La industria china de IA parece imparable en la carrera por superar a sus rivales estadounidenses. ¿Pero lo es?

Por Juan Liu, CNN

Cuando los principales actores de inteligencia artificial de China se reunieron en un encuentro histórico en Beijing en enero, una pregunta estaba en el centro de atención: ¿Cuáles son las posibilidades de que una empresa china de IA supere a los líderes estadounidenses en los próximos tres a cinco años?

La respuesta de un destacado científico de IA presente en la reunión fue sorprendentemente contundente: “Por debajo del 20 %”, afirmó Justin Lin, director técnico de los modelos de IA Qwen del gigante tecnológico chino Alibaba. “Y creo que un 20 % ya es muy optimista”.

Esta evaluación, que da mucho que pensar, contrasta marcadamente con un año de titulares que celebraban el auge de la inteligencia artificial en China.

Desde que la pequeña empresa poco conocida DeepSeek sorprendió al mundo con un poderoso modelo de inteligencia artificial que, según afirma, fue construido a una fracción del costo de sus equivalentes estadounidenses, las empresas chinas han encabezado las descargas mundiales de modelos de libre uso y han recaudado enormes sumas en sus debuts en el mercado.

Sin embargo, a pesar de la fanfarria, algunos destacados desarrolladores chinos de IA han advertido que China podría haberse quedado aún más rezagada en el desarrollo de modelos de vanguardia. Los expertos señalan el acceso restringido a chips avanzados y la escasez de capital como limitaciones persistentes.

Lin no estaba solo. Tang Jie, fundador de una de las destacadas startups chinas de inteligencia artificial, Z.ai, también conocida como Zhipu, afirmó que la brecha de rendimiento entre los modelos chino y estadounidense “podría estar ampliándose”.

“En algunas áreas puede que estemos haciéndolo bastante bien, pero también debemos reconocer los desafíos y las brechas que aún enfrentamos”, dijo en la misma reunión de Beijing.

Pero esa evaluación no significa que la industria de IA de China esté estancada.

Las limitaciones para acceder a chips de alto rendimiento y capital, así como el ecosistema tecnológico único del país, han impulsado una estrategia divergente de la de Estados Unidos: hacer que los modelos de IA estén disponibles para uso público o en código abierto.

La estrategia, que Beijing y los desarrolladores consideran una forma de acelerar el progreso y competir con sus rivales estadounidenses, ha ayudado a las empresas chinas a obtener avances notables. Las empresas están implementando agresivamente aplicaciones de IA basadas en estos modelos para usos prácticos. Las industrias están integrando la tecnología en la manufactura, el comercio electrónico y la robótica.

En un discurso televisado de Año Nuevo , el líder chino Xi Jinping elogió las crecientes capacidades innovadoras del país, citando modelos de IA que están “avanzando rápidamente” y lo que llamó “avances” en chips nacionales, mientras Beijing impulsa la autosuficiencia tecnológica.

Qwen, por ejemplo, superó a Llama de Meta el pasado septiembre como el modelo abierto más descargado en Hugging Face, una importante plataforma de modelos y herramientas de IA. Incluso empresas estadounidenses como Airbnb lo han adoptado para impulsar la atención al cliente con IA.

Una ola sin precedentes de salidas a bolsa de empresas chinas de inteligencia artificial también se ha desatado en Hong Kong. En enero, las startups unicornio Z.ai y MiniMax, ambas desarrolladoras de modelos abiertos competitivos, salieron a bolsa, recaudando 560 y 620 millones de dólares respectivamente, con el precio de sus acciones disparado.

Las empresas tecnológicas globales están tomando nota. En diciembre, Meta anunció la adquisición de Manus, una empresa de agentes de IA fundada en China y posteriormente reubicada en Singapur. Si bien el acuerdo ha desencadenado el proceso de revisión regulatoria de Beijing , lo que plantea la posibilidad de que se deshaga, es un testimonio de los avances en la tecnología de IA china.

DeepSeek, que surgió como un símbolo del auge de la inteligencia artificial en China después de lanzar un modelo abierto hace un año que ofreció un rendimiento casi líder en la industria con muchos menos recursos, también está a punto de presentar un nuevo modelo con capacidades de codificación mejoradas a finales de este mes.

Un factor clave del impulso de la IA en China reside en su agresiva adopción de modelos abiertos, un cambio impulsado por el éxito rotundo de DeepSeek. Desde entonces, los laboratorios chinos de IA se han sumado a la tendencia de los modelos abiertos.

El giro hacia modelos abiertos en China “ha reducido drásticamente los costos para los desarrolladores y las empresas”, dijo Poe Zhao, analista y fundador de Hello China Tech, un boletín centrado en la industria tecnológica del país.

“Los proveedores de la nube como Alibaba utilizan modelos abiertos para impulsar la adopción de la nube; las empresas emergentes utilizan la apertura para crear ecosistemas de desarrolladores rápidamente”.

Las empresas chinas no fueron pioneras en el concepto de modelos abiertos. Meta fue una de las grandes tecnológicas que apostó por el código abierto con su modelo Llama a principios de 2023, aunque la mayoría de los gigantes estadounidenses han evitado en gran medida este enfoque para proteger su propiedad intelectual.

El auge de los modelos abiertos en China hizo que su uso global se disparara desde un minúsculo 1,2 % a fines de 2024 a casi un 30 % el año pasado, según un estudio de fines de 2025 de OpenRouter, un mercado de modelos de IA.

