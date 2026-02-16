Predicciones del horóscopo chino: ¿qué nos depara el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

Por Maggie Wong, CNN

Si hay un tema común que surge de los muchos rituales del Año Nuevo Lunar asociados a la celebración anual, desde la comida que comemos hasta las actividades a las que nos unimos, es la esperanza colectiva de que estemos marcando el comienzo de la suerte, la prosperidad y las buenas vibraciones para nosotros y todos los que nos rodean.

Este año, el mundo celebra el Año del Caballo el 17 de febrero, el primer día del Año Nuevo Lunar de 2026. Esto significa que muchas personas ahora buscan en las estrellas pistas sobre lo que les espera en los próximos meses.

No te preocupes si no tienes un geómano personal en tu teléfono: hemos hecho el trabajo cósmico por ti, reuniendo la guía de fortuna del horóscopo chino de este año con la ayuda de un maestro experimentado.

Primero, comencemos con lo básico. El ciclo de 12 años del calendario zodiacal chino está representado por 12 animales diferentes, en este orden: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

Tu animal del zodiaco se determina según tu año de nacimiento, lo que significa que quienes nacieron a partir del primer día del calendario lunar de 2026 serán del signo del Caballo. (Consulta las ilustraciones a continuación para saber qué animal representa tu año de nacimiento).

Pero eso es solo el principio. Para los fieles seguidores del sistema, un año no solo se clasifica por su animal, sino que también existe un complejo ciclo sexagenario compuesto por diez troncos celestiales y doce ramas terrenales.

Es complicado, pero aquí tienes una explicación simplificada. Cada año, un tronco celestial (uno de los cinco elementos, que pertenecen a la categoría del Yin y el Yang) se empareja con una rama terrenal (uno de los 12 animales del zodíaco chino).

Este año, el tallo celestial es “Bing” (el gran Sol) y la rama terrenal es “Wu” (el Caballo), lo que lo convierte en el Año del Caballo de Fuego.

¿Qué significa eso exactamente? Para profundizar en el año que viene, nos reunimos con Thierry Chow, consultora de feng shui con sede en Hong Kong que combina la geomancia tradicional china con elementos modernos.

Bing representa el gran Sol, y el Caballo, como animal del zodíaco, también es un signo de fuego. Así que este probablemente sea uno de los años más fogosos que tendrás, dijo Chow.

Las industrias asociadas con el fuego dominarán, desde la tecnología hasta cualquier actividad que genere energía y fuego. El arte, la moda y la cocina también dependen en gran medida del fuego. Se espera que estos sectores reciban más atención.

Chow dijo que la influencia del fuego afectará tanto el clima como el temperamento de las personas, por lo que el mundo debería estar atento a más desastres relacionados con el calor este año, así como a mayores tensiones en relaciones que ya están tensas.

Pero para quienes sí necesitan fuego, este puede ser un año muy bueno. Generalmente, quienes nacen en otoño e invierno se benefician de tener más fuego en sus elementos, añade.

En el feng shui, la carta astral de cada persona se compone de diferentes elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. El arte del feng shui y la adivinación china suelen centrarse en equilibrar estos elementos en nuestro cuerpo y en la naturaleza.

“No existe el bien ni el mal absolutos”, comentó Chow. “Una lección que extraigo de la filosofía confuciana es que puedes traer a tu vida lo que te falta mediante la consciencia y el esfuerzo”.

Cuando se trata de la suerte individual, los seguidores del zodíaco chino creen que la fortuna de su animal depende de las posiciones de las deidades estelares, conocidas colectivamente como Tai Sui, que giran paralelas y en dirección opuesta a Júpiter en el cielo.

También conocido como el Gran Duque de Júpiter, Tai Sui está compuesto por 60 deidades celestiales, cada una de las cuales controla un año específico para cada signo zodiacal en un ciclo de 60 años. ¿Por qué Júpiter? Hace siglos, los astrólogos chinos descubrieron que el planeta tarda unos 12 años en completar una órbita alrededor del Sol.

Para calcular cómo se verá afectada cada persona en un año particular, un consultor de geomancia chino observa la carta natal de esa persona, que está compuesta por una amplia gama de elementos basados ​​en las posiciones de diferentes estrellas Tai Sui en el día y la hora de su nacimiento.

Estas combinaciones son importantes; algunos incluso las utilizan para tomar decisiones importantes en la vida para el próximo año, como por ejemplo si deben casarse o iniciar un negocio.

