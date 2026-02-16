Jordan Stolz, la sensación del patinaje de velocidad y la salvación del equipo estadounidense en los Juegos de Invierno

Por Ben Church, CNN

Se ha hablado mucho de las grandes expectativas generadas en los Juegos de Invierno de este año, especialmente en lo que respecta a los atletas estadounidenses.

Pero mientras que atletas como Ilia Mailinin y Mikaela Shiffrin han tenido dificultades para lidiar con la presión, la sensación del patinaje de velocidad del equipo estadounidense Jordan Stolz ha brillado.

En tan solo sus segundos Juegos Olímpicos, el joven de 21 años ya ha ganado dos medallas de oro en las dos pruebas en las que ha competido. Primero, la gloria en los 1.000 metros y un récord olímpico, seguido de una victoria en los 500 metros y otro récord olímpico.

Es un precedente preocupante para sus rivales, dado que tiene la oportunidad de ganar otras dos medallas de oro individuales en la Milán Cortina, tanto en los 1.500 metros como en la salida en masa.

Dado su historial en los últimos años, no sorprende que se esperara que Stolz brillara a nivel mundial. Y aunque muchos se habrían rendido, y lo han hecho, ante la presión, Stolz no ha hecho más que crecer.

Antes de partir hacia Milán, el estadounidense habló con CNN Sports y habló sobre su etiqueta de ser el hombre a batir.

“En cierto modo, me gusta”, dijo. “Es mejor que ser el que caza. Prefiero que me cacen, porque eso significa que estás haciendo algo bien y ganando”.

Stolz ha demostrado ahora que no eran palabras vacías, aceptando la etiqueta de favorito y convirtiéndola en una fortaleza. Nada mal para un hombre que inicialmente aprendió a patinar en un estanque helado detrás de la casa de su infancia.

Stolz parece leer el mismo himno lógico que cantan figuras como el legendario escalador Alex Honnold. La confianza del patinador reside en la repetición, sabiendo que si dedica suficientes horas a su oficio, no debería haber nada de qué preocuparse.

Quizás sea así como logra alcanzar el estrellato olímpico y tomarlo todo con calma, una habilidad que otros hasta ahora no han logrado dominar.

“No es que (los Juegos Olímpicos de Invierno) sean diferentes a cualquier otra carrera”, dijo tras ganar su primera medalla de oro en los Juegos de Invierno.

“Es solo el hecho de que esperaste los últimos cuatro años para finalmente volver, y tienes una oportunidad para intentar luchar, algo que yo pude hacer. Es una sensación sin igual”.

A pesar de ser tan joven, Stolz ha estado en la cima del patinaje de velocidad durante varios años. En 2023, con 18 años, se convirtió en el campeón mundial de patinaje de velocidad más joven de la historia tras ganar el oro en los 500 metros.

En el proceso, también se convirtió en el primer patinador de velocidad en más de 40 años en ganar los títulos mundiales júnior y sénior en la misma temporada, una hazaña solo lograda anteriormente por Beth Heiden en 1979 y Eric Heiden en 1977 y 1978.

Su carrera ha seguido una trayectoria ascendente. Antes de convertirse en bicampeón olímpico en Milán, ya era bicampeón mundial en los 500, 1.000 y 1.500 metros y ostenta el récord mundial en los 1.000 metros.

No sorprende, por tanto, que ya se le haya comparado con el gran patinador de velocidad Heiden, quien ganó cinco medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980.

“Va a la línea de salida y sospecho que cree que probablemente va a ganar”, dijo Heiden sobre el hombre que sigue sus pasos.

Y aunque Stolz se enorgullece de la comparación con Heiden, no es de los que se dejan llevar por ella.

Y no es que Stolz no tenga competencia; tiene la tarea de vencer a algunos de los mejores patinadores de la historia, incluyendo a Jenning de Boo. La estrella neerlandesa ha quedado dos veces segunda tras Stolz en los Juegos de este año, a pesar de haber batido él mismo los récords olímpicos anteriores.

De Boo siente frustración y aprecio al mismo tiempo por tener a Stolz como un rival tan difícil.

“Es muy divertido para la gente que lo ve. Para mí, sin embargo, es bastante frustrante. Disfruté mucho compitiendo contra él dos veces aquí”, dijo de Boo.

“Me ayuda a alcanzar un nivel superior. Siento que he perdido esta batalla demasiadas veces, así que ahora es el momento de contraatacar”.

“La era de Stolz ya ha comenzado. Soy parte de ella. Espero que mi era aún esté por llegar”.

Incluso la afición neerlandesa, que anima a los suyos con fuerza desde las gradas, ha llegado a adorar a Stolz. ¿Cómo no hacerlo cuando está llevando el deporte a otro nivel?

Desde entonces lo han apodado “Straaljager”, que significa “Avión de Combate”, y sin duda ha estado a la altura durante estos Juegos.

Por supuesto, no es que Stolz no sienta presión ni se ponga nervioso en las grandes carreras. Comentó que estaba nervioso al llegar a los 1.000 metros, pues no quería perder la única carrera en la que suele dominar.

Pero tras salir ileso y con un récord olímpico en su haber, ha podido relajarse y disfrutar de la experiencia.

En el proceso, ha demostrado ser la salvación del equipo estadounidense en unos Juegos Olímpicos de Invierno difíciles para el país.

