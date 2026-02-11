Tiroteo escolar en Canadá deja al menos nueve muertos y es el peor del país en décadas

Por Lex Harvey, CNN

Un remoto pueblo de montaña en Canadá se vio sacudido por el tiroteo escolar más mortífero ocurrido en décadas en el país, cuando una persona armada mató al menos a nueve personas.

La policía encontró seis personas muertas y decenas de heridas al llegar a la escuela secundaria en Tumbler Ridge, un pueblo de tan solo 2400 habitantes en el noreste de Columbia Británica, a primera hora de la tarde del martes. Otra persona falleció camino al hospital, según informó la policía.

Se cree que la persona sospechosa, que fue encontrada muerta en la escuela con una lesión autoinfligida, mató a dos personas más, cuyos cuerpos fueron descubiertos en una casa del municipio.

Dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero desde la escuela al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales. Unas 25 personas más también estaban recibiendo atención médica en un centro médico local, según informó la policía.

En una alerta de emergencia enviada a los teléfonos de los residentes, las autoridades describieron a la persona sospechosa como una mujer de cabello castaño que llevaba puesto un vestido, según CBC News, afiliada de CNN.

La Policía conoce la identidad de la persona que habría perpetrado la masacre, que también fue hallada muerta en la escuela con una herida autoinfligida, pero no ha dado más detalles y se ha negado a confirmar si se trataba de una persona menor de edad.

Los oficiales no nombraron a ninguna de las víctimas el martes por la noche y no dijeron cuántos de los muertos eran niños.

“No estamos en condiciones ahora de comprender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia”, dijo el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica.

“Creo que tendremos dificultades para determinar el ‘por qué’, pero haremos todo lo posible para determinar qué sucedió”, dijo.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá, un país con leyes de armas mucho más estrictas que las de Estados Unidos, y los tiroteos escolares de esta escala son casi desconocidos.

En 2023, el 38 % de los homicidios en Canadá involucraron un arma de fuego, mientras que el 76 % de los homicidios en los EE. UU. estuvieron relacionados con armas de fuego, según un análisis del organismo nacional de estadísticas de Canadá que utilizó datos informados por la policía de los programas de Informes Uniformes de Delitos en ambos países.

La posesión de armas en Canadá también es mucho menos común que en Estados Unidos. Según el proyecto Small Arms Research, hay 121 armas de fuego por cada 100 residentes en Estados Unidos, en comparación con una estimación de 35 armas por cada 100 residentes en Canadá.

Tumbler Ridge es un pueblo de postal situado en las faldas de las Montañas Rocosas en el oeste de Canadá, a 680 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

La masacre ha dejado a la unida comunidad tambaleándose.

“Conoceré a cada víctima. Llevo aquí 19 años y somos una comunidad pequeña”, declaró a CBC el alcalde de la ciudad, Darryl Krakowka. “No los llamo residentes. Los llamo familia”.

La escuela secundaria tiene solo 175 estudiantes desde el séptimo hasta el duodécimo grado, según el sitio web de la provincia.

Darian Quist, un estudiante de 12º grado, dijo a CBC que pasó dos horas atrincherado dentro de su salón de clases con sus compañeros hasta que llegó la policía para escoltarlos fuera.

“La realidad está empezando a asentarse”, dijo Quist. “Creo que conocí a alguien, pero todo está muy fresco todavía”.

El último tiroteo escolar de esta magnitud en Canadá tuvo lugar en 1989, cuando un hombre armado mató a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal. La masacre provocó una reflexión nacional sobre la violencia contra las mujeres y condujo a leyes más estrictas sobre armas de fuego.

“Este tipo de cosas parecen ocurrir en otros lugares, no cerca de casa”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, en una conferencia de prensa el martes.

No podemos imaginarnos lo que está pasando la comunidad. Pero sé que nos impulsa a abrazar a nuestros hijos con más fuerza esta noche.

La policía no ha proporcionado información sobre el tipo de arma utilizada en el ataque del martes. Es ilegal comprar un fusil de asalto en Canadá, el mismo tipo de arma utilizado en varios de los tiroteos escolares más mortíferos de Estados Unidos.

Este es el segundo homicidio masivo en Columbia Británica en menos de un año. En abril pasado, un hombre atropelló con su todoterreno a una multitud en un festival callejero filipino en Vancouver, matando a 11 personas.

Tras la tragedia, las escuelas de Tumbler Ridge han estado cerradas por el resto de la semana, según el sitio web del distrito escolar.

Larry Neufeld, miembro del parlamento provincial de Peace River South, que abarca la ciudad, calificó el tiroteo de “trágico y profundamente perturbador” en una declaración publicada en las redes sociales.

“Esta es una ciudad pequeña y muy unida, y el impacto de un evento como este lo siente todo el mundo”, dijo Neufeld.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo en una publicación a X que sus “oraciones y más sentido pésame están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

Hira Humayun de CNN colaboró ​​con este informe.

