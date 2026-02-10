Jueza bloquea norma de California que prohibía a la mayoría de agentes federales cubrirse el rostro en operativos

Piper Hudspeth Blackburn

El lunes, una jueza federal de California bloqueó temporalmente que el estado aplique una prohibición que impedía a la mayoría de los agentes del orden usar elementos para cubrirse el rostro durante los operativos.

La jueza federal de distrito Christina Snyder concedió en Los Ángeles la solicitud de la administración Trump de una orden judicial preliminar, tras determinar que la prohibición “discrimina ilegalmente” a los agentes federales porque no se aplica por igual a los agentes estatales.

Snyder, sin embargo, mantuvo vigente otra ley que exige que los agentes federales que operan en el estado muestren su nombre o número de placa.

El fallo representa una victoria parcial para la administración Trump, que impugnó las políticas en un tribunal federal el año pasado, insistiendo en que ambas fueran derogadas para proteger a los agentes federales.

La administración había argumentado que las leyes, promulgadas en septiembre en respuesta a las redadas de inmigración del verano pasado en Los Ángeles, constituían un intento inconstitucional de regular a los agentes federales del orden.

La secretaria de Justicia Pamela Bondi promocionó el fallo del lunes como una “victoria judicial clave” en una publicación en X.

“Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y SIEMPRE respaldaremos a nuestros excelentes agentes federales del orden”, declaró.

En un comunicado emitido el lunes, el fiscal general de California, Rob Bonta, enfatizó que el fallo de la jueza “denegó el intento de la administración Trump de impedir que California exija a los agentes del orden, incluidos los federales, que se identifiquen visualmente por agencia, ya sea por nombre o número de placa”.

“Las comunidades seguras prosperan gracias a la transparencia y la confianza, y California se compromete a hacer su parte para defender la seguridad pública y las libertades civiles”, añadió.

La medida, la primera de este tipo en Estados Unidos según Associated Press, busca prohibir el uso de polainas de cuello, pasamontañas y otras coberturas faciales para los agentes locales y federales que realizan funciones oficiales. Hay excepciones para agentes encubiertos, mascarillas médicas y equipo táctico. La legislación surgió tras meses de arrestos de inmigrantes realizados por agentes federales enmascarados que emplearon tácticas agresivas en todo el país.

Actualmente, no existe una política federal que dicte cuándo los agentes pueden o deben cubrirse el rostro durante los arrestos. Históricamente, los agentes casi siempre se han ocultado el rostro solo cuando realizan trabajo encubierto para proteger la integridad de las investigaciones en curso, según informaron expertos en la aplicación de la ley a CNN.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha insistido en que la prohibición se opone al uso por parte del gobierno federal de agentes con los rostros cubiertos sin identificación ni número de placa para detener a personas en las calles durante las redadas migratorias.

“Es como una película de ciencia ficción distópica. Autos sin distintivos, personas con máscaras, personas que literalmente desaparecen”, declaró Newsom en una conferencia de prensa tras firmar la ley el año pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.