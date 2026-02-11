Skip to Content
Regulador estadounidense cierra el espacio aéreo de El Paso durante 10 días por motivos de seguridad

today at 2:05 AM
Published 2:30 AM

Por Karina Tsui, CNN

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. ha emitido una restricción temporal que detiene temporal e inmediatamente todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y una zona del sur de Nuevo México durante 10 días.

Según el sitio web de la FAA, la pausa sobre El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, se debe a “razones especiales de seguridad”.

El Aeropuerto Internacional de El Paso, que emitió un aviso el martes por la noche, informó que todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general permanecerían suspendidos hasta el 20 de febrero.

La FAA emitió la restricción “con poca antelación” y el personal del aeropuerto se ha comunicado con la agencia para obtener más orientación, señaló el aeropuerto en otra declaración a KFOX, afiliada de CNN.

CNN se ha comunicado con la FAA y el Aeropuerto Internacional de El Paso para obtener más información.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

