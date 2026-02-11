Los demócratas piden reforma al DHS a cambio de no cerrar el Gobierno; los republicanos instan a Trump no ceder

Por Lauren Fox y Sarah Ferris, CNN

La advertencia de los republicanos al presidente Donald Trump es cada vez más clara, con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a solo días de un posible cierre: no ceder ante la presión pública en un tema central de su campaña.

Aunque la Casa Blanca ha colaborado con los demócratas sobre reformas al DHS, un grupo creciente de miembros ha instado a Trump y a su equipo a adoptar una postura firme y defender las prioridades del Partido Republicano, como endurecer las medidas contra las llamadas ciudades santuario a cambio de cualquier exigencia demócrata sobre la aplicación federal de las leyes de inmigración.

Una de esas peticiones provino del senador republicano de Misuri Eric Schmitt, quien pasó el fin de semana jugando golf y viendo el Super Bowl con el presidente. Según el punto de vista de Schmitt, el presidente no necesita ceder ante las demandas del otro partido, incluso con la fecha límite crítica de financiamiento acercándose en el Capitolio.

“No deberíamos, de ninguna manera, debilitar a ICE”, dijo Schmitt a CNN. “El presidente Trump hizo campaña sobre este tema. Por lo tanto, repito, creo que esto nos beneficia y, si los demócratas quieren seguir por este camino, solo pueden salir perdiendo”.

Reforzar la determinación de los republicanos si el proyecto de ley emblemático de Trump del verano pasado inyectó miles de millones al DHS para la aplicación de la ley de inmigración, suficiente, según ellos, para cubrir las operaciones durante meses, si no años, por venir. Argumentan que el impacto de un cierre se sentiría principalmente en otros programas como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), lo que, según dicen, dificultaría a los demócratas defender su postura en un estancamiento prolongado.

“No sé por qué estamos considerando iniciativas de política pública en proyectos de ley de financiamiento. Si quieren debatir y presentar este plan de 20 puntos en una ley, tengamos el debate. Perderán”, retó Schmitt. (Los demócratas han enviado a la Casa Blanca una serie de exigencias que van desde requerir el uso de cámaras corporales para los agentes hasta limitar las patrullas itinerantes).

Tras la muerte de Alex Pretti, pareció abrirse en el Congreso una ventana para negociar sobre las polémicas y complejas tácticas de control de migración, una oportunidad poco común pero seria para que los legisladores encontraran un punto medio en un tema que los ha dividido durante décadas. Sin embargo, después de dos semanas de conversaciones tensas, negociaciones estancadas y recriminaciones públicas, ambas partes parecen replegarse a sus posiciones tradicionales sobre el tema.

La Casa Blanca había presionado a los republicanos para que financiaran el resto del Gobierno mientras negociaban por separado el financiamiento del DHS, pero los conservadores se han envalentonado recientemente al ver que el presidente puede capear fácilmente un cierre parcial con un coste político mínimo, mientras culpa a los demócratas de ser indulgentes en la aplicación de las leyes migratorias.

“He dejado claro que no apoyaré nada que considere perjudicial para las fuerzas del orden”, dijo recientemente el senador republicano por Missouri Josh Hawley a periodistas en el Capitolio.

El senador Bernie Moreno afirmó que, en su opinión, “ellos [los demócratas] pueden aprobar el proyecto de ley de asignaciones del DHS o pueden cerrar FEMA, la Guardia Costera, la TSA, el Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés). Eso depende de ellos”.

“Yo no ofrecería nada. Ese es mi punto de vista”, agregó el republicano por Ohio.

Muchos demócratas, por su parte, interpretaron inicialmente los comentarios republicanos sobre las tácticas de ICE como un reconocimiento implícito de que el Gobierno pudo haber ido demasiado lejos en sus esfuerzos por intensificar las deportaciones en las principales ciudades del país.

En el partido, muchos consideran que la muerte de Pretti y de Renee Nicole Good a manos de agentes federales en Minneapolis representa un momento decisivo que exige reformas significativas al Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos, incluso si eso implica el riesgo de otro cierre prolongado, pocos meses después de que un cierre histórico dejara escasas concesiones por parte del Gobierno.

“Es realmente importante que la secretaria Noem no permita que un grupo de agentes sin la debida capacitación —voy a utilizar ese término de forma imprecisa— aterrorice a nuestras comunidades”, dijo la senadora demócrata por Nevada Jacky Rosen.

Las negociaciones con la Casa Blanca continúan. El senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, un aliado cercano del presidente, dijo a los periodistas el miércoles por la noche que los líderes republicanos ofrecieron a los demócratas una resolución continua de cuatro semanas para mantener el Gobierno en funcionamiento mientras siguen las conversaciones.

Sin embargo, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha indicado que es poco probable que sus miembros respalden siquiera un proyecto de gasto a corto plazo para financiar la agencia mientras continúan las negociaciones, dado el escaso progreso alcanzado.

“Estamos a tres días de un cierre del DHS y los republicanos no se han tomado en serio la negociación de una solución que limite a ICE y detenga la violencia. Los demócratas no apoyarán una resolución continua para extender el statu quo”, publicó Schumer en X el miércoles.

Los líderes republicanos han sugerido que podrían enviar a los miembros a casa el jueves para un receso semanal programado regularmente si un acuerdo para mantener la financiación del DHS sigue fuera de alcance, lo que dejaría expirar los fondos.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha intentado sostener que las conversaciones avanzan en la dirección correcta. Pero muchos otros miembros de su partido se muestran escépticos y acusan a sus oponentes de utilizar la lucha por la financiación para demostrar a su base liberal que se oponen a las redadas de deportación de Trump.

“Están clamando por un cierre del Gobierno”, dijo el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, a los periodistas el martes, mientras que otra destacada republicana, la diputada Lisa McClain, afirmó estar “furiosa con los demócratas que están tan desesperados por satisfacer a su base activista que preferirían cerrar FEMA, la TSA e incluso la Guardia Costera”.

Incluso si los líderes y la Casa Blanca lograran llegar a un acuerdo, no está claro que ninguno de los dos partidos lo aceptara plenamente, dada la polarización que ha alcanzado la cuestión de la aplicación de las leyes de inmigración de Trump.

“Si llegan a un acuerdo, será difícil conseguir que demócratas y republicanos voten a favor”, dijo el senador por Louisiana John Kennedy. “Creo que, aunque le dieran hoy a Chuck todo lo que quiere, no podría garantizar los votos demócratas, y los republicanos van a querer medidas firmes contra las ciudades santuario”.

