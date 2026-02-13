SpaceX y la NASA lanzan astronautas a la Estación Espacial Internacional para reforzar su escasa tripulación de tres personas

Por Jackie Wattles, CNN

La NASA y SpaceX lanzaron este viernes una cápsula que transporta a cuatro astronautas rumbo a la Estación Espacial Internacional, iniciando un viaje que permitirá que el laboratorio en órbita vuelva a contar con su personal completo después de un mes de operar con una tripulación mínima.

La misión, denominada Crew-12, despegó alrededor de las 5:17 a.m. del viernes, hora de Miami, desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Se espera que la nave se acople a la EEI el sábado por la tarde.

La NASA, que contrata a SpaceX para el transporte de los astronautas hacia y desde la estación espacial, había intentado acelerar el lanzamiento de la Crew-12 debido a la falta de personal.

Sin embargo, la agencia tuvo que renunciar a dos posibles ventanas de lanzamiento el miércoles y el jueves debido al mal tiempo en la trayectoria del cohete.

La Estación Espacial Internacional ha estado operando con tres personas a bordo —muy por debajo del personal de siete que desea la agencia espacial— desde mediados de enero.

El nuevo lanzamiento se produce después de que una misión de personal anterior de SpaceX, Crew-11, se viera obligada a regresar anticipadamente a la Tierra debido a un problema médico no revelado de un miembro no identificado.

“La NASA estaba lista. El equipo respondió con rapidez y profesionalidad, al igual que los equipos de toda la agencia, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios comerciales y logrando un regreso muy seguro”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante una conferencia de prensa en enero.

Añadó que el astronauta se encontraba estable. “Precisamente por eso entrenamos, y esto es la NASA en su máxima expresión”.

Tras el amerizaje de la Tripulación-11 , los cuatro astronautas fueron trasladados al Hospital Scripps Memorial de La Jolla.

La tripulación, que incluía a Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA, la astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso de Roscosmos, Oleg Platonov, compareció posteriormente en una conferencia de prensa.

“La forma en que manejamos todo el proceso, desde las operaciones nominales hasta esta imprevista, es un verdadero augurio para la exploración futura”, afirmó Fincke.

A bordo de la misión Crew-12 estarán Jessica Meir y Jack Hathaway de la NASA, la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

Por lo general, a la NASA le gusta tener una transferencia directa entre las tripulaciones entrantes y salientes en la estación espacial, un proceso que puede elevar los niveles de personal hasta 11 mientras los astronautas que llegan se orientan en el laboratorio con la ayuda de la tripulación que sale.

Dada la salida médica de emergencia de la Tripulación-11, los astronautas de la Tripulación-12 no tendrán dicho periodo de entrega.

Sin embargo, Meir afirmó que ella y sus compañeros de tripulación pudieron intercambiar información con los astronautas de la Tripulación-11 en tierra.

“Nos encontramos con ellos varias veces y tuvimos una breve charla informativa para que pudieran transmitirnos algunas cosas pertinentes”, comentó durante una conferencia de prensa el 8 de febrero.

La partida prematura de los astronautas de la Crew-11 dejó a la estación espacial del tamaño de un campo de fútbol con tres miembros restantes del personal: dos cosmonautas rusos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev, así como el astronauta de la NASA Chris Williams, quien viajó al laboratorio en órbita como parte de un acuerdo de viaje compartido con Roscosmos, la contraparte rusa de la NASA.

La situación no es ideal. La NASA ha indicado reiteradamente que una sólida presencia de tripulación en la estación espacial es crucial para maximizar el valor y la productividad a bordo del laboratorio orbital, cuya operación y mantenimiento cuestan unos US$ 3.000 millones anuales.

Sin embargo, como señaló Meir, antes de que SpaceX comenzara a ofrecer a la NASA viajes rutinarios a la órbita para los astronautas de la agencia espacial, era común que solo tres astronautas estuvieran al mando de la estación espacial.

“En mi último vuelo, hace unos seis o siete años, hacíamos estos traspasos indirectos”, indicó Meir, refiriéndose al proceso de realizar un traspaso con los nuevos tripulantes en tierra en lugar de en órbita. “Era más raro tener un traspaso directo, en el que la otra tripulación permanecía a bordo antes de la llegada”.

Aun así, tener temporalmente tres tripulantes a bordo de la estación limita la cantidad de investigaciones que se pueden realizar. Isaacman ha señalado que considera prioritaria la investigación innovadora en el laboratorio orbital.

Este trabajo, según Isaacman, puede allanar el camino para nuevas estaciones espaciales comerciales que puedan reemplazar al antiguo laboratorio.

La NASA lleva mucho tiempo esperando que empresas del sector privado construyan estaciones espaciales en órbita baja para que la agencia espacial pueda centrarse en la exploración del sistema solar más profundo.

“Yo, como muchos entusiastas del espacio, sueño con el día en que tengamos múltiples estaciones espaciales comerciales en órbita baja”, declaró Isaacman durante una audiencia de confirmación en el Senado en diciembre. “Pero creo que para que ese modelo sea financieramente viable, debemos maximizar al máximo la vida útil restante de la Estación Espacial Internacional: llevar el máximo potencial científico y de investigación al espacio”.

Durante su estancia de aproximadamente ocho meses en la estación espacial, los astronautas de la Crew-12 llevarán a cabo diversos proyectos, incluyendo ecografías de sus vasos sanguíneos para investigar cambios en la circulación e investigación farmacéutica relacionada con las bacterias que causan neumonía.

El grupo también realizará un simulacro de aterrizaje lunar para evaluar cómo los cambios bruscos de gravedad afectan el cuerpo humano y la cognición.

