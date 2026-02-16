Hallan muerto al surfista estadounidense Kurt Van Dyke en un aparente robo en su casa en Costa Rica

Por Djenane Villanueva y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años, fue hallado muerto este sábado en un aparente robo ocurrido en el departamento donde vivía en el pueblo Cahuita, una zona costera del Caribe ubicada a unos 170 kilómetros al este de San José, Costa Rica, informó a la prensa el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente fue reportado hacia las 10:50 de la mañana, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un hombre fallecido en una habitación. Agentes judiciales se desplazaron al lugar, ubicado en el municipio de Talamanca, y confirmaron la muerte, según dijo el vocero del OIJ, Carlos Valverde, en un comunicado compartido con CNN.

Valverde informó que Van Dyke se encontraba en el departamento junto a una mujer cuando, presuntamente, fueron abordados por dos hombres armados. Según los reportes preliminares, los sospechosos los amenazaron con arma de fuego y los mantuvieron retenidos varios minutos mientras robaban objetos de valor.

Las autoridades indicaron que Van Dyke murió en el lugar. “Fue asfixiado y presenta varias heridas con arma blanca”, señaló el portavoz del OIJ. La mujer que lo acompañaba sufrió heridas leves, que no ponen en riesgo su vida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para determinar con exactitud la causa de muerte. El OIJ señaló que el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Van Dyke, originario de Santa Cruz, California, era reconocido en la comunidad internacional de surf por su participación en competencias y su influencia en la difusión del deporte en la región del Caribe.

Raw Surf, una plataforma global de medios dedicada a compartir la cultura y las historias del surf en todo el mundo, expresó sus condolencias por la tragedia. “Nuestros corazones están con la familia de Kurt y la comunidad surfista de Costa Rica ante esta pérdida inimaginable”, se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.

