron comentarios del Comité Olímpico Nacional de China durante ese tiempo.

Con información de Thomas Schlachter y Oscar Holland, de CNN, y de la agencia AP.