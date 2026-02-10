Trump le dijo a la Policía a mediados de la década del 2000 que “todo el mundo conocía” la mala conducta de Epstein

Por Samantha Waldenberg, Kevin Liptak y Kit Maher, CNN

Poco después de que la investigación policial sobre Jeffrey Epstein se hiciera pública a mediados de la década del 2000, Donald Trump llamó al Departamento de Policía de Palm Beach, Florida, para expresar su gratitud, según un documento recientemente publicado.

“Menos mal que lo están deteniendo”, dijo Trump, según el documento. “Todos sabían que estaba haciendo esto”.

Es probable que el documento, que es un registro escrito de una entrevista del FBI que un exjefe de policía del condado de Palm Beach declaró al Miami Herald haber concedido en 2019, genere más preguntas sobre cuándo y qué sabía específicamente Trump sobre Epstein y sus crímenes. El presidente Trump y la Casa Blanca han afirmado repetidamente que Trump rompió relaciones con Epstein a principios de la década de 2000, tras considerarlo un “pervertido”.

El Miami Herald informó que la entrevista registrada en el documento fue con Michael Reiter, cuyo nombre está censurado. Reiter era el jefe de policía de Palm Beach al momento de la llamada, que aparentemente tuvo lugar alrededor de 2006, según el Herald.

De acuerdo con el documento del FBI, Trump le dijo en la llamada que la gente en Nueva York sabía que Epstein era repugnante. Y afirmó que Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, era “agente de Epstein”, añadiendo que “es malvada y que hay que centrarse en ella”.

Trump también afirmó haber estado cerca de Epstein una vez cuando había adolescentes presentes y “salió pitando de allí”, según el documento. Trump fue una de las “primeras personas” en llamar al Departamento de Policía de Palm Beach cuando se descubrió que estaban investigando a Epstein, según el documento, que se encuentra entre los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia en virtud de una nueva ley aprobada por el Congreso.

La Casa Blanca remitió una solicitud de comentarios al Departamento de Justicia. Un funcionario del Departamento de Justicia declaró: “No tenemos conocimiento de ninguna prueba que corrobore que el presidente contactó a las fuerzas del orden hace 20 años”. La empresa de seguridad privada de Reiter respondió a un correo electrónico solicitando comentarios: “Michael Reiter no está participando en entrevistas en este momento”.

La incógnita sobre qué sabía Trump sobre Epstein y sus crímenes ha empañado el segundo mandato del presidente ante el renovado interés en la historia y la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto. Trump ha afirmado que ambos eran amigos en la década de 1990 y compartían círculos en Palm Beach, antes de una pelea a principios de la década de 2000 que resultó en la expulsión de Epstein de su club en Mar-a-Lago por parte de Trump.

Trump ha dicho que el enfrentamiento estuvo motivado por los intentos de Epstein de robarle a sus empleados, pero ha negado tener conocimiento de sus crímenes.

“La idea de que se lleven a gente que trabajaba para mí es mala”, declaró Trump a la prensa en julio. “Sacó a gente del spa, la contrató él; en otras palabras, se fueron”.

“Cuando me enteré, le dije: ‘No queremos que se lleve a nuestra gente, sea en un spa o no’. No quiero que se lleve a nadie, y estuvo bien, pero poco después lo volvió a hacer y le dije: ‘Fuera de aquí’”, dijo Trump.

Trump afirmó creer que una de las personas secuestradas era Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes más prominentes de Epstein, quien posteriormente se suicidó. Sin embargo, más tarde esa semana, Trump declaró a la prensa que desconocía por qué las habían secuestrado de su club.

La descripción que Trump hace de Maxwell como “malvada” en el documento contrasta con su reacción ante su arresto en 2020. En aquel momento, dijo: “Solo le deseo lo mejor”. Maxwell cumple una larga condena de prisión por tráfico sexual.

Si bien Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda durante su última declaración ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, su abogado afirmó que estaría dispuesta a “hablar con total sinceridad si el presidente Trump le concediera el indulto”. En una entrevista previa con el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, Maxwell afirmó que “nunca” había oído a Epstein ni a nadie decir que Trump hubiera hecho nada inapropiado.

Trump dijo a CNN en julio que no había pensado en otorgar un indulto o una conmutación de la pena a Maxwell, aunque no lo descartó.

“Es algo en lo que no he pensado”, dijo. “Tengo permiso para hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado”.

