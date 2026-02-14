¿Por qué los humanos no han vuelto a la Luna en más de 50 años?

Por Jacopo Prisco y Jackie Wattles, CNN

Al dar sus últimos pasos antes de abandonar la Luna, el comandante del Apollo 17, Gene Cernan, pronunció unas conmovedoras palabras de despedida: “Nos vamos como vinimos y, si Dios quiere, como regresaremos, con paz y esperanza para toda la humanidad”.

Era el 14 de diciembre de 1972, y Cernan sabía que sus huellas serían las últimas en dejar huella en el suelo lunar durante un tiempo, ya que las misiones Apollo planeadas que le seguirían (18, 19 y 20) habían sido canceladas hacía tiempo. Pero probablemente no habría imaginado que, más de 50 años después, su discurso sería el último pronunciado por un ser humano en la Luna.

Artemis II, cuyo lanzamiento la NASA prepara para marzo tras recientes retrasos en las pruebas, realizará un sobrevuelo lunar en lugar de un aterrizaje. Aun así, la misión marcará el primer viaje de la humanidad a las proximidades de la Luna desde el Apollo 17.

Entonces, ¿por qué se ha dilatado tanto el regreso de los astronautas?

“La respuesta corta a esa pregunta tiene que ver con la voluntad política”, afirmó Teasel Muir-Harmony, historiadora de ciencia y tecnología y curadora de la Colección Apollo del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington. “Se necesita mucha voluntad política para enviar humanos a la Luna. Se trata de inversiones nacionales extremadamente complejas, muy costosas e importantes. Debe ser una prioridad a largo plazo”.

En los años transcurridos desde la finalización del programa Apollo debido a recortes presupuestarios, ha habido varias otras iniciativas federales para enviar humanos a la Luna de nuevo, añadió Muir-Harmony. “Pero lo que ha sucedido es que, a medida que las administraciones presidenciales han cambiado, las prioridades espaciales de estos programas a gran escala también han cambiado. Por lo tanto, simplemente no hemos visto la voluntad política sostenida para llevar adelante un programa que requiere de muchos años, una financiación significativa y muchos recursos en general”.

Les Johnson, extecnólogo jefe de la NASA que trabajó en la agencia durante más de tres décadas, coincidió en que la rápida evolución de los objetivos políticos ha sido un factor clave: “Cada cuatro u ocho años, la NASA ve alteradas total y radicalmente sus metas y objetivos de vuelos espaciales tripulados”, declaró.

“Cuando me incorporé a la NASA en 1990, el entonces presidente George H.W. Bush nos ordenó regresar a la Luna. Pero cuando el presidente Clinton asumió el cargo en 1993, lo canceló. Dijo: ‘Vamos a hacer realidad la estación espacial; no hagan nada relacionado con regresar a la Luna’”, explicó Johnson. “Lo hicimos durante ocho años, y luego, en 2001, llegó George W. Bush, quien nos dijo: ‘Cancelen todo lo demás y centrémonos en regresar a la Luna’. Así lo hicimos, y nació un proyecto llamado Constelación, que sobrevivió a los dos mandatos de la segunda presidencia de Bush’”.

El ciclo continuó con Barack Obama, quien hizo del muestreo de asteroides una de las prioridades de la NASA, y con el presidente Donald Trump, quien asumió el cargo y volvió a centrarse en los objetivos lunares. Después de 2020, Joe Biden rompió el patrón.

“Fue el primer presidente en mi carrera en la NASA que no lo cambió todo”, dijo Johnson sobre Biden. “Dijo: ‘Realmente no me gustó mucho de lo que hizo Trump, pero creo que volver a la Luna es una buena idea. Sigamos adelante’”. Ahora, en el segundo mandato de Trump, su administración ha redoblado su campaña para el regreso de astronautas a la superficie lunar, con la intención de superar a China en la nueva carrera espacial.

Sin embargo, dejando de lado los obstáculos políticos, las misiones lunares también presentan desafíos técnicos considerables. El satélite natural de la Tierra está a aproximadamente un cuarto de millón de millas (más de 400.000 kilómetros) de distancia, y más de la mitad de los intentos de aterrizaje lunar han fracasado. El programa Artemisa, que utiliza un cohete y una nave espacial que han tardado dos décadas y han costado más de US$ 50.000 millones en completarse, es el intento más reciente y prometedor de la NASA para hacer realidad tales hazañas.

Muchas similitudes entre Apollo y Artemisa son innegables, incluyendo una coincidencia casi total en el perfil de misión entre Apollo 8 y Artemisa II, pero recrear el programa Apollo hoy en día no habría sido una opción práctica ni lógica.

Atrás quedaron las cadenas de suministro y los hábiles maquinistas que construyeron el hardware para aquellas misiones lunares de mediados del siglo XX.

