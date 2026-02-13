La CIA busca atraer a militares chinos para que ayuden a EE.UU. en un nuevo video en medio de una purga de oficiales en China

Por Zachary Cohen, CNN

La CIA está intensificando sus esfuerzos para reclutar espías chinos mediante la publicación de un nuevo video en mandarín este jueves, que apela directamente a los oficiales militares del país que pueden estar desilusionados con la corrupción en su Gobierno actual y con las extensas purgas del presidente Xi Jinping a altos mandos.

El video retrata a un oficial militar ficticio de rango medio “tomando la difícil decisión de mantenerse fiel a sus valores y forjar un mejor camino para su familia contactando a la CIA”, dijo un funcionario de la CIA a CNN.

“Cualquiera con capacidad de liderazgo inevitablemente será temido y eliminado sin piedad”, dice el narrador del video. “No puedo permitir que estos locos moldeen el futuro mundo de mi hija”.

El nuevo video busca reforzar el impulso de reclutamiento que la agencia lanzó el año pasado y ayudó a cultivar nuevas fuentes dentro de China, fundamentales para la recolección de inteligencia humana, dijo el funcionario de la CIA, sugiriendo que la agencia ha tenido cierto éxito recientemente al dirigirse a un Gobierno que históricamente ha sido difícil de penetrar.

“Continuaremos ofreciendo a los funcionarios y ciudadanos del Gobierno chino la oportunidad de trabajar juntos por un futuro más brillante”, dijo el director de la CIA, John Ratcliffe, en una declaración a CNN.

Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe enfatizó que China sería una de las principales prioridades de la agencia, y funcionarios estadounidenses han indicado que la CIA ha logrado avances al restablecer su red de fuentes dentro del país, que se pensaba perdida hace apenas unos años.

A partir de 2010, Estados Unidos perdió una serie de espías en China como parte de una campaña de contrainteligencia de dos años que The New York Times describió como “devastadora para la recolección de inteligencia”. Reconstruir esa red ha sido una tarea de años para los jefes de inteligencia.

Un funcionario de la CIA dijo a CNN que los videos han llevado con éxito al reclutamiento de nuevas fuentes de inteligencia dentro del país.

“Los videos están funcionando, y su muro no es perfecto”, dijo el funcionario, refiriéndose a la percepción de que el Gobierno de Xi se había protegido en gran medida de los ojos inquisitivos de las agencias de inteligencia estadounidenses.

La CIA cree que tiene la oportunidad de expandir potencialmente su visibilidad en el Gobierno de Xi —en parte— explotando su creciente represión contra el liderazgo militar de China.

Desde que asumió el poder en 2012, Xi ha buscado de manera constante controlar la jerarquía militar de China mediante purgas periódicas de altos mandos, que forman parte de una campaña contra la corrupción más amplia que hasta la fecha ha castigado a más de 200.000 funcionarios.

En los últimos años, la purga de Xi ha reducido la alta jerarquía militar, con más de 20 altos funcionarios militares sometidos a investigaciones o destituidos desde 2023.

Y ahora, funcionarios estadounidenses creen que Xi podría estar moviéndose para consolidar aún más el poder, señalando la destitución del máximo general de China a principios de este año en una reorganización sin precedentes que, según analistas, probablemente tenía la intención de asegurar aún más la lealtad de los oficiales dentro de las filas militares.

El nuevo video de reclutamiento es parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar lo que funcionarios estadounidenses consideran la principal amenaza estratégica que enfrenta Estados Unidos hoy y debilitar a un Gobierno chino que históricamente ha demostrado ser uno de los objetivos de inteligencia más difíciles de penetrar.

