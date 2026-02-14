Marco Rubio aseguró a los líderes europeos que cuentan con el respaldo de EE.UU., pero solo si cambian de rumbo

Por Zachary Cohen, CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aplicó un guante de terciopelo al puño aún cerrado del Gobierno de Trump durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich este sábado. Allí, ofreció cierta tranquilidad a los inquietos líderes europeos al afirmar que EE.UU. mantiene su compromiso con su larga alianza, pero sin ceder en su exigencia subyacente de que cambien de rumbo en diversos frentes.

El mensaje de Rubio, de que Washington no busca abandonar la alianza transatlántica, fue bien recibido por los aliados europeos presentes, quienes hace apenas un año permanecieron impasibles mientras el vicepresidente J. D. Vance, desde el mismo podio, profería una profanación, en gran medida falsa, de la cultura y los valores europeos.

El principal diplomático estadounidense fue aplaudido dos veces al evocar las historias compartidas de Europa y EE.UU., además de decir que Estados Unidos es un “hijo” de Europa, y que los destinos de ambos continentes están “entrelazados”.

Pero el mensaje de Rubio seguía siendo contundente. Incluía una advertencia de la administración Trump de que “lo haría sola” a menos que Europa asuma una mayor responsabilidad por su propia seguridad y comparta los mismos valores que Estados Unidos, un cambio que requiere reformar el actual sistema de cooperación internacional.

“Queremos aliados que puedan defenderse para que ningún adversario se vea tentado a poner a prueba nuestra fuerza colectiva”, afirmó Rubio.

“Porque en Estados Unidos no tenemos ningún interés en ser guardianes educados y ordenados del declive controlado de Occidente. No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad”, añadió.

El presidente Donald Trump ha criticado a menudo a Europa por depender demasiado de la ayuda estadounidense, especialmente en materia de seguridad, y ha exigido que los aliados de la OTAN aumenten su gasto en defensa.

En términos más generales, Trump también ha prometido alterar el statu quo internacional y, un año después de su segundo mandato, ha hecho precisamente eso y a una velocidad notable.

El discurso de Rubio se produce en un momento en que los aliados de EE.UU. están cada vez más preocupados y cuestionan si el país tiene la intención de abandonar su alianza con Europa debido a las amenazas de Trump de imponer aranceles en represalia, su intento de anexar Groenlandia y la retirada de la ayuda internacional.

El discurso de Vance en la Conferencia de Seguridad de Munich del año pasado exacerbó las preocupaciones expresadas a los líderes europeos, al decirles que la mayor amenaza a su seguridad provenía “de adentro”, y no de China y Rusia. Estas declaraciones han conformado la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, que no tiene nada que ver con la realidad.

Las palabras de Vance aún resonaban en los oídos de los funcionarios europeos a su llegada esta semana a Munich, donde muchos se han centrado en el fin del orden internacional liderado por EE.UU., uno de los pocos puntos de acuerdo entre Washington y sus aliados de la OTAN.

“Se ha abierto una brecha entre Europa y Estados Unidos”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz el viernes antes del discurso de Rubio.

“El liderazgo de Estados Unidos ha sido cuestionado, y posiblemente perdido”, añadió.

Rubio lo reconoció el jueves al partir hacia Munich, declarando a la prensa que “el viejo mundo ha desaparecido, francamente” y que “vivimos en una nueva era geopolítica”.

Este sábado transmitió un mensaje similar, aunque con un tono más suave.

“Si bien estamos preparados, si es necesario, para hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa”, declaró Rubio a la audiencia en Munich.

“Para Estados Unidos y Europa, debemos estar juntos”, añadió Rubio, enfatizando la importancia de la larga alianza, que se ha visto sometida a intensas tensiones.

Rubio reconoció que Estados Unidos puede, en ocasiones, ser algo “directo y urgente en sus consejos”, pero intentó asegurar a los líderes europeos el compromiso del Gobierno de Trump con la alianza.

“Queremos aliados que se enorgullezcan de su cultura y su herencia, que comprendan que somos herederos de la misma gran y noble civilización, y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla”, dijo.

El tono de Rubio contrastaba marcadamente con el de Vance hace un año. Pero el mensaje a Europa era el mismo: Reforma, o se las verán solos.

