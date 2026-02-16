Muere el actor ganador del Oscar Robert Duvall a los 95 años

Por Brian Lowry, CNN

Robert Duvall, el actor ganador del Oscar más conocido por “The Godfather”, “Apocalypse Now” y muchos otros papeles de hombre duro a lo largo de una aclamada carrera en pantalla que se extendió por seis décadas, murió. Tenía 95 años.

Duvall murió “en paz” en su casa en Middleburg, Virginia, el domingo, según un comunicado enviado por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa, Luciana.

No se realizará un servicio formal, añadió el comunicado. En su lugar, “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.