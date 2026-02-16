Maya Hawke, estrella de “Stranger Things”, se casa con el músico Christian Lee Hutson

Por Jack Guy, CNN

Felicitaciones para la estrella de “Stranger Things” Maya Hawke y el músico Christian Lee Hutson.

La pareja se casó en Nueva York el Día de San Valentín, con una lista de invitados repleta de talentos de Hollywood, según muestran las fotos publicadas por People.

A la ceremonia asistieron los padres de Hawke, Ethan Hawke y Uma Thurman, así como varios de sus compañeros de reparto de “Stranger Things”.

Hawke lució un vestido blanco, mientras que Hutson lució un esmoquin tradicional.

Hawke, de 27 años, interpretó a Robin Buckley en la serie de Netflix, una de las más exitosas de la era del streaming, entre 2019 y 2025.

Las fotos publicadas por People muestran que Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin estuvieron presentes, al igual que Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery.

Hawke ha lanzado tres álbumes de estudio, siendo el más reciente “Chaos Angel” (2024), y, según se informa, conoció al cantautor Hutson, de 35 años, a través de la música.

Hutson es exmiembro de “The Driftwood Singers” y se embarcó en una carrera en solitario en 2019.

Desde entonces, ha lanzado tres álbumes, incluyendo “Paradise Pop. 10” en 2024.

Según reportes, la pareja ha trabajado en varias canciones junta a lo largo de los años, y Hawke confirmó que había escrito canciones con Hutson para “Paradise Pop. 10” en una publicación de Instagram en julio de 2024.

“Tengo la suerte de conocer a este chico @christianleehutson. Es un genio de la música y la poesía”, escribió Hawke en el pie de foto.

“Tuve la suerte de escribir con él algunas de estas increíbles canciones”, añadió.

CNN contactó a representantes de Hawke y Hutson para obtener comentarios.