“La gente pregunta qué tenía de malo Apollo”, declaró Wayne Hale, exgerente del programa del transbordador espacial de la NASA, durante una reunión del Comité de Exploración y Operaciones Humanas. “Lo que tenía de malo Apollo es que terminó”.

Un dato recurrente en la historia del programa Apollo es que las naves espaciales y los cohetes del programa estaban controlados por computadoras menos potentes que un teléfono inteligente moderno. Y la NASA ha puesto en práctica muchos de esos avances, especialmente en la exploración robótica de otros mundos.

Pero los vuelos espaciales, y en particular los vuelos espaciales tripulados, son demasiado complejos, peligrosos y costosos como para traducir directamente los avances informáticos en misiones lunares más sencillas y económicas.

La tecnología con la que la gente común interactúa en la Tierra también tiene la ventaja de haber sido probada por millones de usuarios y mejorada durante décadas de producción en masa.

Sin embargo, las misiones complejas al espacio profundo requieren contratos multimillonarios y años de trabajo continuo hacia el mismo objetivo, un escenario difícil de alcanzar desde el Apollo, ya que las administraciones presidenciales han interrumpido y reanudado varios programas emblemáticos de exploración humana.

El programa Artemisa es el programa lunar más exitoso que Estados Unidos ha tenido en décadas, señaló Casey Dreier, jefe de política espacial de The Planetary Society, una organización sin fines de lucro que promueve la exploración, “porque aún existe”.

A nivel técnico, las diferencias entre las naves espaciales Apollo y Artemisa son enormes. Para empezar, las computadoras de vuelo de Orión son 20.000 veces más rápidas y poseen 128.000 veces más memoria que la única máquina que guio el Apollo.

La cápsula Orión ofrece a la tripulación (que aumentó de tres a cuatro) más espacio y oportunidades para hacer ejercicio y entretenerse. Y un baño mucho mejor. “Con el programa Apollo, los astronautas contaban con un dispositivo de recolección de residuos similar a una bolsa de plástico con borde, que se pegaban encima. No fue la experiencia más agradable”, dijo Muir-Harmony.

A bordo de Orión, que tiene aproximadamente un tercio más de espacio habitable que Apollo, la tripulación disfrutará del lujo de un baño real. “Es una pequeña habitación escondida en la nave espacial a la que pueden acceder”, dijo Muir-Harmony. “Parece un pequeño armario o una pequeña cabina telefónica. Es pequeño, pero ofrece cierta privacidad, algo esencial cuando se tiene una tripulación compuesta tanto por hombres como por mujeres”.

Durante la era Apollo, añadió, el tema de los baños formó parte del debate sobre si las mujeres debían ser astronautas. “El programa soviético tuvo una mujer volando al espacio 20 años antes que Estados Unidos. Pero algunos decían que diseñar tecnología de baños para mujeres en el espacio iba a ser demasiado complicado”, dijo Muir-Harmony. “Se puede debatir, pero es importante considerar la privacidad cuando se tiene una tripulación compuesta tanto por hombres como por mujeres, y así lo lograron con el diseño de la nave espacial Orión”.

Los baños espaciales han avanzado mucho desde el programa Apollo. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, cuenta con una cabina comparativamente espaciosa para lavarse y usar el inodoro. Y la cápsula Crew Dragon de SpaceX, que desde 2020 ha transportado astronautas hacia y desde el laboratorio orbital, cuenta con una pequeña área privada con un inodoro de vacío.

Los objetivos de ambos programas también son marcadamente diferentes. El programa Apollo ya completó las misiones únicas de “banderas y huellas”, afirmó Hale.

Ahora, la NASA quiere crear la infraestructura que permita a los astronautas vivir y trabajar en una base lunar, creando así una presencia humana sostenible y permanente en la Luna. “Eso significa que los módulos de aterrizaje que se están desarrollando están diseñados para permanecer allí más de un día. Están pensados para formar parte de una arquitectura o sistema mayor que eventualmente tendrá hábitats en la Luna”, dijo Johnson, y añadió que si bien el próximo vuelo de Artemis II recuerda al Apollo 8, los programas divergirán drásticamente después de eso.

El auge de la industria espacial comercial ha contribuido a impulsar este impulso decisivo hacia la renovación de los planes lunares, según Brian Odom, historiador jefe de la NASA.

“La NASA ahora es cliente de una industria privada donde tenemos a SpaceX, Boeing y Blue Origin. Ese es un factor facilitador que nos ha ayudado”, dijo Odom.

SpaceX es uno de los socios más importantes, y su director ejecutivo, Elon Musk, anunció recientemente un cambio drástico en el enfoque de la compañía: de priorizar el envío de humanos a Marte a construir primero “una ciudad autogenerada en la Luna”.

