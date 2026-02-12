Rusia confirma que está en contacto con Cuba para “discutir opciones de asistencia”

Por Anabella González, CNN en Español

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este jueves que Rusia “analiza opciones” para brindar asistencia a Cuba en medio de la presión de Estados Unidos por la interrupción del suministro de petróleo a la isla, y que “no desea ninguna escalada” con el Gobierno del presidente Donald Trump.

“Estamos en contacto con nuestros amigos cubanos y estamos analizando opciones para brindarles asistencia”, dijo Peskov durante su rueda de prensa habitual, y afirmó además que “no discutirán estos asuntos públicamente en este momento”.

Las declaraciones del funcionario son en respuesta a la información publicada por el medio de noticias ruso Izvestia, que señaló que Rusia prepara un cargamento de petróleo para enviar a la isla, citando fuentes diplomáticas de la embajada de Rusia en Cuba.

El operativo militar de EE.UU. el 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, fue un golpe determinante para el malestar que hoy atraviesa Cuba. Venezuela, un aliado regional clave de la isla, exportaba petróleo al país, un suministro ahora interrumpido.

Apagones prolongados, desabastecimiento de combustible, fallas eléctricas que interrumpen las actividades cotidianas y los servicios en hospitales, escuelas y cocinas son una constante. Y si bien no se trata de situaciones nuevas, se han profundizado ante las medidas de EE.UU.

En ese contexto, el Gobierno de Trump amenaza con imponer aranceles a los países que envíen crudo a La Habana, entre ellos México, uno de los principales proveedores de la isla.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes que los envíos de crudo a la isla están “detenidos”, pero sí envió dos barcos con más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene personal para ayuda humanitaria.

Por su parte, Peskov dejó en claro que el Kremlin “no desea ninguna escalada”, al ser consultado respecto de la imposición o el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos a países que cooperen con Cuba. “Confiamos en un diálogo constructivo y en la resolución de los problemas existentes mediante el diálogo”, afirmó.

México y Rusia son uno de los pocos aliados que le quedan a Cuba.

Días atrás, el funcionario de Rusia se había referido a la tensión entre Cuba y Estados Unidos y calificó a las acciones del Gobierno estadounidense como un “estrangulamiento” que estaba causando dificultades a la isla.

Con información de Anna Chernova, de CNN.