Mientras MAGA enfrenta desafíos en casa, Rubio busca exportarlo al exterior

El presidente Donald Trump a menudo parece frustrado porque muchos estadounidenses no aprecian que están viviendo en su “época dorada”.

Pero eso no le impide intentar exportar su ideología interviniendo en la política y las elecciones internacionales para promover o preservar a líderes populistas de derecha.

Esto explica la misión del secretario de Estado Marco Rubio esta semana de apoyar al primer ministro prorruso de Hungría, Viktor Orbán, de cara a las elecciones generales de abril.

Orbán, un hombre fuerte populista, era MAGA antes de que existiera.

Su politización del sistema judicial, sus políticas inmigratorias de línea dura, el empoderamiento de oligarcas simpatizantes y sus ataques a la prensa son un modelo para el segundo mandato de Trump. Pero se enfrenta a su mayor desafío político en 15 años de poder ininterrumpido.

La visita de Rubio a Orbán —que a menudo intenta socavar la política de la UE sobre Ucrania, la regulación de los gigantes tecnológicos estadounidenses y la política energética— es un reproche a aquellos europeos que intentaron convencerse de que su tono respetuoso en la Conferencia de Seguridad de Múnich el fin de semana representaba una moderación de las tensiones transatlánticas.

También es el último paso en una evolución personal importante para la estabilidad laboral de Rubio en la administración Trump y sus futuras perspectivas políticas en un Partido Republicano transformado.

En 2019, el entonces senador de Florida se unió a colegas bipartidistas para lamentar la “significativamente erosionada” democracia bajo el gobierno de Orbán.

Pero el lunes, Rubio le dijo a Orbán: “Estamos entrando en una era dorada de las relaciones entre nuestros países, y no solo por la alineación de nuestros pueblos, sino por la relación que usted tiene con el presidente de Estados Unidos”.

Pero está en juego algo más que la ambición personal de Rubio.

El respaldo de la administración Trump a Orbán en las elecciones húngaras es la última señal de un giro institucionalizado hacia la derecha en la política exterior estadounidense y un rechazo a las posturas tradicionales.

Algunos europeos consideran ahora a su antiguo protector como una creciente amenaza política.

Y refleja la creciente disposición de la Casa Blanca —en medio de las nuevas afirmaciones de Trump de que el sistema electoral estadounidense está plagado de fraude antes de las elecciones intermedias— a inmiscuirse en la política interna de otros países.

Trump ya ha intentado influir en los votantes o en las elecciones de Argentina, Brasil, Honduras y Polonia, y afirma gobernar Venezuela desde el Despacho Oval tras derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Trump no actúa por capricho.

El presidente ha plasmado sus objetivos en la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU., que elogia la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos en Europa.

Esto se refiere a partidos populistas de derecha y antinmigrantes como Agrupación Nacional en Francia, Reform en el Reino Unido y AfD en Alemania, que buscan derrocar a los líderes globales con los que Trump trata a diario.

El año pasado, en Munich, el vicepresidente J. D. Vance evocó una visión idealizada de una Europa Occidental arraigada en el cristianismo, en peligro de ser destruida por una ola de inmigración procedente de países musulmanes y de mayoría no blanca.

Este año, Rubio transmitió un mensaje similar, aunque atenuado con mayor fineza diplomática.

Insistió en que Washington no quiere estados “vasallos”, sino socios fuertes de la UE, y que está comprometido a poner fin a la guerra en Ucrania que amenaza al continente.

Pero su discurso también fue una clara señal de que, a menos que el continente adoptara la visión de MAGA sobre la civilización occidental, la defensa de Europa por parte de Estados Unidos estaría en entredicho.

“La migración masiva no es, no era, no es una preocupación marginal de poca trascendencia”, señaló Rubio en Munich. “Fue y sigue siendo una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente”.

El secretario de Estado estadounidense no solo hablaba en nombre de Trump.

Rubio se identificó con los partidarios de las formaciones populistas que se rebelan contra los círculos de poder progresistas en los estados europeos utilizando el modelo de Trump.

Muchos de estos votantes creen que sus líderes socialdemócratas o moderados no lograron asegurar las fronteras del continente, al igual que los demócratas no lo hicieron en Estados Unidos, y culpan a la globalización de destruir el empleo obrero y la producción industrial.

Pero los políticos europeos tradicionales advierten que los populistas son una amenaza para la estabilidad y la democracia.

Los cementerios de guerra que salpican sus países, que incluyen miles de tumbas estadounidenses, también recuerdan a sus ciudadanos los peligros del nacionalismo populista de derecha.

Aborrecen las políticas de Trump y consideran que las advertencias estadounidenses sobre la inmigración son contrarias a los valores europeos en materia de derechos humanos e integración.

Líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazan las amenazas estadounidenses de tomar represalias por sus intentos de frenar el torrente de desinformación procedente de las redes sociales estadounidenses.

Y rechazan la afirmación de la administración Trump de que su sociedad está enferma.

“Contrariamente a lo que algunos puedan decir: la Europa consciente y decadente no se enfrenta a la destrucción de su civilización. De hecho, la gente todavía quiere unirse a nuestro club”, declaró la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, en Munich el fin de semana.

Esta creciente desconexión ideológica y filosófica muestra que las tensiones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos van mucho más allá de años de presupuestos de defensa reducidos por parte de muchos miembros de la OTAN que los han dejado vulnerables a los sermones de Trump.

Como suele ocurrir con Trump, su política es inconsistente y está plagada de contradicciones.

El presidente ha mantenido buenas relaciones con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y en ocasiones con Macron, a pesar de estar ideológicamente más cerca de Reform y Agrupación Nacional.