Solo Alibaba, por ejemplo, ha lanzado más de 400 modelos Qwen abiertos, generando más de mil millones de descargas hasta principios de este mes, según la compañía.

“El código abierto se ha convertido, hasta cierto punto, en un consenso industrial en China”, dijo Lian Jye Su, analista jefe de Omdia, una empresa de investigación tecnológica.

La estrategia no sólo reduce costos sino que también disminuye la exposición de las empresas chinas a los riesgos geopolíticos.

“Si un día toda la compañía fuera sancionada (por EE.UU.), entonces al menos los productos basados ​​en sus modelos de código abierto aún podrían ser utilizados por otros”, dijo Su.

Detrás de la estrategia también hay una dura realidad económica.

“No hay otra opción. La razón es que los chinos, al igual que los consumidores y las empresas, no pagan por el software”, afirmó Jenny Xiao, socia de Leonis Capital, una firma de capital de riesgo especializada en IA.

Pero mientras los modelos chinos dominan el espacio de modelos abiertos, los modelos cerrados desarrollados por pesos pesados ​​estadounidenses, como GPT de OpenAI, Gemini de Google y Claude de Anthropic, siguen dominando los indicadores de rendimiento general. Según OpenRouter, los modelos cerrados aún representan aproximadamente el 70 % del total de descargas.

La brecha de rendimiento entre los modelos chino y estadounidense, si bien no es enorme, persiste en gran medida debido a limitaciones en potencia informática y capital.

“OpenAI, Anthropic y otras empresas estadounidenses están invirtiendo una cantidad masiva de recursos en investigaciones de última generación, mientras que nosotros estamos relativamente limitados”, dijo Lin de Alibaba.

Los controles de exportación de Washington han impedido a las empresas chinas obtener chips de vanguardia, como el Blackwell de Nvidia y la serie Rubin, recientemente lanzada , así como el equipo necesario para su fabricación. Recurrir a fabricantes de chips nacionales para obtener semiconductores menos avanzados tampoco soluciona el problema de estos desarrolladores de modelos de IA.

“Su problema es que no pueden conseguir el volumen”, dijo Paul Triolo, experto en China y tecnología de la consultora Albright Stonebridge, ya que las restricciones estadounidenses también obstaculizan la capacidad de los fabricantes de chips chinos para escalar la producción.

Si bien Trump ha aprobado la exportación de los chips H200 de Nvidia, dos generaciones después de Rubin, China aún no ha dado luz verde oficialmente a su importación. Triolo afirmó que esto pone a Beijing en una situación difícil, ya que sopesa la necesidad a corto plazo de chips avanzados frente a su afán de autosuficiencia.

DeepSeek, Alibaba y otros gigantes tecnológicos chinos como ByteDance y Tencent recibieron aprobaciones condicionales de Beijing para comprar una cierta cantidad de H200, informó Reuters el mes pasado, citando fuentes anónimas.

A diferencia de las startups estadounidenses, que pueden recaudar múltiples rondas de financiación de capital riesgo, las empresas chinas de IA se enfrentan a una base de inversores más reducida y a una creciente presión para demostrar rápidamente su viabilidad comercial. Esto está obligando a empresas como Z.ai y Minimax a cotizar en bolsa antes que sus competidores estadounidenses.

“Muchas de estas empresas chinas están tratando de salir lo antes posible, porque están quemando mucho efectivo y entrar en el mercado público es la forma más fácil de hacerlo”, dijo Xiao de Leonis Capital.

A este desafío se suma el mercado interno de China, que es más pequeño y a menudo exige una gran personalización, lo que dificulta que los desarrolladores de modelos de IA obtengan ganancias, añadió.

Aun así, los expertos advierten que no hay que subestimar las perspectivas a largo plazo de China.

Las empresas chinas se han destacado por la rápida implementación de aplicaciones orientadas al consumidor y la integración de IA en el uso industrial, afirmó Deepika Giri, jefa de investigación de IA en la firma de investigación de mercado IDC.

Incluso con las limitaciones de los modelos de IA de China, la tecnología se está volviendo cada vez más omnipresente, afirmó. “Quizás no sea el mejor modelo disponible a nivel mundial, pero aun así se están integrando, por lo que la industrialización de la IA avanza a un ritmo vertiginoso”.

Beijing también ha hecho de la aplicación de IA una prioridad, presentando el mes pasado un plan de acción para profundizar el uso de IA en la manufactura, parte de una estrategia nacional para modernizar su sector industrial.

Desde modelos abiertos hasta aplicaciones en el mundo real, China ha demostrado que las limitaciones no le han impedido ganar terreno.

Yao Shunyu, un ex investigador de OpenAI que recientemente se unió a Tencent como su científico jefe de IA, dijo que China ha demostrado repetidamente una capacidad para “alcanzar o replicar muy rápidamente” los desarrollos tecnológicos occidentales y en algunas áreas “seguir haciéndolo incluso mejor”.

En sus comentarios en la misma cumbre con Tang y Lin en Beijing, señaló como ejemplos el poderoso sector manufacturero del país y la producción de vehículos eléctricos.

Para Yao, sin embargo, el mayor desafío que enfrenta China al intentar superar a Estados Unidos es cultural: una escasez de personas dispuestas a asumir riesgos, a pesar de la abundancia de talento de primer nivel.

“¿Podemos realmente liderar la creación de nuevos paradigmas? Creo que este es, en cierto sentido, el problema clave que China aún debe resolver”, afirmó.

Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.