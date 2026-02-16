¿Qué animales hay en el horóscopo chino, cómo saber cuál soy y qué significa?
Por CNN Español
Comienza el año 4724 en el calendario chino, Año del Caballo de Fuego.
Esto es lo que debes saber sobre los signos.
La leyenda china sostiene que Buda pidió a todos los animales que lo encontraran el día de Año Nuevo y nombró un año por cada uno de los 13 animales que fueron.
Tu animal del zodíaco está determinado por tu año de nacimiento, lo que significa que los nacidos en 2025 estarán bajo el signo de la Serpiente. Los nacidos en 2026 serán Caballo, y así sucesivamente.
La mayoría de la gente sabe lo básico; el ciclo del calendario del zodíaco chino de 12 años está representado por 12 animales diferentes, en este orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.
Además, según la leyenda, las personas nacidas en el año de cada animal tienen algunos de los rasgos de personalidad de ese animal.
Rata
Quienes nacen bajo el signo de la rata son personas “sabias a las que les gusta rodearse de familiares y amigos”, dice la Revista Instituto Confucio de la Universitat de Valencia. Son buenas trabajadores, ahorradores y buenos administradores.
Años: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Buey
Simboliza paciencia y tranquilidad, son personas que proyectan cariño y respeto.
Años: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Tigre
Personas pasionales, ingeniosas y enérgicas.
Años: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Conejo
Este año se celebra el conejo, y las personas nacidas en este año tienen buenas cualidades humanas, son inteligentes, atentos y benevolentes, dice el Instituto Confucio. Les gusta la tranquilidad.
Años: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Dragón
El dragón es el símbolo del emperador en China y representa poder, emprendimiento, fuerza e imaginación.
Años: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Serpiente
Representa astucia, elegancia y prudencia. Las personas de este año mantienen la calma en situaciones complicadas.
Años: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Caballo
Son personas optimistas, aventureras e impacientes. Les gusta viajar y el dinero.
Años: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Oveja/cabra
Son creativos, afables y soladores. Aman el contacto con la naturaleza y no les gusta la presión.
Años: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Mono
Ingenio, diversión, simpatía caracteriza a las personas de este signo. Tienen relaciones que pueden ser complicadas. Les gusta la fiesta.
Años: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Gallo
Personas seductoras, meticulosas, eficientes y ordenados. Pueden ser egoístas y obstinados, en especial en el amor.
Años: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Perro
Son dedicados, honestos y leales. Pueden ser celosos y nerviosos.
Años: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Cerdo/jabalí
Sinceros, educados, serviciales y aterrizados, según el Instituto Confucio.
Años: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
El Año Nuevo Lunar se celebra durante la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Las festividades del Año Nuevo Lunar comienzan el primer día del primer mes lunar del calendario chino y continúan hasta el día 15 del mes lunar, cuando la Luna está llena.
Con información de Maggie Hiufu Wong, de CNN.