Trump también mantiene una relación amistosa con la primera ministra populista de Italia, Giorgia Meloni, a pesar de su firme apoyo a la Unión Europea, que él desdeña.

Y también resulta irónico el incansable esfuerzo de Trump por difundir su mensaje en el extranjero, ya que rara vez ha sido tan impopular en su país.

Los índices de aprobación del mandatario han caído por debajo del 40 % y los líderes republicanos temen una derrota aplastante en las elecciones de mitad de mandato.

Hay pocas señales de que la mayoría en Estados Unidos adopte su visión del mundo, y mucho menos en Europa. Dada la impopularidad de Trump en las encuestas europeas, no hay garantía de que su presión para que adopten los valores MAGA funcione.

Pero este contexto político estadounidense ha hecho que los críticos de Trump teman que la sinergia Trump-Orbán vaya más allá de una ideología compartida.

El primer ministro de Hungría ha dificultado que los partidos de la oposición lo derroten en las elecciones, a la vez que ha erosionado las protecciones legales que preservan el derecho a la disidencia y el de los votantes a elegir a sus líderes.

Hay un fuerte eco en la retórica reciente de Trump.

La trayectoria de Hungría ha preocupado a Washington desde hace tiempo.

El propio Rubio lo ha dicho. En 2019, planteó el asunto a sus colegas de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador republicano Jim Risch, la senadora demócrata Jeanne Shaheen y el exsenador Robert Menéndez.

“Con Orbán, el proceso electoral se ha vuelto menos competitivo y el poder judicial está cada vez más controlado por el Estado”, escribieron los senadores. “La libertad de prensa ha disminuido, ya que se ha desaconsejado enérgicamente a los anunciantes colocar anuncios en medios independientes y la propiedad se ha consolidado bajo una fundación exenta de la regulación antimonopolio”.

En el segundo mandato de Trump, esto se lee menos como una crítica a las transgresiones de Orbán que como una descripción de las evidentes aspiraciones del presidente.

Aun así, Rubio dejó claro el lunes a los votantes húngaros su postura y la de Trump. “Es de nuestro interés nacional —especialmente mientras usted sea el primer ministro y el líder de este país— que Hungría triunfe”.

En un viaje que también incluyó una parada en Eslovaquia, otro Gobierno favorable a Trump, Rubio no solo ofreció apoyo moral a Orbán. También le ofreció ayuda financiera estadounidense para convencer a los votantes de que su bienestar depende de un primer ministro, que es un vehemente crítico interno de la Unión Europea.

“Si enfrentan dificultades financieras, si enfrentan obstáculos para el crecimiento, si enfrentan situaciones que amenazan la estabilidad de su país, sé que el presidente Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y debido a la importancia de este país para nosotros, en encontrar maneras de brindar asistencia si alguna vez surgiera ese momento”, destacó Rubio.

Trump ya lo había intentado antes, y funcionó. Utilizó el poder económico de Estados Unidos para advertir a los votantes argentinos que un rescate económico de US$ 20.000 millones dependía de que el partido de su amigo, el presidente de Argentina y héroe de MAGA, Javier Milei, permaneciera en el poder. “Si no gana, estamos perdidos”, declaró Trump.

El presidente de Estados Unidos ha utilizado su poder de otras maneras para cambiar la política en naciones extranjeras, incluso con el derrocamiento de Maduro el mes pasado y su asunción del control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

El año pasado, Trump apoyó firmemente a Nasry Asfura, ganador de las elecciones presidenciales hondureñas.

Trump también ejerció su facultad de indultar para liberar al expresidente Juan Orlando Hernández de una condena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos, una medida que fue ampliamente considerada como un intento de influir en los votantes.

La semana pasada, intensificó su campaña para que se levantara la amenaza penal contra su amigo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En un arrebato extraordinario, Trump criticó duramente al presidente Isaac Herzog, calificándolo de “vergonzoso” por no concederle el indulto. “Creo que el pueblo de Israel debería avergonzarlo”, declaró Trump en una impactante intervención sobre el proceso judicial de otro país.

No era la primera vez que tomaba una decisión así. El año pasado, Trump impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas debido al procesamiento penal de su amigo y expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto golpe de Estado.

El mundo está actualmente a la espera de ver si Trump cumplirá con sus amenazas de bombardear Irán mientras refuerza a las fuerzas estadounidenses y busca simultáneamente un nuevo acuerdo nuclear y de misiles.

Previamente, el presidente había advertido que Estados Unidos estaba “listo para atacar” si Irán continuaba con su brutal represión contra los manifestantes. Pero un acuerdo o golpes militares que no alcanzaran el objetivo arriesgado y legalmente cuestionable de un cambio de régimen dejarían a los manifestantes expuestos.

Los partidarios de Trump podrían argumentar con razón que Washington siempre ha jugado a la política en el exterior después de lanzar guerras extranjeras en Vietnam, Iraq y Afganistán y de iniciar golpes de estado y acciones encubiertas en todo el hemisferio occidental y Medio Oriente.

Pero la política europea de la administración se caracteriza por aliarse abiertamente con fuerzas que podrían erosionar los estándares y las libertades democráticas, que comercian abiertamente con la política racial e invocan el sangriento pasado de nacionalismo desenfrenado de un continente.

Washington ha visto tradicionalmente la democracia europea como un gran triunfo de la política exterior, tras haber reconstruido el continente después de liberarlo del nazismo. Trump ha revertido esa victoria y la posterior de la Guerra Fría.

En la memoria reciente, los secretarios de Estado estadounidenses apoyaron a los disidentes contra los dictadores de Europa del Este. En Budapest, Rubio hizo lo contrario.

