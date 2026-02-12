Chile destinará fondos a UNICEF para apoyar a Cuba ante “catástrofe humanitaria” que afecta a la isla

Por CNN en Español

El Gobierno de Chile informó este jueves que realizará un aporte al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para apoyar la respuesta ante la “catástrofe humanitaria” que afecta a Cuba, por instrucción del presidente Gabriel Boric, en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el canciller Alberto van Klaveren, quien precisó a través de un comunicado que la contribución se canalizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

Según detalló la Cancillería, la agencia de Naciones Unidas mantiene operaciones en la isla con intervenciones orientadas a la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

El Gobierno de Boric, que dejará el poder en marzo cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast, expresó su solidaridad con el pueblo cubano ante la “catástrofe humanitaria” que enfrenta, situación que, dijo, se ha visto agravada por el endurecimiento del bloqueo energético que mantiene EE.UU. sobre la isla.

Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar en la que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y ha evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.

En medio de la crisis, el Gobierno cubano ha implementado una serie de medidas para garantizar servicios básicos, desde el racionamiento de combustible y las restricciones a la circulación de autobuses en La Habana hasta el cierre temporal de algunos hoteles, otro sector clave para la economía turística de la isla.

Chile reiteró su rechazo y condenó “cualquier medida o sanción unilateral” que impacte directamente en las condiciones de vida de la población cubana.

México también envió apoyo a la isla. Este jueves llegaron dos barcos con ayuda humanitaria enviados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, cargados de 814 toneladas de alimentos y otros productos.

El Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza fue establecido en 2006 mediante la Ley N° 20.138, que autoriza al Presidente de la República a efectuar aportes de hasta US$5 millones anuales a fondos, programas y agencias del sistema de Naciones Unidas, en el marco de iniciativas para combatir el hambre y la pobreza.

