Trump es el “demoledor” del orden mundial, advierten expertos europeos en seguridad

El mundo se encuentra en una era de “política de demolición” liderada por el presidente de EE.UU., Donald Trump , y está poniendo el próspero orden internacional de décadas de antigüedad bajo una presión sin precedentes, según el Informe de Seguridad de Munich 2026.

El informe anual, publicado antes de la Conferencia de Seguridad de Munich, describió a Trump claramente como la figura más poderosa que desafía las reglas e instituciones existentes, argumentando que su enfoque corre el riesgo de desmantelar alianzas y normas de larga data.

“Más de 80 años después de que comenzó su construcción, el orden internacional liderado por Estados Unidos después de 1945 está ahora bajo destrucción”, afirma el informe.

El informe etiquetó a Trump como uno de los “hombres de demolición” más destacados.

En el evento del año pasado, que anualmente reúne a altos funcionarios de seguridad y académicos, el vicepresidente J.D. Vance sorprendió a la audiencia con un discurso en el que criticó a los líderes europeos por la censura y la migración y afirmó que la amenaza del continente venía “desde adentro”.

El discurso de Vance, apenas unas semanas después del inicio del segundo gobierno de Trump, marcó el tono de un año tumultuoso, que incluyó aranceles punitivos de Estados Unidos a aliados europeos cercanos, la amenaza de una acción militar estadounidense para apoderarse del territorio de Groenlandia, de manos de Dinamarca, aliado de la OTAN, y deferencia hacia Rusia por su invasión ilegal de Ucrania.

El informe también calificó a Trump como “el más poderoso de aquellos que destruyen las reglas e instituciones existentes”.

Sus acciones podrían dar lugar a “un mundo moldeado por acuerdos transaccionales en lugar de una cooperación basada en principios”, afirmó.

Los críticos temen que las políticas de Trump “allanen el camino para un mundo que privilegie a los ricos y poderosos, no a la masa más amplia de personas que han puesto sus esperanzas en un cambio disruptivo”, según el informe.

Las encuestas de opinión pública realizadas para el informe muestran que gran parte del mundo ya tiene miedo de que eso esté sucediendo.

Las encuestas muestran un escepticismo generalizado respecto de si los gobiernos pueden realmente solucionar problemas como la crisis de asequibilidad, la creciente desigualdad, la disminución de la movilidad ascendente y el estancamiento o la disminución de los niveles de vida.

“Hay una creciente sensación de impotencia y de fatalidad, tanto individual como colectiva”, afirma el informe.

En Francia, el 60 % de los encuestados afirmó que las políticas de su gobierno perjudicarán a las generaciones futuras, al igual que el 53 % en el Reino Unido y el 51 % en Alemania. En Estados Unidos, esa cifra fue del 45 %.

Y las encuestas atribuyen la mayor parte de la culpa de esa sensación de pesimismo a Trump.

Cuando se les preguntó si las políticas del presidente de EE.UU. son buenas para el mundo, la mitad o más de los encuestados en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica dijeron que estaban ligeramente o muy en desacuerdo.

La Conferencia de Seguridad de Munich se celebra del viernes al domingo en la ciudad bávara. Se espera la asistencia de más de 50 jefes de estado y de gobierno, según el sitio web del evento.

Sin embargo, Trump no asistirá. Estados Unidos estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por más de 50 congresistas, según informó Reuters el presidente de la conferencia, Wolfgang Ischinger.

