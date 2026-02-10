Las ventas minoristas en EE.UU. se mantuvieron inesperadamente estables en diciembre

Por Bryan Mena, CNN

Los consumidores estadounidenses mantuvieron su gasto inesperadamente estable en diciembre, debido al estancamiento del mercado laboral y al debilitamiento de la percepción sobre la economía.

Las ventas minoristas se mantuvieron sin cambios en diciembre con respecto al mes anterior, según informó el Departamento de Comercio este martes, una fuerte caída respecto al aumento del 0,6 % de noviembre. Esta cifra fue mucho menor que el aumento del 0,4 % proyectado por los economistas en una encuesta de la firma de datos FactSet.

La lectura de diciembre se retrasó un mes debido al cierre del Gobierno del año pasado.

Las ventas minoristas disminuyeron en la mayoría de las categorías que monitorea el Departamento de Comercio, siendo las que más cayeron en las tiendas de muebles (-0,9 %) y en las llamadas tiendas misceláneas (-0,9 %). Mientras tanto, el gasto minorista aumentó ligeramente en varias categorías, siendo el mayor aumento en las tiendas de mejoras para el hogar (1,2 %).

Un indicador de ventas minoristas que excluye las categorías volátiles y ofrece una mejor indicación de la demanda subyacente —conocido como el grupo de control— cayó un 0,1 % en diciembre, según FactSet, muy por debajo del avance del 0,4 % pronosticado por los economistas.

Durante el último año, la contratación se ha ralentizado, la percepción de la gente sobre la economía se ha desmoronado y la inflación se ha mantenido persistentemente alta. Sin embargo, los consumidores no han recortado su gasto. Aun así, el estancamiento en las ventas en diciembre sugiere que los estadounidenses podrían estar alcanzando sus límites de gasto.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

