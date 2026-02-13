El Gobierno de EE.UU. planea retirar los cargos contra un venezolano que recibió un disparo de un agente federal en la pierna

Por Emma Tucker, CNN

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una moción que busca desestimar los cargos penales contra dos hombres venezolanos que, según las autoridades, agredieron a un agente federal que luego le disparó a uno de ellos en la pierna en Minneapolis el mes pasado, según documentos judiciales.

La moción para desestimar los cargos penales con perjuicio, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Minnesota, cita “pruebas recientemente descubiertas” descritas como “materialmente inconsistentes con las acusaciones” en la declaración jurada.

Julio Sosa-Celis, quien recibió un disparo en la pierna, y su coacusado Alfredo Alejandro Aljorna, fueron acusados ​​de complicidad, agresión forzosa, resistencia, oposición, impedimento, intimidación e interferencia con un agente del orden público federal en relación con el incidente del 14 de enero.

Videos obtenidos por CNN de familiares de Sosa-Celis que llamaron desesperadamente al 911 en busca de ayuda parecían contradecir al menos algunas de las afirmaciones de ICE sobre los sucesos previos al tiroteo.

Uno de ellos muestra una videollamada realizada por la pareja de Sosa-Celis, revisada por CNN, en la que parece decir que el conductor del auto no era Sosa-Celis, sino Aljorna.

La madre de Aljorna contó previamente a CNN que su hijo dijo que él era el que estaba siendo perseguido a pie por ICE, y que Sosa-Celis ya estaba dentro de la casa cuando el agente le disparó, no afuera, donde ICE aseguró que el funcionario descargó el arma.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que era Sosa-Celis quien conducía un vehículo que se estrelló y quien huyó a pie antes de que los agentes forcejearan con él en el suelo.

El DHS indicó que Sosa-Celis se resistió al arresto y comenzó a “agredir violentamente” a uno de sus funcionarios mientras otros federales realizaban una parada de tráfico selectiva.

Durante el forcejeo, dos personas más salieron de un apartamento cercano y atacaron al oficial con una pala de nieve y un palo de escoba. El agente, según el DHS, disparó entonces un “tiro defensivo” que impactó a Sosa-Celis en la pierna.

Frederick J. Goetz, abogado de Sosa-Celis, declaró a CNN que estaba encantado con la noticia y añadió: “Felicito a la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota por actuar correctamente. Esto demuestra la continua profesionalidad e integridad de los abogados de esa oficina”.

CNN se ha comunicado con el DHS y el DOJ, así como con un abogado de Aljorna, para solicitar comentarios sobre la moción.

Diego Mendoza, Caroll Alvarado y Alaa Elassar de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.