Si bien muchos prefieren obtener una consulta detallada basada en su propia carta natal, la mayoría de los seguidores coinciden en que analizar la posición del Tai Sui sobre cada signo del zodíaco ofrece una instantánea general del año venidero.

Por ejemplo, si tu signo del zodíaco no está en sintonía con el Tai Sui este año, los expertos dicen que podrías encontrarte enfrentando más trastornos y cambios de lo habitual.

Pero Chow añadió que el calendario es un ciclo rotatorio y que debemos aceptar los cambios con una mente positiva.

“Un año que choca con el Tai Sui puede sonar aterrador”, dijo. “Pero a menudo significa un año lleno de cambios, y los cambios traen oportunidades para crecer. Viéndolo así, no es necesariamente algo malo”.

Tradicionalmente, los seguidores resuelven estos conflictos visitando templos chinos y haciendo ofrendas al Tai Sui. Y si bien no hay nada de malo en buscar consuelo mediante rituales, Chow señala que el feng shui no está ligado a ninguna religión en particular.

¿No quieres ir a un templo? Anima a quienes no están de acuerdo con el Tai Sui a asistir a eventos sociales alegres para absorber más energía positiva.

“Asiste a eventos felices”, dijo. “Rodéate de gente que te dé energía. Pon límites. Protege tu paz”.

Con esas sabias palabras en mente, aquí está la guía de Chow sobre lo que cada animal del zodíaco puede esperar durante el próximo año.

Suena la música dramática: este es tu momento de gloria. En 2026, todos los Caballos se enfrentarán a su “Ben Ming Nian”: su año zodiacal coincide con su signo de nacimiento.

“Los caballos serán los protagonistas de 2026, ya que se avecinan grandes cambios para ellos”, afirma Chow.

Eso a menudo implica cambios en áreas importantes de la vida, desde la carrera profesional hasta las relaciones y los asuntos familiares.

En la cultura tradicional china, se anima a las personas en su Ben Ming Nian a “controlar los cambios” centrándose en los hitos felices, como casarse y tener hijos.

“Es bueno recordar el dicho: ‘Un acontecimiento alegre puede evitar tres desastres’”, dijo Chow.

“Si no hay muchas cosas que puedan cambiar manualmente, simplemente pueden cultivar energía feliz dentro de sí mismos”.

Con tantas cosas sucediendo en los próximos meses, los caballos deben cuidar especialmente su salud mental y física.

“Puede ser aprender un nuevo ejercicio de respiración o una práctica de meditación, cualquier cosa que te ayude a regular las emociones y evitar pensar demasiado”, comentó Chow.

Y hay buenas noticias. Dijo que los grandes cambios a veces significan grandes oportunidades económicas y un mayor crecimiento.

Viajar a destinos más fríos en el oeste y el norte puede ayudar a mejorar la suerte, añade.

“Los caballos nacidos antes de julio en particular deberían tener más cuidado antes del verano y guardar las aventuras para después de julio”.

¡Felicidades, Cabras! Las señales cósmicas están a su favor este año.

Las personas nacidas en el Año de la Cabra disfrutarán de Liuhe Tai Sui (o Seis Armonías con Tai Sui), una de las relaciones más auspiciosas que puedes tener con el Gran Júpiter.

“Tendrán una estrella Guiren (Personas Nobles) en su camino este año, lo que significa que tendrán amigos útiles y construirán conexiones fuertes”, dijo Chow.

“Guiren ofrecerá apoyo oportuno cuando más lo necesiten”.

Tanto el trabajo como las relaciones se desarrollarán sin problemas en 2026.

“Es verdaderamente un año de florecimiento para las cabras, cuando las cosas finalmente comienzan a tomar forma”, comentó.

Pero añadió que eso no significa que uno deba simplemente quedarse sentado y no hacer nada.

“Es bueno tener la mente abierta y agradecer, y practicar el disfrute del momento este año”, dijo. “Si pasas demasiado tiempo preocupándote por el pasado y el futuro, estarás desperdiciando el presente.

Para los Monos, el Año del Caballo de Fuego promete ser relativamente estable y pacífico.

Como signo zodiacal en el que predominan el metal y el agua, la suerte de los Monos se mantendrá bastante equilibrada en 2026.

“En comparación con el año pasado, su suerte general mejorará en las relaciones familiares, de amistad y laborales”, dijo Chow.

Es posible que no sientan tantas ganas de viajar como otros signos este año, y eso está perfectamente bien, ya que su suerte no depende de los kilómetros recorridos.