Sin embargo, añadió Odom, regresar a la Luna siempre ha dependido de que varias piezas encajen. “El espacio es muy complejo y requiere la conjunción de muchos factores diferentes. Los compromisos comerciales, los compromisos internacionales y ahora el gobierno, trabajando juntos, son lo que realmente nos ha permitido llegar a este punto”, afirmó.

“Ha sido un largo camino, pero regresar siempre ha sido una estrategia, y ha surgido en un par de momentos diferentes. Ahora contamos con la infraestructura, contamos con socios, y se está volviendo posible”.

Crucialmente, la presencia humana prolongada en el suelo lunar también se beneficiará de la experiencia adquirida a través de los programas posteriores a la era Apollo, como la Estación Espacial Internacional, donde los humanos han tenido una presencia permanente durante más de 25 años.

“Regresar a la Luna requerirá estancias prolongadas en la superficie lunar y, por lo tanto, comprender los efectos de la habitabilidad espacial en el cuerpo humano”, afirmó James W. Head, profesor de investigación de ciencias de la Tierra, ambientales y planetarias en la Universidad de Brown, quien trabajó en el programa Apollo.

“Y las misiones robóticas realizadas entretanto, como el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, han proporcionado información sobre dónde ir y encontrar los recursos necesarios para apoyar la presencia humana, lo que indica la posibilidad de que haya recursos hídricos atrapados en los polos lunares”.

Y si los líderes mundiales necesitan motivación adicional, añadió Head, deberían fijarse en las palabras del comandante del Apollo 16, John Young, a quien, antes de jubilarse en 2004, le preguntaron cuál era el sentido de gastar dinero para ir a la Luna. “La historia geológica de la Tierra es bastante clara: dice, francamente, que las especies de un solo planeta no perduran”, afirmó Young.

El programa Apollo tuvo que lidiar con la fecha límite impuesta por el presidente John F. Kennedy, quien en 1961 declaró ante el Congreso su objetivo de llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Quería vencer a la Unión Soviética, que ya había puesto un satélite y un hombre en órbita antes que Estados Unidos.

“Un elemento crucial para comprender la carrera espacial temprana y por qué Estados Unidos envió humanos a la Luna fue el contexto de la Guerra Fría y la competencia por conquistar el corazón y la mente del mundo”, afirmó Muir-Harmony. “Estados Unidos estaba bastante preocupado por la influencia soviética, especialmente en los países de reciente creación. La exploración espacial se consideraba una herramienta de influencia internacional muy importante”.

Hoy en día, Estados Unidos considera a China su principal rival, y el gobierno ha buscado aliados que se sumen a su visión del futuro de la exploración lunar mediante un conjunto de acuerdos internacionales denominados Acuerdos Artemis, a los que ya se han adherido más de 60 países.

Los acuerdos no vinculantes describen un enfoque seguro, pacífico y sostenible para la exploración espacial civil. Se basan en el Tratado del Espacio Ultraterrestre vigente de 1967, que establece que ninguna nación puede reclamar territorio en el espacio como propio ni utilizarlo para albergar armas de destrucción masiva. Sin embargo, los Acuerdos Artemis no se negociaron multilateralmente de la misma manera que el Tratado del Espacio Ultraterrestre, y algunos analistas argumentan que violan algunos de sus principios, por ejemplo, al permitir la minería comercial en la Luna.

Volver a la Luna para una presencia a largo plazo y construir una infraestructura en el entorno lunar no sería sostenible para un solo país, afirmó Odom. “Creo que eso es lo que hace tan buenos a los Acuerdos Artemis: crean un marco de oportunidades, pero también refuerzan la idea de que esto es para la humanidad, no solo para una nación”.

Sin embargo, aunque ningún otro país se ha acercado jamás a enviar una misión tripulada a la Luna, China también tiene planes concretos para hacerlo para 2030, y no es signataria de los Acuerdos Artemis.

“Puede existir la percepción de que Estados Unidos está en una carrera con China por llegar a la Luna”, dijo Odom.

“Quizás haya una segunda carrera espacial, pero creo que siempre se equilibrará con la comprensión del riesgo, algo que se volvió problemático en los primeros años del programa Apollo, cuando la idea de que había que hacerlo antes del final de la década se convirtió en un factor clave, y podría haber costado la vida a tres tripulantes”, añadió, refiriéndose al accidente del Apollo 1 en 1967, que mató a los tres tripulantes al incendiarse la cabina durante un ensayo de lanzamiento.

Desde el programa Apollo, señaló Odom, los desastres del Challenger y el Columbia también consolidaron una perspectiva más sólida sobre el riesgo: “Hemos aprendido muchas lecciones a la fuerza, y ahora esas lecciones se están aplicando”.

