Jugadores y equipos del All-Star Game de la NBA 2026 y cómo funciona el nuevo formato

Por Federico Leiva, CNN en Español

La NBA está lista para entregarle a los aficionados una nueva edición de su Juego de las Estrellas, u All-Star, como se lo conoce en inglés. La edición de 2026 llega con un formato renovado, en un nuevo intento de los organizadores por atrapar mayor audiencia, o, en el peor de los casos, no seguir perdiéndola.

El desafío es grande. Además de ausencias destacadas, como la de Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo por lesión, la NBA lucha contra una gran complicación para su armado de este evento, siempre sinónimo de espectáculo visual: la falta de timing. Dicho de otro modo, el mal momento en el que llega para que los protagonistas, vamos a decirlo literalmente, jueguen en serio.

A diferencia de lo que pasa en el fútbol americano, donde el Pro Bowl (el Juego de las Estrellas de la NFL) se juega al termino de la temporada regular y los playoffs (y solo antes del Super Bowl), el de la NBA llega en plena competencia, a menos de 30 partidos del cierre de la fase regular. Por eso, el incentivo para arriesgar el físico y ofrecer real competencia es, cuando menos, poco.

Sabiendo esto y buscando que el evento sea al menos novedoso, los organizadores apostaron por cambiar el formato, y apostar por un triangular.

Veinticuatro basquetbolistas fueron seleccionados para este evento, quedando repartidos en dos equipos formados enteramente por estadounidenses y uno por extranjeros.

Estos tres conjuntos se enfrentarán todos contra todos (sistema conocido como round robin) y los mejores dos jugarán también una final.

El nuevo formato tiene otra novedad extra: los partidos durarán solo 12 minutos, exactamente lo que dura un cuarto de los encuentros de la NBA (a nivel FIBA duran 10). Es decir que el evento total tendrá la duración de un partido completo: 48 minutos, repartidos en cuatro juegos de 12 cada uno.

Para este año también se terminó la votación por puesto, es decir que los jugadores más votados se ganaron su lugar, sin importar su lugar en la cancha. Los únicos que fueron seleccionados por fuera de la votación son los reemplazos de los lesionados (Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander y Giannis Antetokounmpo entre ellos), elegidos por el comisionado Adam Silver.

Estados Unidos “Estrellas”

Scottie Barnes – Toronto Raptors

Devin Booker – Phoenix Suns

Cade Cunningham – Detroit Pistons

Anthony Edwards – Minnesota Timberwolves

Jalen Johnson – Atlanta Hawks

Jalen Duren – Detroit Pistons

Chet Holmgren – Oklahoma City Thunder

Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers

Entrenador: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)

Estados Unidos “Rayas”

Jaylen Brown – Boston Celtics

Jalen Brunson – New York Knicks

Kevin Durant – Houston Rockets

De’Aaron Fox – San Antonio Spurs

Brandon Ingram – Toronto Raptors

LeBron James – Los Angeles Lakers

Kawhi Leonard – Los Angeles Clippers

Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers

Entrenador: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)

Resto del Mundo

Deni Avdija – Portland Trail Blazers

Luka Doncic – Los Angeles Lakers

Nikola Jokic – Denver Nuggets

Jamal Murray – Denver Nuggets

Norman Powell – Miami Heat

Alperen Sengun – Houston Rockets

Pascal Siakam – Indiana Pacers

Karl-Anthony Towns – New York Knicks

Víctor Wembanyama – San Antonio Spurs

Entrenador: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.