Para mantener el equilibrio, Chow sugiere incorporar más tonos naranjas y rosas pastel en su vida diaria.

En la filosofía del feng shui, los colores claros transmiten la energía del Yang (el lado cálido y luminoso del Yin y el Yang). Cuando la gente te mira, percibe esta energía más brillante, afirma.

Será un año lleno de amor para las personas nacidas en el Año del Gallo, pero eso no significa que las cosas irán bien.

En 2026, los Gallos tendrán una estrella Taohua Xing (Flor de Durazno) brillando sobre ellos. Esto generalmente significa que habrá una afluencia de nuevas conexiones, ya sea caminando por la calle, asistiendo a una fiesta o viajando a un nuevo destino.

Si bien suele ser una señal optimista, Chow insta a los gallos a proceder con cuidado.

Para quienes buscan el amor, es más fácil encontrar posibles intereses amorosos, pero deben distinguir entre un buen Taohua (que también es una metáfora de los intereses amorosos en la cultura china) y uno malo. Quienes ya tienen una relación deben tener cuidado de no crear problemas, dijo.

Para evitar verse envueltos en un romance complicado, los Gallos pueden considerar usar dijes con motivos de pájaros y flores.

“Tener a Taohua sobre ellos significa que tendrán relaciones más activas en el trabajo. Pero al mismo tiempo, los Gallos deben tener cuidado con las personas mezquinas y los chismes que puedan surgir en estas relaciones”, agregó Chow, quien señaló que los Gallos generalmente gozarán de buena salud en los próximos meses.

En 2026, las personas nacidas en el Año del Perro estarán bajo Sanhui Tai Sui, o la estrella de las “Tres reuniones de Tai Sui”.

“Es una buena estrella. Trae buena suerte en el dinero, la carrera y la familia”, dijo Chow.

Esta alineación estelar tranquila pero poderosa significa un año de estabilidad y recompensas sólidas para los Perros, especialmente en términos financieros.

Para algunos perros, puede ser el año en que finalmente se produzca el ascenso tan esperado.

“Su energía familiar será muy fuerte este año”, dice Chow. “Esto significa una mejor comunicación entre los miembros de la familia. Probablemente se reunirán con más frecuencia y disfrutarán juntos de momentos felices”.

¿Qué es lo único que deben tener en cuenta los Perros? Su salud estomacal y digestiva.

Después de chocar con Tai Sui el año pasado, las personas nacidas en el Año del Cerdo tendrán un respiro en 2026, ya que finalmente estarán en una posición positiva de Tai Sui.

“Se llama Anhe Tai Sui, lo que significa que está en una unión secreta con Tai Sui”, dijo Chow. “La suerte está regresando, pero lentamente, en el trabajo, el dinero, la salud y las relaciones”.

Tras un turbulento 2025, la paciencia es clave. La situación está cambiando, aunque ahora no lo parezca.

“La gente suele sentir los cambios de fortuna cerca de su cumpleaños”, explicó Chow. “Si nacen en verano, sentirán el cambio de energía en verano. Si nacen en invierno, tendrán que esperar un poco más”.

Chow dijo que es importante que los Cerdos recuerden darse tiempo para sanar del drama del año pasado.

“Usar colores pastel como rosa, naranja y amarillo debería ayudar a traer alegría y esperanza a sus días”, añadió.

Prepárense, será un año importante y exigente para las personas nacidas en el Año de la Rata, ya que chocarán con Tai Sui (o Chong Tai Sui).

“Las Ratas deben prestar mucha atención a su salud en 2026. La fuerte energía en movimiento significa que habrá muchos cambios importantes por delante, desde las relaciones hasta las trayectorias profesionales”, dijo Chow.

Además de adoptar una nueva rutina de bienestar o programar un chequeo de salud, Chow sugiere salir a viajar.

“Salir más es mejor en general para las Ratas este año”, contó Chow.

“Al viajar, podrían considerar destinos asiáticos donde hay más elementos de madera y fuego, como Tailandia, Hong Kong y Taiwán. Las zonas más cálidas les vienen muy bien”, añadió.

Y hay un lado positivo. Chow dijo que la Rata, al ser un signo de agua, equilibra bastante bien el fuego del año, lo que podría mitigar el conflicto.

“Vestirse de rosa puede aumentar aún más tu suerte este año”, añadió.

“Recuerda, los cambios pueden generar mayores oportunidades”.

