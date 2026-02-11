Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca

Por CNN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump, según un funcionario.

CNN captó en video la camioneta de Netanyahu —con una banera israelí y una estadounidense— junto al Ala Oeste.

La prensa no puede acceder a la reunión por el momento.

Antes de la reunión, Netanyahu se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en Blair House. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Leiter, publicó una foto de la reunión y escribió que el grupo discutió “importantes desarrollos geoestratégicos” en la región.

Esta es la séptima reunión de Netanyahu con Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Netanyahu declaró poco antes de partir hacia Washington que Gaza estaría entre una serie de temas a tratar durante su reunión con Trump.

Estados Unidos anunció el inicio de la siguiente fase del plan de alto el fuego en Gaza a mediados de enero, tras la formación de un nuevo comité encargado de administrar el enclave.

La conclusión de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos, negociado por Estados Unidos y que entró en vigor a mediados de octubre, se produjo después de que los restos del último rehén israelí fallecido en Gaza fueran devueltos a Israel en enero, y el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto se reabriera parcialmente la semana pasada.

Trump ha presionado para que el alto el fuego avance a su segunda fase, junto con los planes para una junta de gobierno y un comité tecnocrático palestino que gestione Gaza. Sin embargo, Netanyahu ha seguido insistiendo en que Hamas debe desarmarse antes de que pueda comenzar cualquier reconstrucción en el destrozado enclave.

En enero, el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff declaró que la segunda fase del plan se centraría en la “desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo se implementarían las disposiciones más polémicas.

La visita de Netanyahu a Washington también coincide con la adopción por parte de Israel de una serie de medidas radicales para reforzar su control sobre la Ribera Occidental ocupada.

Con información de Mohammed Tawfeeq y Kit Maher de CNN.

