Obama aclara su postura sobre los extraterrestres luego de afimar que “son reales” y volverse viral

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que no ha visto evidencia de que extraterrestres hayan tenido contacto con la Tierra, y aclaró su postura sobre el tema luego de que se viralizaran comentarios que hizo en un pódcast.

Obama estuvo en el centro de la atención el fin de semana después de que pareciera confirmar la existencia de extraterrestres en una entrevista con el presentador estadounidense de pódcast Brian Tyler Cohen.

Hacia el final de la entrevista, que abordó una serie de temas de peso como la muerte de manifestantes a manos de agentes de control migratorio en Minnesota, Cohen planteó una ronda de preguntas rápidas, comenzando con: “¿Son reales los extraterrestres?”.

“Son reales, pero no los he visto”, respondió Obama. “Y no están siendo mantenidos en… ¿cómo es? El Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

La segunda pregunta de esa ronda fue: “¿Cuál fue la primera pregunta que quisiste que te respondieran cuando te convertiste en presidente?”, a lo que Obama respondió, entre risas: “¿Dónde están los extraterrestres?”. El entrevistador no profundizó en la respuesta y pasó directamente a la siguiente pregunta.

La respuesta de Obama fue retomada por medios internacionales, así como por usuarios en redes sociales. El domingo por la noche, Obama emitió una declaración para aclarar su postura.

Publicó el clip de sus comentarios originales en Instagram, acompañado de una breve declaración, en la que dijo: “Intentaba mantenerme en el espíritu de la ronda rápida, pero como ha recibido atención, déjenme aclarar. Estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida allá afuera son altas.

“Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi evidencia durante mi presidencia de que hayan tenido contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

No es la primera vez que Obama habla sobre el tema. En una aparición en “The Late Late Show with James Corden”, dijo: “Lo que es cierto, y hablo en serio, es que hay grabaciones y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son.

“No podemos explicar cómo se movían, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Así que creo que la gente sigue tomando en serio intentar investigar y averiguar qué es eso”.

Las teorías de conspiración sobre vida extraterrestre han abundado durante años en torno al Área 51, una instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en Groom Lake, en el sur de Nevada.

Una de las conspiraciones más populares sobre ovnis sostiene que en 1947, en Roswell, Nuevo México, restos de un supuesto platillo volador que se habría estrellado fueron llevados al Área 51 para realizar experimentos de ingeniería inversa con el fin de replicar la nave extraterrestre.

En junio de 2019, una encuesta realizada por YouGov encontró que el 54% de los adultos en Estados Unidos cree que es probable que el Gobierno sepa más de lo que ha dicho sobre los ovnis.