Después de disfrutar de una posición agradable con Tai Sui el año pasado, los Oxen se encontrarán en una posición un poco espinosa, lo que los hará más propensos a pequeñas lesiones y personas mezquinas.

“No hay una gran contradicción con el Tai Sui. Los Bueyes simplemente necesitan ser más conscientes de sus relaciones y elegir con cuidado sus alianzas, ya sea en los negocios o en la amistad”, dijo Chow.

Los malentendidos pueden surgir con más facilidad de lo habitual.

Con una estrella del movimiento rondando sobre ellos este año, Oxen debería aprovechar esto como una oportunidad para viajar más.

“Quizás necesiten seguir viajando. También pueden ser más aventureros este año. Exploren lugares que no hayan visitado. Den algunos paseos en barco”, dijo Chow.

Buenas noticias para los Tigres: la deidad Hui Tai Sui saludará a Tai Sui en 2026, una alineación amistosa.

“Esto suele significar que disfrutarás de buenas relaciones y buena compañía en el Año del Caballo. Podría sugerir más oportunidades en el trabajo”, dijo Chow.

“Buenas uniones de todo tipo.”

Los Tigres solteros podrían incluso encontrar el amor este año, si lo buscan. Pero debido a su fuerte predilección por la madera y el fuego, que se intensificará aún más en el Año del Caballo de Fuego, los Tigres deben tener cuidado con posibles problemas estomacales y digestivos, así como con la vista.

“Tienen que ser más conscientes, especialmente durante la primavera y el verano”, dijo Chow.

Permanecer cerca del agua y vestirse con tonos fríos también ayudará a calmar el fuego, añadió.

Las personas nacidas en el Año del Conejo deben proceder con cautela este año.

“Los conejos son Xing Tai Sui este año (en una relación castigadora con Tai Sui). Tienen que tener más cuidado con las personas de las que están enamorados”, dijo Chow.

Eso no significa cortar todos los lazos abruptamente. Los conejos simplemente deben ser observadores antes de comprometerse con las personas que los rodean este año.

“Pueden sentir más desafíos en el trabajo. Sentirán menos ayuda”, comentó Chow.

Lo que podrían hacer es usar colores y accesorios metálicos para ayudar a equilibrar su propio elemento: la madera.

“La madera genera fuego, mientras que el metal la suprime. Ayudará a equilibrar los elementos”, dijo el geomántico.

Con Yima Sing, la estrella del Caballo Viajero, cuidándolos en 2026, las personas nacidas en el Año del Dragón pueden esperar que los próximos meses estén llenos de movimiento.

“Es un año excelente para viajar, mudarse de casa o de oficina y cambiar de trabajo”, dijo Chow.

Agregó que los Dragones también podrían obtener ascensos en el trabajo en 2026.

Pero una advertencia: quienes tengan a Yima Xing vigilándolos deberían evitar quedarse quietos.

“Si se obligan a quedarse quietos este año, a menudo se sentirán inquietos y podrán ser propensos a lesionarse, pero de forma mucho menos agresiva que si estuvieran chocando con Tai Sui”, explicó Chow.

En cuanto a la salud, los Dragones, el signo zodiacal terrenal, deberán tener cuidado con la digestión y los problemas estomacales, ya que el fuego nutre a la tierra y un exceso de fuego puede abrumar los órganos de tierra (estómago y sistema digestivo) en su cuerpo.

En otras palabras: trata de no darte demasiados gustos este año.

Después de enfrentarse a su “Ben Ming Nian” (el mismo año zodiacal que su signo de nacimiento) en 2025, las Serpientes se sentirán aliviadas al saber que no tendrán una relación directa con Tai Sui en 2026.

Esto suele ser señal de un año más tranquilo, pero Chow recomendó tener cautela.

Las Serpientes son un signo zodiacal muy fogoso. Por lo tanto, el año aún podría sentirse intenso. El trabajo requiere mayor vigilancia.

“Es muy fácil perder lo ganado este año. En un momento sientes que has trabajado duro y has ganado lo que te has ganado, y al siguiente, alguien más puede atribuírselo”, dijo Chow.

Para remediarlo, las Serpientes deberían tratar de equilibrar sus elementos: evitar agregar más fuego a un año ya caluroso evitando los colores rojo, rosa y morado.

Opta por los colores azul, blanco y metálico. Las Serpientes también podrían viajar a lugares más frescos con océanos y ríos para contrarrestar parte de ese calor, añadió Chow.

