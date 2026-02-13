¿Quiénes son y qué sabemos de las víctimas del tiroteo en la escuela Tumbler Ridge en Canadá?

Por Issy Ronald, CNN

Tumbler Ridge es el tipo de pueblo donde todos se conocen. Y mientras la pequeña comunidad montañosa se recupera de uno de los peores tiroteos escolares de Canadá en décadas, es el tipo de lugar donde “todos van a estar de luto”, como dijo su alcalde Darryl Krakowka.

Al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas el martes cuando una sospechosa de 18 años mató a su madre y a su hermanastro antes de ir a la escuela secundaria del pueblo y matar al menos a cinco niños y una maestra. La policía identificó a la presunta atacante como Jesse Van Rootselaar, quien era transgénero y había hecho su transición hace unos seis años.

En los días siguientes, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) dio a conocer los nombres de las víctimas, mientras padres, familiares y amigos rendían homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Esto es todo lo que sabemos sobre ellos:

Hace apenas unas semanas, el padre de Abel Mwansa grabó un breve video de su hijo jugando con su teléfono en un restaurante, antes de levantar la vista y sonreir ampliamente para la cámara.

Abel tenía 12 años, estaba a punto de cumplir 13 el próximo mes y amaba tanto la escuela que lloró cuando su padre sugirió la educación en casa.

Abel, quien se mudó a Canadá desde Zambia en 2023 junto a su familia, amaba hacer experimentos y tenía un “futuro brillante”, tal vez como “líder, ingeniero (o) científico”, dijo su padre Abel Mwansa, Sr. en una serie de publicaciones en Facebook.

“Tuvimos un niño y yo estaba tan emocionado”, contó Mwansa, Sr. a CBC. “Terminé poniéndole mi nombre”.

Ezekiel Schofield tenía 13 años cuando murió. Para su abuelo, Peter, “todo se siente tan irreal”.

“Las lágrimas no dejan de fluir”, publicó en Facebook. “Tantas vidas jóvenes terminaron tan innecesariamente. Nuestros corazones están rotos no solo por Eziekiel, sino por cada familia afectada por esta tragedia”.

Kylie Smith era una artista talentosa y soñaba con ir a una escuela de arte en Toronto, dijo su familia en un comunicado difundido por la Real Policía Montada de Canadá.

“Era una persona hermosa. Le encantaba el arte y el anime. Quería ir a la escuela en Toronto, y la amábamos tanto. Le iba muy bien en la secundaria”, dijo su padre, Lance Younge, a CTV News. “Nunca le hizo daño a nadie”.

El hermano de Kylie, Ethan, de 15 años, se escondió en un armario de servicios durante el tiroteo y sobrevivió, contó Younge.

“Disfruté ese momento viéndolos entrar juntos por la puerta, por alguna razón”, agregó.

“No sabía que sería la última vez”.

Zoey Benoit era “resiliente, vibrante, inteligente, cariñosa y la niña más fuerte que podrías conocer”, dijo su familia en un comunicado difundido por la RCMP.

Añadieron que le encantaba pasar tiempo con su familia y “provocaba muchísimas risas y sonrisas en su presencia”.

Ticaria Lampert era apodada “Tiki-torch”, un juego de palabras con su nombre y una referencia a su tendencia de “siempre estar en una aventura para alegrar el día de alguien”, contó su madre Sarah a los periodistas el jueves.

Una de ocho hermanos, era el alma de su familia, capaz de ser “madura” como sus hermanos mayores o “como Tarzán” con sus hermanos menores, añadió su madre entre lágrimas.

Era la “reina de los tontos”, armada con “un saco de Papá Noel lleno de los peores chistes de papá que puedas imaginar”, dijo Lampert.

“No tenía prisa por crecer”, añadió Lampert. “Siempre será mi bebé”.

Shannda Aviugana-Durand, quien trabajaba en la escuela, fue una de las fallecidas.

Pertenecía al Sindicato General de Empleados de Columbia Británica, que representa a miles de trabajadores en la Columbia Británica y confirmó su muerte.

“Por respeto a su familia, compartiremos más información cuando sea apropiado”, agregaron.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos, compañeros de trabajo y a todos aquellos cuyas vidas tocó”.

Jennifer Jacobs, quien según la policía era la madre de la presunta atacante, fue hallada muerta en una casa en Tumbler Ridge.

En redes sociales usaba un nombre diferente, Jennifer Strang, según una revisión realizada por CNN.

Junto a sus hijos, llevó “una vida casi nómada” entre 2010 y 2015, mudándose varias veces entre Terranova, Grand Cache y Powell River, Columbia Británica, según dijo un juez al dictar sentencia en una disputa familiar en 2015.

Emmett Jacobs, de 11 años, también fue hallado muerto en la residencia. Era el hermanastro de la presunta atacante, según la policía.

La policía también informó este miércoles que la mayoría de las víctimas del tiroteo escolar en Tumbler Ridge son “bastante jóvenes” y que las familias aún están siendo notificadas sobre su situación.

Este artículo fue actualizado con nuevos desarrollos.

Con información de Lex Harvey, Max Saltman, Caitlin Danaher, Hira Humayun, Billy Stockwell, Christian Edwards y Catherine Nicholls, de CNN.