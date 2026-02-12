Los músicos que han marcado la carrera de Bad Bunny

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Tanto el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX del domingo como el álbum “Debí tirar más fotos” dejaron claro cuáles son las influencias musicales del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Es una lista que incluye artistas de distintos géneros musicales, desde pioneros del reggaetón hasta leyendas de la salsa y la balada romántica.

A continuación, las figuras que han servido de referencia para el músico puertorriqueño.

Nacido en Puerto Rico en 1972, Tego Calderón fue mencionado expresamente por Bad Bunny durante su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX. Calderón es una de las principales figuras del reggaetón y el hip hop en la isla, con una carrera que comenzó hacia 1996, pero que tuvo su gran éxito en 2003 con el álbum “El Abayarde”. Los temas sociales y políticos son recurrentes en las letras de Calderón, lo que también se aprecia en “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny.

Al igual que Tego Calderón, el género del reggaetón y el latin trap proporcionó otros dos artistas que han marcado la carrera de Bad Bunny. Es el caso de Vico C y de Daddy Yankee. A éste último, nacido en Puerto Rico en 1976, se le ha llamado “el rey del reggaetón” debido a la proyección internacional que le dio al género con su canción más conocida, “Gasolina”. Además, Daddy Yankee colaboró con Luis Fonsi en el éxito “Despacito”, en 2017, que se convirtió en la primera canción en español que llegó al puesto #1 de las listas Billboard desde “Macarena” de Los del Río en 1996.

En “Nuevayol”, la primera canción del álbum “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny utiliza un “sample” de la canción “Un verano en Nueva York” por Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico. Fundada en 1962 por Rafael Ithier, fallecido en diciembre de 2025, el Gran Combo es probablemente la agrupación de salsa más influyente de Puerto Rico, al punto que hay quien la llama “la universidad de la salsa” por el gran número de músicos que han pasado por sus filas. Varias generaciones han crecido escuchando su música en la isla.

Héctor Lavoe (1946-1993) es quizás el cantante de salsa puertorriqueño más influyente de la década de 1970, junto con Cheo Feliciano e Ismael Rivera. Tanto en sus álbumes solistas o como artistas invitado en la Fall All Stars, Lavoe grabó temas considerados clásicos en el género, como “El cantante”, “Periódico de ayer”, “Bandolera”, “El malo” y “Canto a Borinquen”, entre otros.

Bad Bunny también ha citado al cantautor mexicano Juan Gabriel (1950-2016), como un músico que siempre se escuchaba en su casa desde niño.

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1971, pero criado en Guaynabo, Puerto Rico, Elvis Crespo es uno de los intérpretes de merengue de finales de la década de 1990 e inicios de los años 2000. “Suavemente” fue su primer éxito en todo el continente. Ademas de Crespo, Bad Bunny también ha mencionado la influencia de otros artistas del género tropical, como Don Omar y Wisin & Yandel.

Bad Bunny invitó a Lady Gaga a su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, pues ha reconocido que es fan de su música y que la usa como referencia a la hora de concebir sus presentaciones en concierto. Además, el músico puertorriqueño ha dicho que también gusta de las música rock y pop, como la de las agrupaciones Blink-182 y Gorillaz.

